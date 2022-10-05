Rộ tin Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng nhận một vai trong Thần Ẩn, netizen ngao ngán 'lướt phim nào cũng thấy mặt mỹ nhân trà xanh'?

Sao quốc tế 05/10/2022 16:10

Mạng xã hội giải trí xứ Trung vừa tiết lộ thông tin Triệu Lộ Tư đã nhận một vai và cũng đã ký hợp đồng cho dự án cổ trang mang tên Thần Ẩn. Được biết, quá trình khởi quay bộ phim sẽ được thực hiện sau khi Triệu Lộ Tư quay xong bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Triệu Lộ Tư là một trong những tiểu hoa lứa 95 nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Thời gian gần đây, mỹ nhân luôn miệt mài trên phim trường và trở thành gương mặt quen thuộc của phim ảnh xứ Trung.

Rộ tin Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng nhận một vai trong Thần Ẩn, netizen ngao ngán 'lướt phim nào cũng thấy mặt mỹ nhân trà xanh'? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư là một trong những tiểu hoa lứa 95 nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ - Ảnh: Internet

Sự bùng nổ của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn vào dịp hè năm nay đã giúp cho Triệu Lộ Tư được nhiều khán giả ‘quay xe’ về khả năng diễn xuất không ngừng tiến bộ của tiểu hoa. Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang có dự án phim hiện đại đang quay là Vụng Trộm Không Thể Giấu. Thế nên, những dự án tiếp theo mà Triệu Lộ Tư tham gia lại nhận được sự quan tâm của đông đảo mọt phim Hoa Ngữ.

Rộ tin Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng nhận một vai trong Thần Ẩn, netizen ngao ngán 'lướt phim nào cũng thấy mặt mỹ nhân trà xanh'? - Ảnh 2
Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội giải trí xứ Trung vừa tiết lộ thông tin Triệu Lộ Tư đã nhận một vai và cũng đã ký hợp đồng cho dự án cổ trang mang tên Thần Ẩn. Được biết, quá trình khởi quay bộ phim sẽ được thực hiện sau khi Triệu Lộ Tư quay xong bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Rộ tin Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng nhận một vai trong Thần Ẩn, netizen ngao ngán 'lướt phim nào cũng thấy mặt mỹ nhân trà xanh'? - Ảnh 3
Rộ tin Triệu Lộ Tư đã nhận một vai trong dự án Thần Ẩn - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả khi nhận được thông tin đã bày tỏ sự nể phục dành cho Triệu Lộ Tư vì quá máu lửa. Gần như những bộ phim gần đây đều có sự góp mặt của ‘mỹ nhân xuyên không’. Số khác lại bày tỏ mong muốn nam chính sẽ là Ngô Lỗi sau màn ‘đẩy thuyền tái hợ’ hụt của cặp đôi ở dự án Anh Đào Hổ Phách. Một bộ phận khác lại bày tỏ sự ngao ngán muốn bỏ xem phim Trung vì phim nào cũng có mặt ‘em gái trà xanh’.

Được biết, Thần Ẩn là phần phim nối tiếp của Thiên Cổ Quyết Trần - dự án phim cổ trang, tiên hiệp vừa lên sóng cách đây không lâu, do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng chính. Trước đó, cũng có nhiều lời đồn đoán nam chính của phần tiếp theo sẽ do Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận.

Rộ tin Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng nhận một vai trong Thần Ẩn, netizen ngao ngán 'lướt phim nào cũng thấy mặt mỹ nhân trà xanh'? - Ảnh 4
Thần Ẩn là phần phim nối tiếp của Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng chính - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin về việc Triệu Lộ Tư sẽ tham gia Thần Ẩn chỉ là lời đồn đoán. Các khán giả tiếp tục mong chờ sự xác nhận cuối cùng từ phía Triệu Lộ Tư.

'Thuyền tái hợp' của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi chính thức 'chìm', phía Triệu Lộ Tư chính thức lên tiếng phủ nhận tham gia phim Anh Đào Hổ Phách

'Thuyền tái hợp' của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi chính thức 'chìm', phía Triệu Lộ Tư chính thức lên tiếng phủ nhận tham gia phim Anh Đào Hổ Phách

Phía Triệu Lộ Tư đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định chưa từng nghe qua dự án Anh Đào Hổ Phách sẽ mời mình đóng chính.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Thần Ẩn sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

'Thuyền tái hợp' của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi chính thức 'chìm', phía Triệu Lộ Tư chính thức lên tiếng phủ nhận tham gia phim Anh Đào Hổ Phách

'Thuyền tái hợp' của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi chính thức 'chìm', phía Triệu Lộ Tư chính thức lên tiếng phủ nhận tham gia phim Anh Đào Hổ Phách

Cách xử lý 'antifan' của các mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư combat antifan, Dương Tử đáp trả nhẹ nhàng nhưng không bằng hai người này?

Cách xử lý 'antifan' của các mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư combat antifan, Dương Tử đáp trả nhẹ nhàng nhưng không bằng hai người này?

Loạt ảnh thời 'thanh xuân vườn trường' của Ngô Lỗi bất ngờ được chia sẻ rầm rộ sau tin đồn tái hợp Triệu Lộ Tư trong dự án học đường?

Loạt ảnh thời 'thanh xuân vườn trường' của Ngô Lỗi bất ngờ được chia sẻ rầm rộ sau tin đồn tái hợp Triệu Lộ Tư trong dự án học đường?

Triệu Lộ Tư bị tranh cãi dữ dội khi được công nhận đứng đầu lứa tiểu hoa lứa 95 vì lý do này?

Triệu Lộ Tư bị tranh cãi dữ dội khi được công nhận đứng đầu lứa tiểu hoa lứa 95 vì lý do này?

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc tóc dài, thẳng: Nhiệt Ba kiêu sa, Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư ngọt ngào

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc tóc dài, thẳng: Nhiệt Ba kiêu sa, Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư ngọt ngào

Dàn sao Hoa Ngữ 'chơi lớn' với phong cách 'thời trang phang thời tiết': Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư điển hình nhất

Dàn sao Hoa Ngữ 'chơi lớn' với phong cách 'thời trang phang thời tiết': Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư điển hình nhất

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 15 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI