Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình hỉ phục: Triệu Lộ Tư bị chê nhạt nhòa, Ngu Thư Hân được khen bắt mắt mới mẻ

Triệu Lộ Tư có một năm thành công với tác phẩm Tinh Hán Xán Lạn, đặc biệt là chemistry với bạn diễn Ngô Lỗi khiến fan couple có nhiều khoảnh khắc ‘lụi tim’

Cũng trong bộ phim Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư đã có cơ hội diễn cảnh thành thân với Ngô Lỗi. Đáng tiếc, trang phục của nữ diễn viên được cho là quá đơn giản, nhạt nhòa, không nổi bật. Tuy nhiên fan cô nàng cũng lên tiếng cho rằng đây là trang bám sát với hình tượng được xây dựng xuyên suốt bộ phim nên không thể đòi hỏi gì thêm.

Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Tương tự như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân cũng có một năm ấn tượng với tác phẩm Thương Lan Quyết thành công khiến tên tuổi của cô và bạn diễn Vương Hạc Đệ được khán giả biết đến và yêu thích.

Trong Thương Lan Quyết, hỉ phục của Ngu Thư Hân trong đám cưới với bạn diễn Vương Hạc Đệ có màu đỏ và xanh lá bắt mắt, mới mẻ. Đa phần netizen đều dành lời khen ngợi cho nữ diễn viên vì tạo hình vừa phải, tiết chế, vẫn nổi bật nhưng không bị “ô dề”.

Bạch Lộc (Trường Nguyệt Tẫn Minh)

Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh: Internet

Bạch Lộc là một trong những gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Hoa Ngữ. Nổi tiếng với tác phẩm Châu Sinh Như Cố đã để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả vì kết cục thê thảm của các nhân vật.

Sở hữu nhan sắc nổi bật, hóa thân vào tạo hình cổ trang với nhiều bộ phim gây ấn tượng với khán giả, đặc biệt là trong trang phục lễ cưới cổ trang. Trường Nguyệt Tẫn Minh có lẽ là bộ phim Bạch Lộc có tạo hình đẹp nhất. Chỉ với một vài hình ảnh hậu trường được leak ra đã đủ khiến fan đứng ngồi không yên vì nhan sắc quá thăng hạng của nữ diễn viên.

Cúc Tịnh Y (Hoa Nhung)

Cúc Tịnh Y trong Hoa Nhung - Ảnh: Internet

Năm 2022 Cúc Tịnh Y tái ngộ màn ảnh nhỏ trong bộ phim cổ trang Hoa nhung. Giống với những bộ phim cổ trang trước đó Cúc Tịnh Y nổi bật với tạo hình xinh đẹp, trang phục được đầu tư và phụ kiện đi kèm cũng rất nhiều. Mới đây cư dân mạng sốt rần rần chia sẻ tạo hình tân nương của Cúc Tịnh Y trong phim Hoa nhung.