Triệu Lộ Tư khoe loạt ảnh với phong cách cổ điển tối màu đầy quyến rũ, dân tình đồng loạt thả icon 'chê' vì 'áo không ra áo, quần không ra quần'

Triệu Lộ Tư là một trong những gương mặt đình đám của showbiz Hoa Ngữ. Sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, gương mặt bầu bĩnh xinh xắn nên cô nhanh chóng được lòng nhiều fan hâm mộ. Triệu Lộ Tư thường khiến dân tình 'nghiêng ngả' với phong cách thời trang đơn giản mà cực kỳ quyến rũ. Mỹ nhân không cần xuất hiện chói lóa, chỉ với những trang phục phong cách tối giản, cũng đủ tôn lên vẻ xinh đẹp ngây ngất.

Mới đây, Triệu Lộ Tư đã đăng tải loạt ảnh chụp với bộ lọc màu tối. Trong loạt ảnh này, Triệu Lộ Tư gây ấn tượng mạnh mẽ với lối trang điểm đậm sắc sảo, áo crotop khoe trọn bờ vai và vòng eo quyến rũ.

Cô nàng đã nhanh chóng nhận được vô số lời khen ngợi bởi vẻ đẹp trưởng thành, cá tính. Tuy nhiên số khác lại chê chiếc áo mỹ nhân đang mặc có vẻ hơi kỳ cục.

-"Ảnh đẹp, cô Tư hợp với phong cách này"

-"Lạ quá, nhìn không ra Lộ Tư luôn, nhưng mà tôi vẫn thích phong cách này của chị"

-"Phong cách này thì đẹp á nhưng mà tôi chê cái áo nha"

-"Áo không ra áo, quần không ra quần. Chê nha!"

Được biết, Triệu Lộ Tư đang có bộ phim đang quay Vụng Trộm Không Thể Giấu, tạo hình của Triệu Lộ Tư trong vai Tang Trĩ nhiều lần bị khán giả chê bai là không phù hợp, phá hỏng hình tượng nguyên tác.

Triệu Lộ Tư nhiều lần bị khán giả chê bai quá già dặn so với nam chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet

Khán giả thậm chí còn chê bai nữ diễn viên sinh năm 1998 quá già dặn so với nam chính Trần Triết Viễn. Bị chê trong phim mới là vậy nhưng Triệu Lộ Tư vẫn luôn gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp của mình.