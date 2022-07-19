Sợ bạn diễn làm hỏng buổi ghi hình, Triệu Lệ Dĩnh đưa ra tối hậu thư dành cho Lâm Canh Tân

Sao quốc tế 19/07/2022 14:19

Netizen phấn khích trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh chăm sóc bữa ăn của Lâm Canh Tân do lo sợ nam tài tử tăng ký.

Dữ Phượng Hành là phim cổ trang Hoa ngữ giành được nhiều sự quan tâm của khán giả hiện nay. Đây là dự án đánh dấu sự "tái hợp" giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau Sở Kiều Truyện (2017).

Sợ bạn diễn làm hỏng buổi ghi hình, Triệu Lệ Dĩnh đưa ra tối hậu thư dành cho Lâm Canh Tân - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Mới đây, một blogger nổi tiếng dã tiết lộ câu chuyện hậu trường thú vị của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong Dữ Phượng Hành. Cụ thể, ''nữ hoàng rating'' liên tục căn dặn nam diễn viên phải kiếm soát chế độ ăn uống để không làm ảnh hưởng đến việc ghi hình. 

Sợ bạn diễn làm hỏng buổi ghi hình, Triệu Lệ Dĩnh đưa ra tối hậu thư dành cho Lâm Canh Tân - Ảnh 2
Cô nàng liên tục nhắc nhở bạn diễn khiến netizen tỏ ra thích thú - Ảnh: Internet

Cụ thể, nguồn tin cho biết, Lâm Canh Tân vô cùng tốt bụng và thường xuyên mời cả đoàn phim Dữ Phượng Hành ăn cơm. Có lúc, nam thần Sở Kiều Truyện còn khao cả món lẩu hoặc món nướng khiến ai cũng thích thú.

Tuy nhiên, riêng nữ diễn viên cũng không quên chú ý đến vấn đề cân nặng và thường đưa ra tối hậu thu cho Lâm Canh Tân rằng: "Cẩn thận ngày mai quay phim lại ú lên". 

Dù cho thông tin chưa được xác thực có đúng thật không nhưng netizen vẫn tỏ ra thích thú trước cách lo lắng cho bạn diễn của mỹ nhân họ Triệu. Bên cạnh đó, Lâm Canh Tân cũng nhận "cơn mưa lời khen" nhờ sự tốt bụng, hào phóng của mình khi thường xuyên khao ê-kíp ăn uống sau quá trình ghi hình. 

Một số bình luận của khán giả:

- Mong là Tân ca không béo lên để giữ mãi cái thân hình quyến rũ đó, em cảm ơn Dĩnh tỷ.

- Bả hài hước ghê, ăn đồ của người ta còn đi "đe dọa" chuyện mập ốm.

 

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh và lý do phim được netizen đánh giá cao

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh và lý do phim được netizen đánh giá cao

Bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính vẫn đang nhận được nhiều lượt xem đông đảo từ phía người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân Dữ Phượng Hành sao châu á sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh và lý do phim được netizen đánh giá cao

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh và lý do phim được netizen đánh giá cao

Mở điểm Douban cao hơn Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh: Liệu Triệu Lộ Tư đã có thể vươn lên ngang hàng với 'nữ hoàng rating'?

Mở điểm Douban cao hơn Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh: Liệu Triệu Lộ Tư đã có thể vươn lên ngang hàng với 'nữ hoàng rating'?

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi khi có điểm số cao hơn cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi khi có điểm số cao hơn cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính

Quảng bá giải Kim Ưng 2022: Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp xuất sắc lấn át cả dàn nữ thần năm nay

Quảng bá giải Kim Ưng 2022: Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp xuất sắc lấn át cả dàn nữ thần năm nay

Triệu Lệ Dĩnh khiến netizen bấn loạn trong tạo hình mới nhất trong Dữ Phượng Hành: Liệu có thực sự đẹp đến như vậy?

Triệu Lệ Dĩnh khiến netizen bấn loạn trong tạo hình mới nhất trong Dữ Phượng Hành: Liệu có thực sự đẹp đến như vậy?

Hé lộ sự thật đằng sau cảnh quay 'bế kiểu công chúa' trên phim của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân không khỏi làm cho khán giả phì cười

Hé lộ sự thật đằng sau cảnh quay 'bế kiểu công chúa' trên phim của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân không khỏi làm cho khán giả phì cười

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 41 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI