Chuyện lạ khó tin, xinh đẹp xuất sắc như Triệu Lệ Dĩnh mà lại là cái tên khiến các đồng nghiệp nam 'xa lánh' mỗi khi diễn cảnh hôn

Sao quốc tế 04/08/2022 14:43

Chỉ vì thói quen xấu này, Triệu Lệ Dĩnh trở thành ''cái gai'' trong mắt các nam diễn viên Cbiz.

Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân là cặp đôi rất được yêu thích trên màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ là đôi bạn cùng tiến trên màn ảnh mà cả 2 còn có một mối quan hệ khá là thân thiết ở ngoài đời. Bằng chứng là khi đứng trước búa riều dư luận về việc Lâm Canh Tân trở nên phát tướng và không phù hợp với vai diễn nam chính trong Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh vẫn một mực kiên quyết bảo vệ bạn diễn của mình, đồng thời vẫn muốn hợp tác với anh chàng. 

Chuyện lạ khó tin, xinh đẹp xuất sắc như Triệu Lệ Dĩnh mà lại là cái tên khiến các đồng nghiệp nam 'xa lánh' mỗi khi diễn cảnh hôn - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet 

Mới đây khi được phóng viên hỏi về những kỷ niệm đáng nhớ khi quay phim, Lâm Canh Tân đã bất ngờ tiết lộ điều này khiến cộng đồng mạng hết sức bất ngờ.  Theo lời nam diễn viên, khó khăn khi quay phim với Triệu Lệ Dĩnh nằm ở cảnh hôn. Những phân đoạn khác cô nàng đều hoàn thành tốt và không bị lỗi nhiều nhưng riêng cảnh hôn phải quay lại kha khá lần. Nguyên nhân là bởi Triệu Lệ Dĩnh dễ bật cười trong lúc bạn diễn đang có được cảm xúc dâng trào nhất. 

Chuyện lạ khó tin, xinh đẹp xuất sắc như Triệu Lệ Dĩnh mà lại là cái tên khiến các đồng nghiệp nam 'xa lánh' mỗi khi diễn cảnh hôn - Ảnh 2
Cô nàng thường xuyên phì cười khiến bạn diễn khó vào cảm xúc - Ảnh: Internet 

Có lần trên phim trường, khi thực hiện cảnh hôn, Lâm Canh Tân đã để tay lên eo của nữ diễn viên. Lập tức Triệu Lệ Dĩnh bật cười khiến bạn diễn hết sức ngại ngùng. Diễn xong phân đoạn này, Lâm Canh Tân đã phải chạy vào phòng nghỉ với đôi tai đỏ bừng.

Không chỉ Lâm Canh Tân mà Trần Vỹ Đình cũng từng chia sẻ Triệu Lệ Dĩnh đóng cảnh hôn rất “tệ”. Nam diễn viên khẳng định mình là người “có kinh nghiệm” diễn cảnh này nên rất tự tin, nhưng khi anh chàng thực hiện với ''nữ hoàng rating'' thì lại rất khó để tập trung khi cô nàng liên tục cựa quậy thân mình. Cuối cùng đoàn phim phải tạm nghỉ và thực hiện cảnh quay này vào thời gian khác. 

Chuyện lạ khó tin, xinh đẹp xuất sắc như Triệu Lệ Dĩnh mà lại là cái tên khiến các đồng nghiệp nam 'xa lánh' mỗi khi diễn cảnh hôn - Ảnh 3
Trần Vỹ Đình cũng tỏ ra bất lực trước Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nên bản thân nàng tiểu hoa đã mất rất nhiều thời gian cùng công sức để có thể tìm được chỗ đứng và trở thành tiểu hoa hàng đầu như ngày nay.

Bắt đầu nhận được nhiều chú ý sau thành công của dự án chuyển thể Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt... Một hai năm trở lại đây, Triệu Lệ Dĩnh dần chuyển hướng sang con đường chính kịch và gặt hái được những dấu hiệu khả quan. 

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