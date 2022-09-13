Mê mệt với bí kíp hack dáng cực đỉnh của dàn sao hoa ngữ trong hậu trường phim

Dương Dung và Cúc Tịnh Y là hai sao nữ sở hữu chiều cao khiêm tốn trong showbiz Hoa ngữ. (Ảnh: Weibo Ju Jing Yi & Sina)

Một số sao Cbiz sở hữu chiều cao khiêm tốn nên họ thường mang giày cao gót, giày độn…. nên chiều cao thật sự của họ cũng là một bí ẩn khó lời giải đáp. Hãy cùng xem qua hậu trường hack tuổi của những ngôi sao này trong bài viết dưới đây nhé!

Hai nam thần Dương Dương và Vương Nhất Bác dù sở hữu chiều cao trên 1m8 song vẫn thường xuyên đi giày độn đế. (Ảnh: Weibo Yang Yang & Wang Yibo)

Nam thần cổ trang La Vân Hi sở hữu chiều cao khá lý tưởng 1m77, tuy nhiên khi đứng cạnh bạn diễn khác trông anh chàng khá nhỏ bé nên thường xuyên phải sử dụng những đôi giày độn đế lên đến 10cm. Cụ thể, một vài bức ảnh hậu trường phim Hương Mật Tựa Khói Sương đã tố cáo anh chàng thường lênh khênh trên đôi giày hack dáng. Những khoảnh khắc này cũng khiến nhiều người phải bật cười.

La Vân Hi phải nhờ cậy đến giày độn đế khi xuất hiện trong phim Hương Mật Tựa Khói Sương (Ảnh: Pinterest)

Tuyệt chiêu hack dáng tiếp tục được mỹ nam họ La sử dụng trong bộ phim Hạo Y Hành. (Ảnh: Pinterest)

Cúc Tịnh Y là một trong những mỹ nhân đam mê giày độn đế nhất showbiz Hoa ngữ. Cô có chiều cao khá khiêm tốn 1m56, thậm chí còn bị nghi vấn cao chỉ 1m4. Khi tham gia bất cứ bộ phim nào, nữ diễn viên đều không quên mang theo những đôi giày hack dáng.

Khi đóng cặp với bạn diễn có chiều cao khủng 1m85 là Tống Uy Long trong phim Thư Sinh Xinh Đẹp, "mỹ nhân 4000 năm" luôn phải đi đôi giày độn tới 10cm. Nhờ tuyệt chiêu hack chân siêu đỉnh, mọi khung hình của cặp đôi đều khiến khán giả trầm trồ vì quá xứng đôi.

Cô nàng luôn phải mang những đôi giày độn hơn 10cm. (Ảnh: Pinterest)

Nhờ đó khi đứng cạnh Tống Uy Long, nữ diễn viên không hề bị lu mờ. (Ảnh: Poster phim Thư Sinh Xinh Đẹp)

Cùng team đam mê giày độn đế như Cúc Tịnh Y, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cũng thường xuyên sử dụng tuyệt chiêu này mỗi khi đóng phim cổ trang. Dù sở hữu chiều cao khá nổi bật 1m65 nhưng để lên hình một cách hoàn hảo nhất với bạn diễn Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ mà nữ diễn viên không ngại ngần diện những giày độn đế cao lênh khênh từ 7- 8cm.

Khi tham gia Hữu Phỉ, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên đi giày độn đế để hack chiều cao. (Ảnh: Chụp màn hình phim Hữu Phỉ)

Cô cũng rất hay sử dụng tuyệt chiêu này khi tham gia các bộ phim khác. (Ảnh: Pinterest)

Vương Nhất Bác nổi tiếng là nam thần gây mê fan với gương mặt điển trai cùng ngoại hình cao ráo lên đến 1m82. Thế nhưng nhiều khán giả phì cười khi phát hiện ra rằng anh chàng mỹ nam này cũng nhờ cậy đến giày độn đế để lên hình luôn thật chỉn chu, hoàn hảo trong phim Trần Tình Lệnh.

Team dùng bậc cao

Đẹp trai, cao ráo chuẩn nam thần là thế nhưng Dương Dương từng khiến nhiều người ngã ngửa trong hậu trường phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Nam diễn viên phải sử dụng đến miếng gỗ to và có độ dày khoảng 20cm để hack chiều cao sao cho tương xứng khi đứng cạnh bạn diễn Trịnh Sảng.

Huỳnh Hiểu Minh được xem là một trong những nam thần sở hữu lượng fan 'khủng' của màn ảnh Hoa ngữ từ truyền hình đến điện ảnh. Nam diễn viên duy trì ngoại hình đỉnh cao rất tốt trong làng giải trí Hoa ngữ.

Mặc dù có ngoại hình hoàn hảo nhưng nam diễn viên vẫn lép vế trước bạn diễn siêu mẫu. Đó là lí do ekip đoàn phim đã phải làm những bục gỗ chạy dài theo đường đi của cặp đôi để giúp nam diễn viên có chiều cao tương xứng với cô siêu mẫu kia.

Ngoài việc đầu tư cho diễn xuất hay trang phục khi tham gia đóng phim, các ngôi sao xứ Trung thường xuyên phải nhờ cậy đến những tuyệt chiêu hack chiều cao hiệu quả. Điều đó cho thấy, sao Hoa ngữ luôn mong muốn mang hình ảnh hoàn hảo nhất của bản thân đến khán giả.