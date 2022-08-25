Dữ Phượng Hành còn chưa lên sóng, netizen lo sốt vó trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh giải nghệ?

Sao quốc tế 25/08/2022 14:02

Thông tin Triệu Lệ Dĩnh giải nghệ đang được đông đảo người hâm mộ quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là ngôi sao nổi bật nhất nhì hiện nay trong làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu gương mặt ăn tiền, diễn xuất tốt cộng thêm nhân cách hiện lành giúp nữ diễn viên luôn nhận được sự quan tâm rất nhiều từ phía người hâm mộ. 

Dữ Phượng Hành còn chưa lên sóng, netizen lo sốt vó trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh giải nghệ? - Ảnh 1
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet 

Dù đang ở trên đỉnh cao danh vọng của sự nghiệp thế nhưng mới đây, một tin đồn liên quan tới ''nữ hoàng rating'' bất ngờ xuất hiện trên mạng khiến netizen được phen xôn xao, bàn tán, cộng thêm vài phần hoang mang, đứng ngồi không yên. 

Nguyên văn tin đồn như sau "Triệu Lệ Dĩnh nói với người khác đến một thời điểm nhất định cô ấy sẽ không đóng phim, mà sẽ chuyên tâm làm việc hậu trường". 

Dữ Phượng Hành còn chưa lên sóng, netizen lo sốt vó trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh giải nghệ? - Ảnh 2
Tạo hình của ''nữ hoàng rating'' trong Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet 

Dù nữ diễn viên chưa lên tiếng xác nhận điều này là sự thật nhưng về phía người hâm mộ dĩ nhiên cảm giác buồn là điều không thể tránh khỏi. Một số bộ phận netizen cho rằng cảm giác sẽ rất khó khăn khi không được nhìn thấy thần tượng trên màn ảnh nữa. 

So với những diễn viên cùng thời điểm như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi... Triệu Lệ Dĩnh là người có xuất phát điểm muộn hơn hẳn. Trong khi Dương Mịch và Lưu Diệc Phi đã có một vị trí nhất định trong làng giải trí và sở hữu dự án phim nổi tiếng, Dĩnh Bảo mới chỉ là tân binh mới vào nghề. Nhưng chính nhờ sự miệt mài cùng tinh thần cầu tiến qua mỗi vai diễn, nàng tiểu hoa gặt hái được không ít thành công đáng ngưỡng mộ. 

Sắp tới Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ được cho ra mắt quý vị khán giả. 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dữ Phượng Hành sao Châu Á sao Hoa Ngữ Cbiz

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