Học hỏi 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư thẳng tay kiện antifan hầu tòa và xin lỗi vì bôi nhọ danh dự của mỹ nhân?

Sao quốc tế 22/09/2022 15:18

Công ty luật Bắc Kinh Xingquan đã công bố tin tức về phiên hòa giải sơ thẩm và kết luận vụ án nữ diễn viên Triệu Lộ Tư kiện một cư dân mạng vì tội bôi nhọ danh dự người khác.

Triệu Lộ Tư là một trong những tiểu Hoa lứa sau 95 nổi tiếng trong showbiz xứ Trung. Mỹ nhân là gương mặt quen thuộc của những bộ phim truyền hình đình đám hiện nay. Chính vì thế, cô nàng thường được truyền thông và cư dân mạng quan tâm đến chuyện đời tư.

Học hỏi 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư thẳng tay kiện antifan hầu tòa và xin lỗi vì bôi nhọ danh dự của mỹ nhân? - Ảnh 1
Bên cạnh những thông tin tốt đẹp, Triệu Lộ Tư cũng không ít lần bị antifan tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Bên cạnh những thông tin tốt đẹp, Triệu Lộ Tư cũng không ít lần bị antifan tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và danh dự của cá nhân mà nó còn liên lụy trực tiếp tới những nhãn hàng, thương hiệu, đoàn phim,… họ hợp tác. Chính bởi nguyên nhân này, Triệu Lộ Tư đã mạnh tay kiện những người tung tin sai sự thật.

Mới đây, Công ty luật Bắc Kinh Xingquan đã công bố tin tức về phiên hòa giải sơ thẩm và kết luận vụ án nữ diễn viên Triệu Lộ Tư kiện một cư dân mạng vì tội bôi nhọ danh dự người khác. Theo đó, sau khi biết thông tin về vụ kiện, người này đã chủ động liên hệ với luật sư để gửi lời xin lỗi đến Triệu Lộ Tư, đồng thời bày tỏ rằng anh ta đã nhận ra mức độ sai phạm nghiêm trọng của mình và sẵn sàng công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại về kinh tế và tổn thất tinh thần.

Học hỏi 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư thẳng tay kiện antifan hầu tòa và xin lỗi vì bôi nhọ danh dự của mỹ nhân? - Ảnh 2
Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư kiện một cư dân mạng vì tội bôi nhọ danh dự người khác - Ảnh: Internet

Dựa trên sự chân thành của người bị khởi kiện, Triệu Lộ Tư đồng ý rằng vụ việc nên được kết thúc bằng hòa giải. Ngay sau đó, người này đã đăng tải thư tay xin lỗi vì đã xúc phạm, phỉ báng diễn viên Triệu Lộ Tư.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Triệu Lộ Tư khởi kiện những người dùng mạng có hành vi tung tin đồn ác ý nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm và làm ảnh hưởng đến tinh thần của cô. Trước đó, nhiều lần cô nàng bị antifan chỉ trích là "trà xanh" vì những hành động "trượt tay", "cọ nhiệt" các nghệ sĩ lớn, có tên tuổi trong làng giải trí. Không những vậy, gần đây, Triệu Lộ Tư còn dính tin đồn tình ái với Dương Dương, Tiêu Chiến và còn bị hãm hại đưa lên top 1 hot search vào ngày cấm giải trí chỉ vì một phát ngôn bình thường.

Học hỏi 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư thẳng tay kiện antifan hầu tòa và xin lỗi vì bôi nhọ danh dự của mỹ nhân? - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư từng nhiều lần khởi kiện những người dùng mạng có hành vi tung tin đồn ác ý nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm và làm ảnh hưởng đến tinh thần của cô - Ảnh: Internet

Hành động thẳng tay kiện những kẻ gây tổn tại đến hình ảnh cá nhân cũng đã tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhiều người khen Triệu Lộ Tư  dũng cảm, dám đứng lên đấu tranh cho bản thân mình. Mặt khác, một số bộ phận lại cho rằng đây chỉ là một hành động nhằm "đánh bóng tên tuổi" của mỹ nhân họ Triệu.

 

Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, phim mới của Triệu Lộ Tư chính thức công bố thời gian lên sóng, netizen đặt nhiều kì vọng cho sự chuyển hình mới của mỹ nhân?

Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, phim mới của Triệu Lộ Tư chính thức công bố thời gian lên sóng, netizen đặt nhiều kì vọng cho sự chuyển hình mới của mỹ nhân?

Mạng xã hội xứ Trung đã chia sẻ thông tin bộ phim Hồ Đồng – Phố Nhỏ đã ấn định ngày lên sóng chính thức sau thời gian chờ đợi của khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Triệu Lộ Tư kiện antifan sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, phim mới của Triệu Lộ Tư chính thức công bố thời gian lên sóng, netizen đặt nhiều kì vọng cho sự chuyển hình mới của mỹ nhân?

Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, phim mới của Triệu Lộ Tư chính thức công bố thời gian lên sóng, netizen đặt nhiều kì vọng cho sự chuyển hình mới của mỹ nhân?

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Ảnh leak hẹn hò 'đậm ngọt' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, netizen đồng loạt 'chê' vì điều này?

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Ảnh leak hẹn hò 'đậm ngọt' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, netizen đồng loạt 'chê' vì điều này?

Những couple Hoa Ngữ hot từ phim đến ngoài đời trong mùa hè năm nay: Không thể thiếu Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân

Những couple Hoa Ngữ hot từ phim đến ngoài đời trong mùa hè năm nay: Không thể thiếu Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình hỉ phục: Triệu Lộ Tư bị chê nhạt nhòa, Ngu Thư Hân được khen bắt mắt mới mẻ

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình hỉ phục: Triệu Lộ Tư bị chê nhạt nhòa, Ngu Thư Hân được khen bắt mắt mới mẻ

Triệu Lộ Tư bất ngờ leo lên top 1 hotsearch vào ngày 'cấm giải trí' vì một câu trả lời phỏng vấn bình thường, dấy lên nghi vấn mỹ nhân bị hãm hại?

Triệu Lộ Tư bất ngờ leo lên top 1 hotsearch vào ngày 'cấm giải trí' vì một câu trả lời phỏng vấn bình thường, dấy lên nghi vấn mỹ nhân bị hãm hại?

Dàn lưu lượng Hoa Ngữ gây ấn tượng trong mắt khán giả quốc tế: Triệu Lộ Tư 'trường tồn' với danh xưng 'mỹ nhân trà xanh', Tiêu Chiến gắn liền với sự kiện 227

Dàn lưu lượng Hoa Ngữ gây ấn tượng trong mắt khán giả quốc tế: Triệu Lộ Tư 'trường tồn' với danh xưng 'mỹ nhân trà xanh', Tiêu Chiến gắn liền với sự kiện 227

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI