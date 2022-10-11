'Tình tin đồn' của Ngô Lỗi bị netizen mắng 'cọ nhiệt', Triệu Lộ Tư vô duyên vô cớ bị lôi vào mỉa mai 'trà xanh' dù không liên quan?

Sao quốc tế 11/10/2022 15:02

'Tình tin đồn' của Ngô Lỗi có một hành động khiến netizen mắng cọ nhiệt mỹ nam. Điều đáng nói là Triệu Lộ Tư không liên quan đến câu chuyện cũng bị lôi vào mỉa mai là 'trà xanh'.

Từ sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, tên tuổi của Triệu Lộ TưNgô Lỗi có chỗ đứng trong lòng khán giả. Nhiều người mến mộ bởi diễn xuất ăn ý và chemistry cực ngọt của nam nữ chính. Fan couple của cả hai là Ngô Lộ Khả Đào đẩy thuyền họ cực mạnh mong rằng cả hai sẽ ‘phim giả tình thật’ hoặc chí ít sẽ có màn tái hợp lần 3. Gần đây, có tin đồn Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi tái hợp trong dự án thanh xuân Anh Đào Hổ Phách. Tuy nhiên, phía Triệu Lộ Tư đã lên tiếng phủ nhận tham gia dự án này.

'Tình tin đồn' của Ngô Lỗi bị netizen mắng 'cọ nhiệt', Triệu Lộ Tư vô duyên vô cớ bị lôi vào mỉa mai 'trà xanh' dù không liên quan? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được fan couple đẩy thuyền từ sau diễn xuất ăn ý trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Được ‘đẩy thuyền’ nhiệt tình là thế, mối quan hệ từ phim đến ngoài đời tốt đẹp là thế nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lại không nảy sinh tình cảm với nhau. Thế nhưng, ‘nhà trai’ lại có tin đồn tình cảm với một mỹ nhân khác là Hướng Hàm Chi. Tuy nhiên, cũng vì ‘tình tin đồn’ của Ngô Lỗi mà mới đây Triệu Lộ Tư lại bị lôi ra phán xét dù không liên quan.

'Tình tin đồn' của Ngô Lỗi bị netizen mắng 'cọ nhiệt', Triệu Lộ Tư vô duyên vô cớ bị lôi vào mỉa mai 'trà xanh' dù không liên quan? - Ảnh 2
Dù được đẩy thuyền nhưng Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư không có 'phim giả tình thật' mà Ngô Lỗi lại có tin đồn tình cảm với Hướng Hàm Chi - Ảnh: Internet

Cụ thể, Hướng Hàm Chi đã đăng tải một đoạn clip chơi game lên mạng xã hội. Lúc này có một tài khoản để avatar hình Ngô Lỗi vào bình luận “Tên nick của bạn thật thú vị, còn láy chữ nữa”.

Chuyện không có gì đáng nói nếu Hướng Hàm Chi không trả lời bình luận fan hâm mộ Ngô Lỗi. Bởi lẽ, những bình luận của người khác, người đẹp không đáp lại chỉ đáp lại bình luận trên. Có cư dân mạng chỉ trích: “Bao nhiêu bình luận như vậy không trả lời lại trả lời bình luận của fan hâm mộ Ngô Lỗi”. Có người lại nghi ngờ Hướng Hàm Chi làm vậy để kiếm fame, ‘cọ nhiệt’ tên tuổi của Ngô Lỗi. Không ít cư dân mạng đã mỉa mai Hướng Hàm Chi.

'Tình tin đồn' của Ngô Lỗi bị netizen mắng 'cọ nhiệt', Triệu Lộ Tư vô duyên vô cớ bị lôi vào mỉa mai 'trà xanh' dù không liên quan? - Ảnh 3
Hướng Hàm Chi chỉ trả lời bình luận của fan Ngô Lỗi mà không trả lời những người khác khiến cộng đồng mạng chỉ trích -  Ảnh: Internet

Có người cho rằng ‘tác phẩm debut’ của Hướng Hàm Chi là Vương An Vũ, ‘tác phẩm tiêu biểu’ là Chu Dực Nhiên, ‘tác phẩm làm nên tên tuổi’ là Ngô Lỗi, ‘tác phẩm mới nhất’ là Vương Hạc Đệ. Fan hâm mộ của Hướng Hàm Chi lập tức không chịu yếu thế, liền chỉ trích lây sang Triệu Lộ Tư: “Chị trà xanh thì có ‘tác phẩm tiêu biểu’ là Đinh Vũ Hề, Lý Hoành Nghị, Ngô Lỗi, Dương Dương, Tiêu Chiến.”

Những ‘tác phẩm’ kể trên ý của những người này nói Hướng Hàm Chi lẫn Triệu Lộ Tư đều ‘cọ nhiệt’ bạn diễn nam để nâng cao tên tuổi. Điều đáng nói ở đây, Triệu Lộ Tư không hề liên quan gì đến drama này nhưng vô duyên vô cớ lại bị lôi vào khiến không ít fan hâm mộ của nữ diễn viên vô cùng phẫn nộ.

'Tình tin đồn' của Ngô Lỗi bị netizen mắng 'cọ nhiệt', Triệu Lộ Tư vô duyên vô cớ bị lôi vào mỉa mai 'trà xanh' dù không liên quan? - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư không làm gì cũng bị lôi vào chỉ trích - Ảnh: Internet

Được biết, Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi từng cùng nhau tham gia bộ phim “Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió” vào năm 2021. Tuy nhiên, trong phim này, Hướng Hàm Chi và Hầu Minh Hạo đóng vai yêu nhau. Vai diễn của Ngô Lỗi không hề có bất kỳ cảnh tình cảm nào với Hướng Hàm Chi.

'Tình tin đồn' của Ngô Lỗi bị netizen mắng 'cọ nhiệt', Triệu Lộ Tư vô duyên vô cớ bị lôi vào mỉa mai 'trà xanh' dù không liên quan? - Ảnh 5
Có nhiều bằng chứng cho thấy Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi đang hẹn hò - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau đó có cư dân mạng chỉ ra Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi dùng ốp điện thoại đôi. Không những thế, trong một livestream, Ngô Lỗi đã lỡ tay làm lộ ra màn hình WeChat của mình. Cư dân mạng đã phát hiện ra trong WeChat của anh, người dùng được ghim ở vị trí đầu tiên có ảnh đại diện tương tự với ảnh đại diện của nữ diễn viên Hướng Hàm Chi trên một trang mạng xã hội.

'Tình tin đồn' của Ngô Lỗi bị netizen mắng 'cọ nhiệt', Triệu Lộ Tư vô duyên vô cớ bị lôi vào mỉa mai 'trà xanh' dù không liên quan? - Ảnh 6
Ngô Lỗi vô tình để lộ một tài khoản được cho là của Hướng Hàm Chi trên Wechat của mình - Ảnh: Internet

Cũng vì vậy mà tin đồn hẹn hò của Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi đã lập tức bùng nổ và tranh cãi dữ dội. Cư dân mạng xứ Trung rộ lên nhiều nghi vấn, một mặt liên tục có thêm bằng chứng cho thấy hai người từng hẹn hò, một mặt lại có các bằng chứng phủ nhận khiến câu chuyện trở nên khó đoán định.

Tin đồn hẹn hò của Ngô Lỗi – Hướng Hàm Chi cũng dần lắng xuống trong thời điểm Tinh Hán Xán Lạn đạt được những thành tích cao trong cuộc chiến phim ảnh. Thế nhưng, những ngày gần đây lại tiếp tục bùng nổ bởi bình luận của Hướng Hàm Chi dành cho fan hâm mộ Ngô Lỗi được kể ở trên.

Hiện tại, vụ việc trên của Hướng Hàm Chi vẫn còn gây tranh cãi gây gắt của cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Hướng Hàm Chi sao hoa ngữ cbiz

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