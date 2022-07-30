Triệu Lệ Dĩnh chính thức thắng kiện, netizen thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thần tượng cũng được trả lại sự trong sạch

Sao quốc tế 30/07/2022 00:49

Thông tin Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện khiến netizen cực kỳ quan tâm vào lúc này.

Triệu Lệ Dĩnh được xem là diễn viên có tất cả của Cbiz bởi ngoài nhan sắc và diễn xuất ấn tượng, cô còn được biết đến là người có nhân cách vô cùng tốt đẹp. Bằng chứng là đã từng nhiều lần antinfan đi quá giới hạn bôi nhọ tên tuổi của mình nhưng cô nàng đều chọn cách bỏ mặc ngoài tai và không quan tâm. 

Triệu Lệ Dĩnh chính thức thắng kiện, netizen thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thần tượng cũng được trả lại sự trong sạch - Ảnh 1
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ở lần kiện tụng mới đây, phía Triệu Lệ Dĩnh quyết định không miễn tiền phạt cho người xấu. Lý do khiến phía mỹ nhân họ Triệu làm vậy là để bảo vệ danh dự cho chính cộng đồng fan của cô.

Cụ thể, một antifan tên Lưu Hàm Thấm đã phải công khai xin lỗi vì đã có những lời lẽ xúc phạm đến Triệu Lệ Dĩnh và người hâm mộ của cô. 

Sau vụ việc, người này đã phải xóa bài và bồi thường thiệt hại cho Triệu Lệ Dĩnh và fan theo phán quyết của tòa án. Điều đáng nói ở chỗ là ''nữ hoàng rating'' không hề yêu cầu miễn đóng tiền phạt, một số netizen hoàn toàn ủng hộ với quyết định cứng rắn của cô nàng nhằm làm gương để không còn trường hợp nào xảy ra tương tự. 

Triệu Lệ Dĩnh chính thức thắng kiện, netizen thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thần tượng cũng được trả lại sự trong sạch - Ảnh 2
''Hà Hạnh Phúc'' sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhì Cbiz - Ảnh: Internet

Trên cộng đồng mạng, có người tiết lộ rằng: "Trước đây, Triệu Lệ Dĩnh bị mắng một cách khó nghe nhưng đã miễn trừ bồi thường. Không ngờ lần đầu tiên cô không miễn trừ lại liên quan đến quyền lợi của fan". 

Được biết, bên cạnh việc sở hữu cộng đồng fan đông đảo, lượng antifan của Lệ Dĩnh cũng nhiều không kém. Trong quá khứ, Lệ Dĩnh thường xuyên bị "hắt nước bẩn", cô đều nhẫn nhịn cho qua.

Sau dự án chuyển hình Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh sẽ trở lại với địa hạt cổ trang với phim truyền hình Dữ Phượng Hành (đóng cùng Lâm Canh Tân). Phim vừa công bố một số ấn phẩm tuyên truyền, chưa ấn định thời gian lên sóng.

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