Vai diễn của Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' đàn chị Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh thống lĩnh top đầu BXH douyin gây nhiều bất bình, liệu có thực sự xứng đáng?

Sao quốc tế 06/10/2022 11:15

Trên bảng xếp hạng đánh giá của Douyin với hạng mục vai diễn được yêu thích nhất, các vai diễn của Triệu Lộ Tư lần lượt chiếm lĩnh vị trí top 1 và top 2, vượt mặt các đàn chị khiến cộng đồng mạng bất bình.

Triệu Lộ Tư là một trong những gương mặt diễn viên trẻ nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Miệt mài trên phim trường, trong 5 năm qua, con đường diễn xuất của Triệu Lộ Tư có thể chia thành 3 giai đoạn. Đầu tiên là những bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Xuân Hoa Thu Nguyệt,… Tiếp đến vẫn là những bộ phim chiếu mạng nhưng được đầu tư cao hơn điển hình là Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn… và cuối cùng là phim chiếu đài đầu tiên là Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ).

Vai diễn của Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' đàn chị Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh thống lĩnh top đầu BXH douyin gây nhiều bất bình, liệu có thực sự xứng đáng? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư là một trong những gương mặt diễn viên trẻ nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ - Ảnh: Internet

Dù sở hữu tài nguyên phim phong phú nhưng Triệu Lộ Tư vẫn bị đánh giá thấp về khả năng diễn xuất một màu, đơ cứng, gượng gạo. Không những thế còn có loạt scandal bủa vây như ‘cọ nhiệt’ bạn diễn nam, ‘ké fame’ đàn chị,…khiến mỹ nhân đánh mất niềm tin của khán giả. Chỉ đến khi bộ phim Tinh Hán Xán Lạn được chiếu vào dịp hè có sự bùng nổ, Triệu Lộ Tư mới lấy lại được vị thế trong lòng khán giả vì diễn xuất đã có phần nào tiến bộ hơn. Chính vì thế mà Datawin đã xếp cô vào hàng ngũ tiểu hoa top đầu lứa 95. Đây là một thành tích không phải ngôi sao mới nổi nào cũng đạt được.

Vai diễn của Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' đàn chị Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh thống lĩnh top đầu BXH douyin gây nhiều bất bình, liệu có thực sự xứng đáng? - Ảnh 2
Datawin đã xếp Triệu Lộ Tư vào hàng ngũ tiểu hoa top đầu lứa 95 sau 5 năm gia nhập showbiz - Ảnh: Internet

Chuyện sẽ không có gì nếu như mới đây, trên bảng xếp hạng đánh giá của Douyin với hạng mục vai diễn được yêu thích nhất, các vai diễn của Triệu Lộ Tư lần lượt chiếm lĩnh vị trí top 1 và top 2. Trong đó, vai Trình Thiếu Thương của mỹ nhân trong Tinh Hán Xán Lạn đứng vị trí thứ nhất, Bạch Phong Tịch của Thả Thí Thiên Hạ đứng số 2.

Vai diễn của Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' đàn chị Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh thống lĩnh top đầu BXH douyin gây nhiều bất bình, liệu có thực sự xứng đáng? - Ảnh 3
Vai diễn trong Tinh Hán Xán Lạn và Thả Thí Thiên Hạ thống lĩnh top đầu BXH douyin - Ảnh: Internet

Thế nhưng, nhân vật Bạch Phong Tịch của Thả Thí Thiên Hạ lại gây bất ngờ đối với nhiều khán giả bởi vì vai diễn này từng bị chê bai rất nhiều vì nhân vật trong nguyên tác bị phá nát. Trong khi đó, hai vai diễn lên sóng năm nay của Dương Tử là Lâm Chi Hiệu trong Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn và Nhan Đàm ở Trầm Vụn Hương Phai cùng lần lượt xếp hạng 3 và 4. Còn Triệu Lệ Dĩnh lại đứng vị trí thứ 8 với vai diễn Hà Hạnh Phúc trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia.

Vai diễn của Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' đàn chị Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh thống lĩnh top đầu BXH douyin gây nhiều bất bình, liệu có thực sự xứng đáng? - Ảnh 4
Vai diễn của Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh lại xếp sau vai diễn của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Trong những vai diễn mới nhất của Triệu Lộ Tư được đánh giá cao hơn ‘đàn chị’ Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử. Kết quả này gây bất bình đối với nhiều khán giả vì Triệu Lộ Tư chỉ mới thực sự tiến bộ gần đây, diễn xuất của cô hiện tại vẫn chưa thật sự chinh phục được số đông khán giả.

Vai diễn của Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' đàn chị Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh thống lĩnh top đầu BXH douyin gây nhiều bất bình, liệu có thực sự xứng đáng? - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư được đánh giá cao hơn Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh gây nhiều bất bình từ khán giả - Ảnh: Internet

Bằng chứng là bộ phim chiếu đài đầu tiên của Triệu Lộ Tư là Ngõ Nhỏ vừa mới công chiếu đã bị chê về mặt diễn xuất. Cụ thể, trong phim này cô bị chê là diễn lố, thường xuyên trợn mắt, thậm chí có phân cảnh cô chỉ quay qua loa cho có. Nhiều khán giả cho rằng Lộ Tư chỉ có thể diễn được dạng vai ngốc nghếch, đáng yêu còn nếu chuyển sang những vai tâm lý phức tạp hơn là quá sức với cô. Mỹ nhân họ Triệu nhiều lần bị bắt lỗi cố gượng ép để diễn những cảnh đau khổ, dằn vặt.

Vai diễn của Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' đàn chị Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh thống lĩnh top đầu BXH douyin gây nhiều bất bình, liệu có thực sự xứng đáng? - Ảnh 6
Bộ phim chiếu đài đầu tiên của Triệu Lộ Tư là Ngõ Nhỏ vừa mới công chiếu đã bị chê về mặt diễn xuất - Ảnh: Internet

Cho dù bộ phim đã thu về mức rating cực cao mà nhiều tiểu hoa ao ước khi lên sóng với mức rating trung bình là hơn 1.2% nhưng Triệu Lộ Tư lại tiếp tục làm mất lòng tin của khán giả vì diễn xuất của mình.

Tóm lại, thành tích dẫn đầu trên bảng Douyin của Triệu Lộ Tư chỉ là kết quả tạm thời và có thể do ăn may. Thế nên, Triệu Lộ Tư cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai để chứng minh thực lực của mình một cách thuyết phục với công chúng, để xứng đáng xếp ngang hàng với các ‘đàn chị’ thuộc hàng ngũ ngôi sao thực lực của màn ảnh Hoa ngữ.

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