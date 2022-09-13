Mê mệt với bí kíp hack dáng cực đỉnh của dàn sao hoa ngữ trong hậu trường phim

Sao quốc tế 13/09/2022 11:35

Mỗi khi lên sóng truyền hình, các nghệ sĩ phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo luôn hoàn hảo nhất. Vì thế họ rất chịu khó đầu tư cho khoản tạo hình của nhân vật cũng như diễn xuất. Ngoài những phụ kiện thường thấy, nhiều sao Hoa ngữ cũng phải xài những tuyệt chiêu để có thể "ăn gian" chiều cao.

Một số sao Cbiz sở hữu chiều cao khiêm tốn nên họ thường mang giày cao gót, giày độn…. nên chiều cao thật sự của họ cũng là một bí ẩn khó lời giải đáp. Hãy cùng xem qua hậu trường hack tuổi của những ngôi sao này trong bài viết dưới đây nhé!

Mê mệt với bí kíp hack dáng cực đỉnh của dàn sao hoa ngữ trong hậu trường phim - Ảnh 1

Dương Dung và Cúc Tịnh Y là hai sao nữ sở hữu chiều cao khiêm tốn trong showbiz Hoa ngữ. (Ảnh: Weibo Ju Jing Yi & Sina)

Mê mệt với bí kíp hack dáng cực đỉnh của dàn sao hoa ngữ trong hậu trường phim - Ảnh 2

Hai nam thần Dương Dương và Vương Nhất Bác dù sở hữu chiều cao trên 1m8 song vẫn thường xuyên đi giày độn đế. (Ảnh: Weibo Yang Yang & Wang Yibo)

Team giày đế độn

Nam thần cổ trang La Vân Hi sở hữu chiều cao khá lý tưởng 1m77, tuy nhiên khi đứng cạnh bạn diễn khác trông anh chàng khá nhỏ bé nên thường xuyên phải sử dụng những đôi giày độn đế lên đến 10cm. Cụ thể, một vài bức ảnh hậu trường phim Hương Mật Tựa Khói Sương đã tố cáo anh chàng thường lênh khênh trên đôi giày hack dáng. Những khoảnh khắc này cũng khiến nhiều người phải bật cười. 

Mê mệt với bí kíp hack dáng cực đỉnh của dàn sao hoa ngữ trong hậu trường phim - Ảnh 3

La Vân Hi phải nhờ cậy đến giày độn đế khi xuất hiện trong phim Hương Mật Tựa Khói Sương (Ảnh: Pinterest)

Mê mệt với bí kíp hack dáng cực đỉnh của dàn sao hoa ngữ trong hậu trường phim - Ảnh 4

Tuyệt chiêu hack dáng tiếp tục được mỹ nam họ La sử dụng trong bộ phim Hạo Y Hành. (Ảnh: Pinterest)

Cúc Tịnh Y là một trong những mỹ nhân đam mê giày độn đế nhất showbiz Hoa ngữ. Cô có chiều cao khá khiêm tốn 1m56, thậm chí còn bị nghi vấn cao chỉ 1m4. Khi tham gia bất cứ bộ phim nào, nữ diễn viên đều không quên mang theo những đôi giày hack dáng.

Khi đóng cặp với bạn diễn có chiều cao khủng 1m85 là Tống Uy Long trong phim Thư Sinh Xinh Đẹp, "mỹ nhân 4000 năm" luôn phải đi đôi giày độn tới 10cm. Nhờ tuyệt chiêu hack chân siêu đỉnh, mọi khung hình của cặp đôi đều khiến khán giả trầm trồ vì quá xứng đôi.

Mê mệt với bí kíp hack dáng cực đỉnh của dàn sao hoa ngữ trong hậu trường phim - Ảnh 5

Cô nàng luôn phải mang những đôi giày độn hơn 10cm. (Ảnh: Pinterest)

Mê mệt với bí kíp hack dáng cực đỉnh của dàn sao hoa ngữ trong hậu trường phim - Ảnh 6

Nhờ đó khi đứng cạnh Tống Uy Long, nữ diễn viên không hề bị lu mờ. (Ảnh: Poster phim Thư Sinh Xinh Đẹp)

Cùng team đam mê giày độn đế như Cúc Tịnh Y, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cũng thường xuyên sử dụng tuyệt chiêu này mỗi khi đóng phim cổ trang. Dù sở hữu chiều cao khá nổi bật 1m65 nhưng để lên hình một cách hoàn hảo nhất với bạn diễn Vương Nhất Bác trong Hữu Phỉ mà nữ diễn viên không ngại ngần diện những giày độn đế cao lênh khênh từ 7- 8cm.

Mê mệt với bí kíp hack dáng cực đỉnh của dàn sao hoa ngữ trong hậu trường phim - Ảnh 7

Khi tham gia Hữu Phỉ, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên đi giày độn đế để hack chiều cao. (Ảnh: Chụp màn hình phim Hữu Phỉ)

Mê mệt với bí kíp hack dáng cực đỉnh của dàn sao hoa ngữ trong hậu trường phim - Ảnh 8

Cô cũng rất hay sử dụng tuyệt chiêu này khi tham gia các bộ phim khác. (Ảnh: Pinterest)

Vương Nhất Bác nổi tiếng là nam thần gây mê fan với gương mặt điển trai cùng ngoại hình cao ráo lên đến 1m82. Thế nhưng nhiều khán giả phì cười khi phát hiện ra rằng anh chàng mỹ nam này cũng nhờ cậy đến giày độn đế để lên hình luôn thật chỉn chu, hoàn hảo trong phim Trần Tình Lệnh

Team dùng bậc cao

Mê mệt với bí kíp hack dáng cực đỉnh của dàn sao hoa ngữ trong hậu trường phim - Ảnh 9

Đẹp trai, cao ráo chuẩn nam thần là thế nhưng Dương Dương từng khiến nhiều người ngã ngửa trong hậu trường phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Nam diễn viên phải sử dụng đến miếng gỗ to và có độ dày khoảng 20cm để hack chiều cao sao cho tương xứng khi đứng cạnh bạn diễn Trịnh Sảng. 

Mê mệt với bí kíp hack dáng cực đỉnh của dàn sao hoa ngữ trong hậu trường phim - Ảnh 10

Huỳnh Hiểu Minh được xem là một trong những nam thần sở hữu lượng fan 'khủng' của màn ảnh Hoa ngữ từ truyền hình đến điện ảnh. Nam diễn viên duy trì ngoại hình đỉnh cao rất tốt trong làng giải trí Hoa ngữ. 

Mặc dù có ngoại hình hoàn hảo nhưng nam diễn viên vẫn lép vế trước bạn diễn siêu mẫu. Đó là lí do ekip đoàn phim đã phải làm những bục gỗ chạy dài theo đường đi của cặp đôi để giúp nam diễn viên có chiều cao tương xứng với cô siêu mẫu kia.

Ngoài việc đầu tư cho diễn xuất hay trang phục khi tham gia đóng phim, các ngôi sao xứ Trung thường xuyên phải nhờ cậy đến những tuyệt chiêu hack chiều cao hiệu quả. Điều đó cho thấy, sao Hoa ngữ luôn mong muốn mang hình ảnh hoàn hảo nhất của bản thân đến khán giả. 

Mê mệt với bí kíp hack dáng cực đỉnh của dàn sao hoa ngữ trong hậu trường phim

Mê mệt với bí kíp hack dáng cực đỉnh của dàn sao hoa ngữ trong hậu trường phim

Mỗi khi lên sóng truyền hình, các nghệ sĩ phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo luôn hoàn hảo nhất. Vì thế họ rất chịu khó đầu tư cho khoản tạo hình của nhân vật cũng như diễn xuất. Ngoài những phụ kiện thường thấy, nhiều sao Hoa ngữ cũng phải xài những tuyệt chiêu để có thể "ăn gian" chiều cao.

Xem thêm
Từ khóa:   cách hack dáng của sao hoa ngữ sao hoa ngữ hậu trường cbiz cách hack dáng của sao Dương Dương

TIN LIÊN QUAN

Mê mệt trước nhan sắc đỉnh cao của sao Hoa ngữ vào thuở còn là thiếu nữ, Lưu Diệc Phi xinh tựa nữ thần, Châu Tấn hút hồn fan bởi vẻ đẹp trong sáng

Mê mệt trước nhan sắc đỉnh cao của sao Hoa ngữ vào thuở còn là thiếu nữ, Lưu Diệc Phi xinh tựa nữ thần, Châu Tấn hút hồn fan bởi vẻ đẹp trong sáng

Những gương mặt sao Hoa Ngữ thu hút thêm lượng fan khủng nhờ vào 1 vai diễn: Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ không thể thiếu mặt

Những gương mặt sao Hoa Ngữ thu hút thêm lượng fan khủng nhờ vào 1 vai diễn: Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ không thể thiếu mặt

Dàn sao Hoa Ngữ vào nghề vì thần tượng: Dương Tử mất 20 năm mới được gặp Triệu Vy, Triệu Lệ Dĩnh và La Vân Hi có chung thần tượng

Dàn sao Hoa Ngữ vào nghề vì thần tượng: Dương Tử mất 20 năm mới được gặp Triệu Vy, Triệu Lệ Dĩnh và La Vân Hi có chung thần tượng

Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư liên tục gây tranh cãi: "Ai mới là sao Hoa ngữ nổi bật của thế hệ sau 1995?"

Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư liên tục gây tranh cãi: "Ai mới là sao Hoa ngữ nổi bật của thế hệ sau 1995?"

Loạt sao Hoa ngữ với nỗi lo bị hói đầu, xuống sắc do rụng tóc

Loạt sao Hoa ngữ với nỗi lo bị hói đầu, xuống sắc do rụng tóc

Muôn vàn kiểu giải lao của sao Hoa ngữ tại phim trường: Dương Mịch đọc sách, Triệu Lệ Dĩnh xứng danh 'bà hoàng ăn uống'

Muôn vàn kiểu giải lao của sao Hoa ngữ tại phim trường: Dương Mịch đọc sách, Triệu Lệ Dĩnh xứng danh 'bà hoàng ăn uống'

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 20 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 20 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 20 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI