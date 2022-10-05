Rộ tin Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng nhận một vai trong Thần Ẩn, netizen ngao ngán 'lướt phim nào cũng thấy mặt mỹ nhân trà xanh'?

Mạng xã hội giải trí xứ Trung vừa tiết lộ thông tin Triệu Lộ Tư đã nhận một vai và cũng đã ký hợp đồng cho dự án cổ trang mang tên Thần Ẩn. Được biết, quá trình khởi quay bộ phim sẽ được thực hiện sau khi Triệu Lộ Tư quay xong bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Triệu Lộ Tư là một trong những tiểu hoa lứa 95 nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Thời gian gần đây, mỹ nhân luôn miệt mài trên phim trường và trở thành gương mặt quen thuộc của phim ảnh xứ Trung. Triệu Lộ Tư là một trong những tiểu hoa lứa 95 nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ - Ảnh: Internet Sự bùng nổ của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn vào dịp hè năm nay đã giúp cho Triệu Lộ Tư được nhiều khán giả ‘quay xe’ về khả năng diễn xuất không ngừng tiến bộ của tiểu hoa. Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang có dự án phim hiện đại đang quay là Vụng Trộm Không Thể Giấu. Thế nên, những dự án tiếp theo mà Triệu Lộ Tư tham gia lại nhận được sự quan tâm của đông đảo mọt phim Hoa Ngữ.

Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội giải trí xứ Trung vừa tiết lộ thông tin Triệu Lộ Tư đã nhận một vai và cũng đã ký hợp đồng cho dự án cổ trang mang tên Thần Ẩn. Được biết, quá trình khởi quay bộ phim sẽ được thực hiện sau khi Triệu Lộ Tư quay xong bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Rộ tin Triệu Lộ Tư đã nhận một vai trong dự án Thần Ẩn - Ảnh: Internet Nhiều khán giả khi nhận được thông tin đã bày tỏ sự nể phục dành cho Triệu Lộ Tư vì quá máu lửa. Gần như những bộ phim gần đây đều có sự góp mặt của ‘mỹ nhân xuyên không’. Số khác lại bày tỏ mong muốn nam chính sẽ là Ngô Lỗi sau màn ‘đẩy thuyền tái hợ’ hụt của cặp đôi ở dự án Anh Đào Hổ Phách. Một bộ phận khác lại bày tỏ sự ngao ngán muốn bỏ xem phim Trung vì phim nào cũng có mặt ‘em gái trà xanh’.

Được biết, Thần Ẩn là phần phim nối tiếp của Thiên Cổ Quyết Trần - dự án phim cổ trang, tiên hiệp vừa lên sóng cách đây không lâu, do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng chính. Trước đó, cũng có nhiều lời đồn đoán nam chính của phần tiếp theo sẽ do Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận. Thần Ẩn là phần phim nối tiếp của Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng chính - Ảnh: Internet Hiện tại, thông tin về việc Triệu Lộ Tư sẽ tham gia Thần Ẩn chỉ là lời đồn đoán. Các khán giả tiếp tục mong chờ sự xác nhận cuối cùng từ phía Triệu Lộ Tư.

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