Chuyện lạ khó tin, xinh đẹp xuất sắc như Triệu Lệ Dĩnh mà lại là cái tên khiến các đồng nghiệp nam 'xa lánh' mỗi khi diễn cảnh hôn

Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân là cặp đôi rất được yêu thích trên màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ là đôi bạn cùng tiến trên màn ảnh mà cả 2 còn có một mối quan hệ khá là thân thiết ở ngoài đời. Bằng chứng là khi đứng trước búa riều dư luận về việc Lâm Canh Tân trở nên phát tướng và không phù hợp với vai diễn nam chính trong Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh vẫn một mực kiên quyết bảo vệ bạn diễn của mình, đồng thời vẫn muốn hợp tác với anh chàng.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Mới đây khi được phóng viên hỏi về những kỷ niệm đáng nhớ khi quay phim, Lâm Canh Tân đã bất ngờ tiết lộ điều này khiến cộng đồng mạng hết sức bất ngờ. Theo lời nam diễn viên, khó khăn khi quay phim với Triệu Lệ Dĩnh nằm ở cảnh hôn. Những phân đoạn khác cô nàng đều hoàn thành tốt và không bị lỗi nhiều nhưng riêng cảnh hôn phải quay lại kha khá lần. Nguyên nhân là bởi Triệu Lệ Dĩnh dễ bật cười trong lúc bạn diễn đang có được cảm xúc dâng trào nhất.