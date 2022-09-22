Học hỏi 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư thẳng tay kiện antifan hầu tòa và xin lỗi vì bôi nhọ danh dự của mỹ nhân?

Công ty luật Bắc Kinh Xingquan đã công bố tin tức về phiên hòa giải sơ thẩm và kết luận vụ án nữ diễn viên Triệu Lộ Tư kiện một cư dân mạng vì tội bôi nhọ danh dự người khác.

Triệu Lộ Tư là một trong những tiểu Hoa lứa sau 95 nổi tiếng trong showbiz xứ Trung. Mỹ nhân là gương mặt quen thuộc của những bộ phim truyền hình đình đám hiện nay. Chính vì thế, cô nàng thường được truyền thông và cư dân mạng quan tâm đến chuyện đời tư. Bên cạnh những thông tin tốt đẹp, Triệu Lộ Tư cũng không ít lần bị antifan tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Bên cạnh những thông tin tốt đẹp, Triệu Lộ Tư cũng không ít lần bị antifan tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và danh dự của cá nhân mà nó còn liên lụy trực tiếp tới những nhãn hàng, thương hiệu, đoàn phim,… họ hợp tác. Chính bởi nguyên nhân này, Triệu Lộ Tư đã mạnh tay kiện những người tung tin sai sự thật.

Mới đây, Công ty luật Bắc Kinh Xingquan đã công bố tin tức về phiên hòa giải sơ thẩm và kết luận vụ án nữ diễn viên Triệu Lộ Tư kiện một cư dân mạng vì tội bôi nhọ danh dự người khác. Theo đó, sau khi biết thông tin về vụ kiện, người này đã chủ động liên hệ với luật sư để gửi lời xin lỗi đến Triệu Lộ Tư, đồng thời bày tỏ rằng anh ta đã nhận ra mức độ sai phạm nghiêm trọng của mình và sẵn sàng công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại về kinh tế và tổn thất tinh thần. Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư kiện một cư dân mạng vì tội bôi nhọ danh dự người khác - Ảnh: Internet Dựa trên sự chân thành của người bị khởi kiện, Triệu Lộ Tư đồng ý rằng vụ việc nên được kết thúc bằng hòa giải. Ngay sau đó, người này đã đăng tải thư tay xin lỗi vì đã xúc phạm, phỉ báng diễn viên Triệu Lộ Tư.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Triệu Lộ Tư khởi kiện những người dùng mạng có hành vi tung tin đồn ác ý nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm và làm ảnh hưởng đến tinh thần của cô. Trước đó, nhiều lần cô nàng bị antifan chỉ trích là "trà xanh" vì những hành động "trượt tay", "cọ nhiệt" các nghệ sĩ lớn, có tên tuổi trong làng giải trí. Không những vậy, gần đây, Triệu Lộ Tư còn dính tin đồn tình ái với Dương Dương, Tiêu Chiến và còn bị hãm hại đưa lên top 1 hot search vào ngày cấm giải trí chỉ vì một phát ngôn bình thường. Triệu Lộ Tư từng nhiều lần khởi kiện những người dùng mạng có hành vi tung tin đồn ác ý nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm và làm ảnh hưởng đến tinh thần của cô - Ảnh: Internet Hành động thẳng tay kiện những kẻ gây tổn tại đến hình ảnh cá nhân cũng đã tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhiều người khen Triệu Lộ Tư dũng cảm, dám đứng lên đấu tranh cho bản thân mình. Mặt khác, một số bộ phận lại cho rằng đây chỉ là một hành động nhằm "đánh bóng tên tuổi" của mỹ nhân họ Triệu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-hoi-dan-chi-trieu-le-dinh-trieu-lo-tu-thang-tay-kien-antifan-hau-toa-va-xin-loi-vi-boi-nho-danh-du-cua-my-nhan-505645.html