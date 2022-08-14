Hậu ly hôn, những mỹ nhân Cbiz này nhan sắc thăng hạng sự nghiệp lên hương thấy rõ: Triệu Lệ Dĩnh như trẻ ra vài tuổi

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Năm ngoái, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đột ngột xác nhận ly hôn sau 3 năm chung sống, con trai Tưởng Tưởng được cả hai thay nhau chăm sóc. Sau khi chia tay, hai diễn viên đều tất bật với công việc. Đối với Triệu Lệ Dĩnh cô nàng ngay lập tức bắt tay vào công việc với liên tiếp các dự án phim mời chào. Từ khi ly hôn, cô liên tiếp gây ấn tượng với Ai là hung thủ và Hạnh phúc đến vạn gia, hai phim được khán giả đón nhận và giới chuyên môn đánh giá cao.

Nhan sắc hack tuổi của nữ diễn viên họ Triệu - Ảnh: Internet

Đặc biệt, truyền thông Trung Quốc nhận xét bà mẹ một con ngày càng rạng rỡ và trẻ trung ở tuổi 35. Hiện, cô đang quay phim truyền hình Dữ phượng hành (Bổn vương ở đây), hợp tác với Lâm Canh Tân. Chứng kiến nhan sắc lẫn sự trở lại đáng nể của cô nàng, nhiều người cho rằng vấp ngã trong hôn nhân không khiến nữ diễn viên đánh mất chính mình mà còn giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều.