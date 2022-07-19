Sợ bạn diễn làm hỏng buổi ghi hình, Triệu Lệ Dĩnh đưa ra tối hậu thư dành cho Lâm Canh Tân

Netizen phấn khích trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh chăm sóc bữa ăn của Lâm Canh Tân do lo sợ nam tài tử tăng ký.

Dữ Phượng Hành là phim cổ trang Hoa ngữ giành được nhiều sự quan tâm của khán giả hiện nay. Đây là dự án đánh dấu sự "tái hợp" giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau Sở Kiều Truyện (2017).

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Mới đây, một blogger nổi tiếng dã tiết lộ câu chuyện hậu trường thú vị của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong Dữ Phượng Hành. Cụ thể, ''nữ hoàng rating'' liên tục căn dặn nam diễn viên phải kiếm soát chế độ ăn uống để không làm ảnh hưởng đến việc ghi hình.

Cô nàng liên tục nhắc nhở bạn diễn khiến netizen tỏ ra thích thú - Ảnh: Internet

Cụ thể, nguồn tin cho biết, Lâm Canh Tân vô cùng tốt bụng và thường xuyên mời cả đoàn phim Dữ Phượng Hành ăn cơm. Có lúc, nam thần Sở Kiều Truyện còn khao cả món lẩu hoặc món nướng khiến ai cũng thích thú.

Tuy nhiên, riêng nữ diễn viên cũng không quên chú ý đến vấn đề cân nặng và thường đưa ra tối hậu thu cho Lâm Canh Tân rằng: "Cẩn thận ngày mai quay phim lại ú lên".

Dù cho thông tin chưa được xác thực có đúng thật không nhưng netizen vẫn tỏ ra thích thú trước cách lo lắng cho bạn diễn của mỹ nhân họ Triệu. Bên cạnh đó, Lâm Canh Tân cũng nhận "cơn mưa lời khen" nhờ sự tốt bụng, hào phóng của mình khi thường xuyên khao ê-kíp ăn uống sau quá trình ghi hình.

Một số bình luận của khán giả:

- Mong là Tân ca không béo lên để giữ mãi cái thân hình quyến rũ đó, em cảm ơn Dĩnh tỷ.

- Bả hài hước ghê, ăn đồ của người ta còn đi "đe dọa" chuyện mập ốm.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh và lý do phim được netizen đánh giá cao Bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính vẫn đang nhận được nhiều lượt xem đông đảo từ phía người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-ban-dien-lam-hong-buoi-ghi-hinh-trieu-le-dinh-dua-ra-toi-hau-thu-danh-cho-lam-canh-tan-484281.html