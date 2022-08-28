Muôn vàn kiểu giải lao của sao Hoa ngữ tại phim trường: Dương Mịch đọc sách, Triệu Lệ Dĩnh xứng danh 'bà hoàng ăn uống'

Sao quốc tế 28/08/2022 16:53

Cũng giống như những người thường, các mỹ nhân Hoa ngữ nổi tiếng nhất nhì Cbiz cũng đều có những hành động cực kỳ bình dị những lúc được cho giải lao trên phim trường.

Dương Mịch

Dương Mịch là nữ diễn viên nổi tiếng nhất nhì Cbiz ở thời điểm hiện tại không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, cô nàng còn sở hữu nhiều tác phẩm truyền hình đình đám, đáng kể đến như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Vương Chiêu Quân, Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa, Phù Dao Hoàng Hậu,… Bên cạnh là diễn viên được truyền thông săn đón, Dương Mịch còn tự mở công ty riêng của mình và quản lý không ít nghệ sĩ.

Muôn vàn kiểu giải lao của sao Hoa ngữ tại phim trường: Dương Mịch đọc sách, Triệu Lệ Dĩnh xứng danh 'bà hoàng ăn uống' - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đối lập với hình ảnh dịu dàng, thanh lịch ở trên thảm đỏ và màn ảnh, tại giờ giải lao ở phim trường, Dương Mịch lại mang đến phong thái đúng với người phụ nữ thành đạt. Nữ diễn viên gác một chân lên ghế, tay trái xỏ vào giày, tay còn lại cầm điện thoại nói chuyện với gương mặt rất căng thẳng.

Muôn vàn kiểu giải lao của sao Hoa ngữ tại phim trường: Dương Mịch đọc sách, Triệu Lệ Dĩnh xứng danh 'bà hoàng ăn uống' - Ảnh 2

Muôn vàn kiểu giải lao của sao Hoa ngữ tại phim trường: Dương Mịch đọc sách, Triệu Lệ Dĩnh xứng danh 'bà hoàng ăn uống' - Ảnh 3
 Phong cách giản dị của Dương Mịch tại hậu trường - Ảnh: Internet

Ở phân cảnh khác, khi được nghỉ ngơi, Dương Mịch thay sang bộ quần áo bình thường và thoải mái ăn chanh. Việc này giúp cho giọng nói của cô nàng trở nên thanh thoát hơn và không gặp trường hợp bị khàn giọng. 

Triệu Lệ Dĩnh

Muôn vàn kiểu giải lao của sao Hoa ngữ tại phim trường: Dương Mịch đọc sách, Triệu Lệ Dĩnh xứng danh 'bà hoàng ăn uống' - Ảnh 4
Muôn vàn kiểu giải lao của sao Hoa ngữ tại phim trường: Dương Mịch đọc sách, Triệu Lệ Dĩnh xứng danh 'bà hoàng ăn uống' - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh xứng danh là bà hoàng ăn uống khi hở ra một tí là thấy nữ diễn viên ăn - Ảnh: Internet

Có thể nói, Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên có niềm đam mê ăn uống nhất khi ở phim trường, khán giả dễ dàng bắt gặp hình ảnh nàng đang ăn một món ăn bất kỳ nào đó. Khi thì ăn chân gà, có khi lại ăn kem, nhẹ nhàng hơn thì ăn hồ lô hoặc bánh ngọt.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Muôn vàn kiểu giải lao của sao Hoa ngữ tại phim trường: Dương Mịch đọc sách, Triệu Lệ Dĩnh xứng danh 'bà hoàng ăn uống' - Ảnh 6
Địch Lệ Nhiệt Ba trêu chọc tạo tiếng cười trong đoàn làm phim - Ảnh: Internet

Khác với những diễn viên khác, vào khoảng thời gian giải lao, Địch Lệ Nhiệt Ba lại “cosplay” đạo diễn và có những hành động như một người chỉ đạo sản xuất phim thực thụ.

Lâm Tâm Như

Muôn vàn kiểu giải lao của sao Hoa ngữ tại phim trường: Dương Mịch đọc sách, Triệu Lệ Dĩnh xứng danh 'bà hoàng ăn uống' - Ảnh 7
Lâm Tâm Như tại hậu trường - Ảnh: Internet

Quay phim cổ trang vào mùa hè luôn là điều cực khổ với diễn viên, bởi bộ đồ cổ trang vốn có nhiều lớp cộng thêm nhiệt độ nắng nóng khiến cho ai nấy đều toát mồ hôi. Chính vì thế, ngay khi rời khỏi máy quay, Lâm Tâm Như đã lập tức vén váy áo để ngồi trước quạt.

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