Hậu ly hôn, những mỹ nhân Cbiz này nhan sắc thăng hạng sự nghiệp lên hương thấy rõ: Triệu Lệ Dĩnh như trẻ ra vài tuổi

Sao quốc tế 14/08/2022 20:00

Hậu ly hôn, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng quyến rũ, sự nghiệp ngày một thăng hoa hơn trước nhiều lần.

Triệu Lệ Dĩnh

Hậu ly hôn, những mỹ nhân Cbiz này nhan sắc thăng hạng sự nghiệp lên hương thấy rõ: Triệu Lệ Dĩnh như trẻ ra vài tuổi - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Năm ngoái, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đột ngột xác nhận ly hôn sau 3 năm chung sống, con trai Tưởng Tưởng được cả hai thay nhau chăm sóc. Sau khi chia tay, hai diễn viên đều tất bật với công việc. Đối với Triệu Lệ Dĩnh cô nàng ngay lập tức bắt tay vào công việc với liên tiếp các dự án phim mời chào. Từ khi ly hôn, cô liên tiếp gây ấn tượng với Ai là hung thủ và Hạnh phúc đến vạn gia, hai phim được khán giả đón nhận và giới chuyên môn đánh giá cao.

Hậu ly hôn, những mỹ nhân Cbiz này nhan sắc thăng hạng sự nghiệp lên hương thấy rõ: Triệu Lệ Dĩnh như trẻ ra vài tuổi - Ảnh 2
Nhan sắc hack tuổi của nữ diễn viên họ Triệu - Ảnh: Internet

Đặc biệt, truyền thông Trung Quốc nhận xét bà mẹ một con ngày càng rạng rỡ và trẻ trung ở tuổi 35. Hiện, cô đang quay phim truyền hình Dữ phượng hành (Bổn vương ở đây), hợp tác với Lâm Canh Tân. Chứng kiến nhan sắc lẫn sự trở lại đáng nể của cô nàng, nhiều người cho rằng vấp ngã trong hôn nhân không khiến nữ diễn viên đánh mất chính mình mà còn giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. 

 

Dương Mịch

Hậu ly hôn, những mỹ nhân Cbiz này nhan sắc thăng hạng sự nghiệp lên hương thấy rõ: Triệu Lệ Dĩnh như trẻ ra vài tuổi - Ảnh 3
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Cuối năm 2018, Dương Mịch và Lưu Khải Uy “đường ai nấy đi” sau 4 năm hôn nhân, con gái Tiểu Gạo Nếp chủ yếu sống với bố và gia đình nội. Kể từ khi quay về cuộc sống độc thân, nàng Bạch Thiển của Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa đóng phim liên tục, từ điện ảnh đến truyền hình. Tuy nhiên, mặc cho vẫn gặp phải những thông tin không mấy tích cực về mình khi bị bố của Lưu Khải Uy lên tiếng chỉ trích khi tỏ ra thờ ơ với con gái. 

Hậu ly hôn, những mỹ nhân Cbiz này nhan sắc thăng hạng sự nghiệp lên hương thấy rõ: Triệu Lệ Dĩnh như trẻ ra vài tuổi - Ảnh 4
Nhan sắc đẹp không tì vết của cô nàng - Ảnh: Internet

Ngoài vấn đề đó ra, Dương Mịch dường như vẫn giữ vững độ hot. Cô được nhiều nhãn hàng đình đám “chọn mặt gửi vàng”, tạp chí săn đón, tham gia hàng loạt show truyền hình. Ở tuổi 36, mỹ nhân Hoa ngữ vẫn gây sốt trong tạo hình cổ trang kiều diễm với dự án đang quay Hồ yêu tiểu hồng nương

Nhan sắc xinh đẹp của 'chị gái' Triệu Lệ Dĩnh, đẳng cấp hơn cả tình địch Bạch Lộc

Nhan sắc xinh đẹp của 'chị gái' Triệu Lệ Dĩnh, đẳng cấp hơn cả tình địch Bạch Lộc

Cùng xuất hiện với tạo hình hồng y trong Liên Hoa Lâu, thế nhưng 'chị gái' Triệu Lệ Dĩnh lại được khen nổi bật hơn hẳn.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch phim hoa ngữ sao châu á sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc xinh đẹp của 'chị gái' Triệu Lệ Dĩnh, đẳng cấp hơn cả tình địch Bạch Lộc

Nhan sắc xinh đẹp của 'chị gái' Triệu Lệ Dĩnh, đẳng cấp hơn cả tình địch Bạch Lộc

TOP những bà mẹ đơn thân nổi tiếng đình đám tại Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh thương con số 1, Angela Baby khéo léo bảo vệ con trước công chúng

TOP những bà mẹ đơn thân nổi tiếng đình đám tại Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh thương con số 1, Angela Baby khéo léo bảo vệ con trước công chúng

Điểm mặt những bộ phim trạch đấu hay nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc đứng đầu, Tinh Hán Xán Lạn phá đảo mùa hè

Điểm mặt những bộ phim trạch đấu hay nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc đứng đầu, Tinh Hán Xán Lạn phá đảo mùa hè

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân liên tục có hành động tình tứ trên hậu trường, netizen tỏ ra bấn loạn vì quá ngọt ngào

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân liên tục có hành động tình tứ trên hậu trường, netizen tỏ ra bấn loạn vì quá ngọt ngào

Chuyện lạ khó tin, xinh đẹp xuất sắc như Triệu Lệ Dĩnh mà lại là cái tên khiến các đồng nghiệp nam 'xa lánh' mỗi khi diễn cảnh hôn

Chuyện lạ khó tin, xinh đẹp xuất sắc như Triệu Lệ Dĩnh mà lại là cái tên khiến các đồng nghiệp nam 'xa lánh' mỗi khi diễn cảnh hôn

Xuất hiện với tạo hình 'tiên nữ giáng trần', Triệu Lệ Dĩnh được khán giả khen lấy khen để vì quá xinh đẹp

Xuất hiện với tạo hình 'tiên nữ giáng trần', Triệu Lệ Dĩnh được khán giả khen lấy khen để vì quá xinh đẹp

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 2 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 15 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 40 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 21 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI