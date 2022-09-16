Dàn sao Hoa Ngữ sau 95 trong tạo hình học sinh: Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ khiến dân tình ‘rụng rời’ hơn cả Triệu Lộ Tư

Dù anh chàng này rất hợp với kiểu nam chính mạnh mẽ, lãnh đạm nhưng với tạo hình mặc đồng phục học sinh thì Ngô Lỗi cũng hợp không kém. Có thể thấy mỹ nam này vừa điển trai vừa trẻ trung, hiền lành lại có nét tinh nghịch của 'cậu bạn thanh xuân' bàn bên.

Từ sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Với tạo hình một Lăng Tướng Quân lạnh lùng, bí ẩn nhưng không kém phần si tình đã giúp Ngô Lỗi xuất sắc chinh phục được rất nhiều khán giả.

Vương Hạc Đệ

Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Cùng thời điểm với phim của Ngô Lỗi, sau khi Thương Lan Quyết lên sóng thành công, Vương Hạc Đệ đã trở thành nam thần khiến bao người u mê. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ hiền lành của Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ có ngoại hình cực điển trai, gương mặt toát lên khí chất đúng chuẩn một chàng “trai hư” mà ai nhìn vào cũng sẽ thấy rung động.

Ngay cả khi diện trang phục học đường thì thần thái cá biệt này lại càng nổi bật hơn. Vương Hạc Đệ chính là kiểu nam chính giỏi thể thao, có chút ngang tàng, quậy phá hay được miêu tả trong các tiểu thuyết ngôn tình học đường.

Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Những ngày gần đây, cái tên Triệu Lộ Tư gần như phủ sóng mạng xã hội nhờ vào thành công của Tinh Hán Xán Lạn đóng chính cùng Ngô Lỗi. Không những thế, ‘mỹ nhân xuyên không’ còn được bàn luận rôm rã với những ảnh leak được người qua đường tung ra trong quá trình quay bộ phim mới Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Ban đầu, Triệu Lộ Tư nhận được nhiều bình luận trái chiều vì bị so sánh tạo hình học sinh trong bản gốc, cho rằng cô nàng không hợp với vai Tang Trĩ. Nhưng Triệu Lộ Tư đã khiến dân tình “quay xe” khi xuất hiện trong đồng phục nữ sinh. Chiếc mái ngang xinh xắn, áo sơ mi kết hợp cùng váy tối màu, nhờ vậy tôn lên vẻ ngây ngô, dễ thương của Triệu Lộ Tư trong hình ảnh một cô nữ sinh trung học.

Thẩm Nguyệt

Thẩm Nguyệt - Ảnh: Internet

Nhắc đến tạo hình học sinh của dàn sao sau 95 thì không thể thiếu cái tên Thẩm Nguyệt. Nữ diễn viên này được nhiều khán giả biết đến khi đảm nhận vai nữ chính Trần Tiểu Hy trong Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp.

Tạo hình nữ sinh với trang phục giản dị, tóc cắt ngắn với phần mái bằng của Thẩm Nguyệt đã in sâu trong tâm trí của các khán giả. Không đẹp rực rỡ nhưng khi diện lên đồng phục học sinh, Thẩm Nguyệt khiến người xem yêu mến bởi vẻ ngoài dễ thương, cực kỳ mộc mạc và gần gũi.