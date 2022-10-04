'Thuyền tái hợp' của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi chính thức 'chìm', phía Triệu Lộ Tư chính thức lên tiếng phủ nhận tham gia phim Anh Đào Hổ Phách

Phía Triệu Lộ Tư đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định chưa từng nghe qua dự án Anh Đào Hổ Phách sẽ mời mình đóng chính.

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi là cặp đôi được yêu mến sau dự án Tinh Hán Xán Lạn, khiến fan couple của hai ngôi sao nổi lên khắp nơi, ngày ngày mong ngóng họ sẽ tái hợp. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi thể hiện phản ứng hóa học rất tốt, phù hợp để đưa họ vào một bộ phim khác. Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi là cặp đôi được yêu mến sau dự án Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Gần đây, cư dân mạng đang lan truyền tin Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi sắp tái hợp trong một dự án phim thanh xuân vườn trường mới có tựa đề Anh Đào Hổ Phách và dự kiến sẽ khai máy sau khi Triệu Lộ Tư quay xong Thần Ẩn. Thông tin trên ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ phía khán giả, đặc biệt là với những người yêu mến cặp đôi chị em đầy đáng yêu này.

Cư dân mạng đang lan truyền tin Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi sắp tái hợp trong Anh Đào Hổ Phách - Ảnh: Internet Được biết, Anh Đào Hổ Phách là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vân Trụ, xoay quanh câu chuyện về hai nhân vật chính là Lâm Kỳ Nhạc và Tưởng Kiều Tây. Phim do Chính Ngọ Dương Quang - "ông lớn" đứng đằng sau thành công của loạt phim nổi tiếng như: Lang Gia Bảng, Kẻ Ngụy Trang, Hoan Lạc Tụng, Minh Lan Truyện,... chịu trách nhiệm sản xuất. Phim kể về Lâm Kỳ Nhạc - một cô bé lớn lên trong khu công nhân của tập đoàn điện lực, nơi cha mẹ cô đang làm việc để xây dựng nhà máy điện Quần Sơn. Cô và ba người bạn khác của mình lập ra hội "bè lũ bốn tên" chuyên trốn học, nghịch ngợm khiến hiệu trưởng thường xuyên phải mời phụ huynh lên gặp mặt.

Anh Đào Hổ Phách là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vân Trụ - Ảnh: Internet Năm lên 9 tuổi, Lâm Kỳ Nhạc gặp Tưởng Kiều Tây - một thiên tài toán học mới chuyển trường từ Tỉnh Thành về . Vẻ lặng lẽ, cô độc của anh đã níu giữ ánh mắt cô gái nhỏ ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, để rồi từ đó cuốn cô vào sinh mệnh vui buồn lẫn lộn của mình hơn hai mươi năm sau này. Hai người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược, cùng với sự thay đổi của thế kỷ, sự phát triển của nền kinh tế đất nước, di dời quê quán, họ và bạn bè bên cạnh cùng nhau lớn lên. Trải qua bao thăng trầm buồn vui đau khổ, họ đi qua hết thanh xuân với nhiệt huyết và lòng dũng cảm mạnh mẽ, dám yêu dám sống trọn vẹn bằng cả trái tim. Vừa mới làm fan mừng rỡ chua được bao lâu thì lại có một thông tin khiến khán giả hụt hẫng. Vì mới đây, phía Triệu Lộ Tư đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định chưa từng nghe qua dự án này sẽ mời mình đóng chính, thế nên hi vọng được tái ngộ cặp đôi Trình Thiếu Thương và Lăng Bất Nghi dường như là không khả thi ở thời điểm này. Phía Triệu Lộ Tư đã lên tiếng phủ nhận vì chưa nghe dự án này sẽ mời mình đóng chính - Ảnh: Internet Cũng có thông tin cho hay, Triệu Lộ Tư sau khoảng thời gian đóng phim liên tục, đang muốn nghỉ ngơi và cân nhắc kỹ hơn những dự án phim sẽ tham gia trong tương lai. Hiện tại, các netizen vô cùng tiếc nuối khi màn đẩy thuyền tái hợp giữa Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã chính thức bị chìm. Tuy nhiên, các khán giả vẫn tiếp tục mong chờ một dự án khác trong tương lai có màn tái hợp giữa cặp đôi.

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