Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, công việc của Sửu có phần thoải mái hơn, bạn cũng có thời gian dành riêng cho mình để lấy lại năng lượng sau 1 tuần mệt mỏi. Tuy nhiên những bạn làm kinh doanh tự do hoặc có nghề tay trái sẽ bận hơn chút, hãy xem sự bận rộn đó là cơ hội cho bạn phát triển.

Đường tiền bạc có Thực Thần chiếu cố nên bạn không cần phải lo lắng gì hết, lộc sẽ về tay đều đều. Nếu vẫn còn e ngại thì bạn nên hỏi người có kinh nghiệm để có thêm thông tin xác nhận về những cơ hội tiền bạc đang đến với mình. Chuyện tình cảm của Sửu bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Tuy nhiên khi nói chuyện mà nghe người khác đánh lái sang vấn đề khác thì hãy cẩn thận kẻo họ đang né tránh bạn.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân Tuổi Thìn thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Ảnh minh họa: Internet

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi Tuổi Thìn khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, Thực Thần nâng đỡ, người tuổi Tuất sẽ có một túi tiền rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Bạn đã chăm chỉ làm việc suốt thời gian qua và nay là lúc bạn nhận được khoản thù lao xứng đáng. Bạn có thể tự thưởng cho bản thân một món quà nào đó.

Ảnh minh họa: Internet

Một số người có thể quen được với đối tác triển vọng nếu tham gia vào những buổi tiệc tùng, xã giao. Đôi bên có chung mục tiêu, chung cách thức làm việc thì hãy nhanh chóng hợp tác, sẽ thấy tiền nhanh chóng chảy về túi.

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