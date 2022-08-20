Người hâm mộ Lưu Diệc Phi bất ngờ 'ẩu đả' với fan của Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì điều này

Sao quốc tế 20/08/2022 23:25

Một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra giữa cộng đồng fan của Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi.

Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi hiện đều đang là những gương mặt tiểu hoa 85 nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ. Nếu nàng Triệu gây ấn tượng với nhiều dự án nổi tiếng mà gần đây nhất là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia thì Lưu Diệc Phi cũng mới có một siêu phẩm mang tên Mộng Hoa Lục. ''Xinh đẹp và tài năng'' đó là tất cả những gì mà người hâm mộ có thể nói mỗi khi nhắc về hai nữ diễn viên đa tài này. 

Người hâm mộ Lưu Diệc Phi bất ngờ 'ẩu đả' với fan của Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì điều này - Ảnh 1
Bức ảnh gây tranh cãi không hồi kết của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên cũng vì quá nổi tiếng nên số lượng fan của cả 2 thường rất đông và hầu như ai nấy cũng đều muốn thần tượng của mình hơn thần tượng của người khác. Mới đây, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải một bộ ảnh quảng bá cho nhãn hàng với tạo hình cổ trang cùng dòng trạng thái: “Cầm quạt che nửa mặt, mỉm cười ngọt ngào, cố phán sinh tư”. Trong những bức được đăng tải, Triệu Lệ Dĩnh có tạo dáng cầm quạt che nửa mặt.

Ngay lập tức, fan của đôi bên đã có lời qua tiếng lại với nhau. Cụ thể fan của Lưu Diệc Phi cho rằng, câu “Cố phán sinh tư” mà phòng làm việc đăng tải là đang cọ nhiệt bộ phim Mộng Hoa Lục bởi trong phim, câu thành ngữ này được dùng để miêu tả về cặp đôi Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) và Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu). 

Người hâm mộ Lưu Diệc Phi bất ngờ 'ẩu đả' với fan của Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì điều này - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi và cây quạt trong Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Trong khi đó, fan Triệu Lệ Dĩnh cho rằng câu “Cố phán sinh tư” vốn dĩ là câu thành ngữ cổ và đã được rất nhiều người nói lại trước đó. Vì vậy, netizen cho rằng fan của Lưu Diệc Phi đang cố kiếm chuyện để cọ nhiệt cho thần tượng của mình. 

Bằng chứng rõ ràng nhất chính là trong bộ phim Tru Tiên – Thanh Vân Chí do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính năm 2016 thì câu thành ngữ cổ này cũng đã được dùng để miêu tả về nhân vật Bích Dao. Bên cạnh đó, bộ ảnh của Triệu Lệ Dĩnh cũng chỉ đang hồi tưởng lại vai Minh Lan của cô nàng. 

Hiện chủ đề trên tiếp tục gây nên nhiều ý kiến trái chiều, fan hai nhà Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi cũng tỏ ra không chịu nhún nhường trước đối thủ mà quyết chiến tới cùng để bảo vệ thần tượng của mình. 

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Triệu Lệ Dĩnh Mộng Hoa Lục sao Châu Á sao Hoa Ngữ

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