Hậu ly hôn, những mỹ nhân Cbiz này nhan sắc thăng hạng sự nghiệp lên hương thấy rõ: Triệu Lệ Dĩnh như trẻ ra vài tuổi

Hậu ly hôn, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng quyến rũ, sự nghiệp ngày một thăng hoa hơn trước nhiều lần.
- TOP những bà mẹ đơn thân nổi tiếng đình đám tại Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh thương con số 1, Angela Baby khéo léo bảo vệ con trước công chúng
- Điểm mặt những bộ phim trạch đấu hay nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc đứng đầu, Tinh Hán Xán Lạn phá đảo mùa hè
Triệu Lệ Dĩnh
Năm ngoái, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đột ngột xác nhận ly hôn sau 3 năm chung sống, con trai Tưởng Tưởng được cả hai thay nhau chăm sóc. Sau khi chia tay, hai diễn viên đều tất bật với công việc. Đối với Triệu Lệ Dĩnh cô nàng ngay lập tức bắt tay vào công việc với liên tiếp các dự án phim mời chào. Từ khi ly hôn, cô liên tiếp gây ấn tượng với Ai là hung thủ và Hạnh phúc đến vạn gia, hai phim được khán giả đón nhận và giới chuyên môn đánh giá cao.
Đặc biệt, truyền thông Trung Quốc nhận xét bà mẹ một con ngày càng rạng rỡ và trẻ trung ở tuổi 35. Hiện, cô đang quay phim truyền hình Dữ phượng hành (Bổn vương ở đây), hợp tác với Lâm Canh Tân. Chứng kiến nhan sắc lẫn sự trở lại đáng nể của cô nàng, nhiều người cho rằng vấp ngã trong hôn nhân không khiến nữ diễn viên đánh mất chính mình mà còn giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều.
Dương Mịch
Cuối năm 2018, Dương Mịch và Lưu Khải Uy “đường ai nấy đi” sau 4 năm hôn nhân, con gái Tiểu Gạo Nếp chủ yếu sống với bố và gia đình nội. Kể từ khi quay về cuộc sống độc thân, nàng Bạch Thiển của Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa đóng phim liên tục, từ điện ảnh đến truyền hình. Tuy nhiên, mặc cho vẫn gặp phải những thông tin không mấy tích cực về mình khi bị bố của Lưu Khải Uy lên tiếng chỉ trích khi tỏ ra thờ ơ với con gái.
Ngoài vấn đề đó ra, Dương Mịch dường như vẫn giữ vững độ hot. Cô được nhiều nhãn hàng đình đám “chọn mặt gửi vàng”, tạp chí săn đón, tham gia hàng loạt show truyền hình. Ở tuổi 36, mỹ nhân Hoa ngữ vẫn gây sốt trong tạo hình cổ trang kiều diễm với dự án đang quay Hồ yêu tiểu hồng nương