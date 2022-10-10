Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn ngọt ngào đến mấy cũng không làm 'sâu răng' dân tình bằng cặp đôi ngôn tình này?

Sao quốc tế 10/10/2022 15:08

Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu ngọt ngào là thế nhưng vẫn không bằng một cặp đôi này,

Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn đang là cặp đôi ngôn tình được quan tâm nhất hiện nay khi đang tham gia bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Dù đang trong quá trình quay phim nhưng những ảnh leak của bộ phim luôn được khán giả quan tâm bởi những màn chemistry cực ngọt của nam nữ chính. Gần đây nhất, mạng xã hội xứ Trung truyền tay nhau phân cảnh nhân vật Trần Triết Viễn tỏ tình và trao nụ hôn cực ngọt dành cho nữ chính Triệu Lộ Tư khiến không ít các mọt fan ngôn tình quắn quéo.

Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn ngọt ngào đến mấy cũng không làm 'sâu răng' dân tình bằng cặp đôi ngôn tình này? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn ngọt ngào đến mấy cũng không làm 'sâu răng' dân tình bằng cặp đôi ngôn tình này? - Ảnh 2

Hậu trường cảnh hôn của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn gây bão cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Ngọt ngào là thế, tuy nhiên mới đây, trên mạng đã xuất hiện một cặp đôi khác được khen chuẩn ngôn tình hơn cả Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn. Không ai khác chính là cặp đôi Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn trong dự án phim Ly Tâm Lực vừa khai máy. Cặp đôi này đã khiến dân tình bấn loạn bởi những phân đoạn ‘rắc đường’ cực đỉnh của mình. Nhờ đôi chân dài siêu thực của Lâm Nhất mang cảm giác về sự chênh lệch về chiều cao của nam nữ chính và cũng đã khiến các mọt phim bấn loạn vì đúng chuẩn cặp đôi ngôn tình.

Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn ngọt ngào đến mấy cũng không làm 'sâu răng' dân tình bằng cặp đôi ngôn tình này? - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn ngọt ngào đến mấy cũng không làm 'sâu răng' dân tình bằng cặp đôi ngôn tình này? - Ảnh 4 
Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn ngọt ngào đến mấy cũng không làm 'sâu răng' dân tình bằng cặp đôi ngôn tình này? - Ảnh 5

Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất trong bộ phim Ly Tâm Lực được khen chuẩn ngôn tình hơn cả Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn - Ảnh: Internet

Bộ phim Ly Tâm Lực được chuyển thể từ tiểu thuyết Chệch Quỹ Đạo. Nội dung phim kể về quá trình vươn lên, vượt qua khó khăn của cô nàng Giang Hiểu Viện (Lưu Hạo Tồn). Từ một vụ âm mưu, cô gái nhà giàu hung hăng vênh váo Giang Hiểu Viện đã biến thành "bản thân mình" ở một thời không khác nhưng lại có hoàn cảnh sống trái ngược, nghèo khổ và khó khăn hơn. Trong quá trình tìm kiếm sự thật, cô luôn nhận được sự giúp đỡ của nam thần Kỳ Liên vừa có nhan sắc, vừa có gia thế.

Được biết, Lưu Hạo Tồn được mệnh danh là ‘mưu nữ lang’vì sự nghiệp của cô may mắn khi được đạo diễn Trương Nghệ Mưu, người được xưng là "Quốc sư trong giới nghệ thuật Trung Quốc", giao cho nhiều vai diễn quan trọng. Còn Lâm Nhất là một gương mặt mới đầy triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ. Bắt đầu được chú ý nhiều hơn sau thành công của bộ phim Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta. Người hâm mộ đã ưu ái đặt cho anh chàng biệt danh “soái ca ngôn tình”. Hiện tại, Lâm Nhất đang có phim lên sóng là Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) đóng cùng với Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn ngọt ngào đến mấy cũng không làm 'sâu răng' dân tình bằng cặp đôi ngôn tình này? - Ảnh 6
Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn - Ảnh: Internet

Mặc dù, cặp đôi Lâm Nhất – Lưu Hạo Tồn xét về độ nổi tiếng và lưu lượng không bằng Triệu Lộ Tư – Trần Triết Viễn nhưng cũng được khán giả kỳ vọng bộ phim Ly Tâm Lực sẽ thành công sau khi lên sóng vì diễn xuất tốt và màn kết hợp ăn ý của cặp đôi.

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