Những hình ảnh mới đây nhất, khán giả lại ‘ngược dòng thời gian’ với những ảnh leak trong phân cảnh thời còn học sinh của nam nữ chính, Trần Triết Viễn đã có màn cưng chiều, chăm sóc Triệu Lộ Tư cực ngọt.

Vụng Trộm Không Thể Giấu là bộ phim hiện đang được công chúng quan tâm nhất hiện nay. Bộ phim quy tụ 2 gương mặt trẻ nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ là Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn. Dù vẫn còn đang quay nhưng những ảnh leak của hậu trường bộ phim luôn được công chúng nồng nhiệt chia sẻ. Phân cảnh cầu hôn của Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư trước đó khiến dân tình lọt hố mật ngọt - Ảnh: Internet Nếu những hình ảnh gần đây khán giả đã ‘bất tỉnh’ trong ‘hố mật’ bởi loạt ảnh nhân vật Triệu Lộ Tư được Trần Triết Viễn tỏ tình và trao nụ hôn ngọt ngào ở phân cảnh trưởng thành thì trong những hình ảnh mới đây nhất, khán giả lại ‘ngược dòng thời gian’ với những ảnh leak trong phân cảnh thời còn học sinh của nam nữ chính.

Phân cảnh thời còn đi học của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn - Ảnh: Internet Cụ thể, Trần Triết Viễn xuất hiện với trang phục đơn giản năng động, còn Triệu Lộ Tư lúc này vẫn mặc đồng phục học sinh. Trong lúc Triệu Lộ Tư đang nghe điện thoại thì Trần Triết Viễn lấy ra một chai sữa bò đưa cho cô nàng, sau đó còn dịu dàng dạy cô làm bài tập. Dù chỉ là một khoảnh khắc quen thuộc của những cặp đôi gà bông nhưng vẫn khiến người xem đều không khỏi rung động bởi bầu không khí ngọt ngào giữa cặp đôi. Đặc biệt, ánh mắt Trần Triết Viễn nhìn Triệu Lộ Tư lúc nào cũng âu yếm dịu dàng với ‘nửa thế giới’ của mình

Trần Triết Viễn ân cần chăm sóc Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Được biết theo nguyên tác truyện thì vào đêm trước đó, Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) đã gọi điện cho Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn), vừa khóc vừa kể mình để quên vở bài tập. Để dỗ Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa đã hứa sẽ gọi cô dậy vào sáng sớm ngày hôm sau, sau đó cùng cô làm bài tập trước khi vào học. Sáng hôm sau, anh giữ lời hứa cùng Tang Trĩ ngồi trong một cửa hàng nhìn cô làm bài tập, trước đó còn không quên mang cho cô bé một chai sữa bò. Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ - Ảnh: Internet Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim là câu chuyện tình nhiều ngọt ngào nhưng cũng không thiếu tình tiết ngược tâm của hai nhân vật Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn). Hai người phải lòng nhau từ thời cấp 2, nhưng buộc phải chia xa ở những năm tháng đại học. Sau này, khi trưởng thành, Tang Trĩ là người chủ động đến bên Đoàn Gia Hứa, quyết tâm chăm sóc bảo vệ anh và thể hiện tình yêu giấu kín bấy lâu nay.

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