Mở điểm Douban cao hơn Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh: Liệu Triệu Lộ Tư đã có thể vươn lên ngang hàng với 'nữ hoàng rating'?

Sao quốc tế 18/07/2022 14:22

Phim của Triệu Lộ Tư có thành tích cao hơn Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh đang là điều khiến người hâm mộ không khỏi phần bất ngờ.

Hiện nay, Triệu Lộ TưTriệu Lệ Dĩnh đều có phim chiếm sóng. Độ hot của 2 phim từ 2 nữ minh tinh hàng đầu Cbiz hiện tại đều mang tới những kết quả tốt và được nhiều người yêu mến. 

Tuy nhiên, phim của cả hai vẫn có sự chênh lệch. Sau khi mở douban, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia nhận được 7.3 điểm với 33.000 người đánh giá. Ngược lại, Tinh Hán Xán Lạn nhận được 7.4 điểm với 72.000 người.

Phim của Triệu Lộ Tư cũng có lượt xem online trong ngày phá 200 triệu, nhiệt độ phá 30.000 trong 10 ngày liên tục. Xét những thành tích này, nhiều người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã bị đàn em vượt mặt. Tuy nhiên, xét một cách công bằng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia có thể loại phim vô cùng mới mẻ và được rất ít người hâm mộ chú ý đến nên việc phim không đạt được lượng người xem cao cũng là điều dễ hiểu. 

Mở điểm Douban cao hơn Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh: Liệu Triệu Lộ Tư đã có thể vươn lên ngang hàng với 'nữ hoàng rating'? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Cụ thể, phim có nội dung nhân văn, tập trung phản ánh các vấn đề gây nhức nhối của xã hội. Vì vậy, tác phẩm này nhận được nhiều lời khen từ báo lớn. Ngoài ra, phim của đạo diễn Trịnh Hiểu Long được phát sóng tại 2 đài lớn là Bắc Kinh và Đông Phương. Trong khi, Tinh Hán Xán Lạn chỉ được chiếu trên nền tảng Tencent.

Xét về Triệu Lộ Tư, cô là một trong những diễn viên có tiềm năng nhất của lứa hậu 95. Cô được đóng phim với nhiều sao nam nổi tiếng, tác phẩm đầu tư thuộc cấp S .Dẫu vậy khi được xếp cạnh với Triệu Lệ Dĩnh rõ ràng Triệu Lộ Tư vẫn không thể sánh ngang với ''nữ hoàng rating''. 

Mở điểm Douban cao hơn Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh: Liệu Triệu Lộ Tư đã có thể vươn lên ngang hàng với 'nữ hoàng rating'? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang là một tượng đài khó bị xô đổ tại Cbiz - Ảnh: Internet

Từ trước đến nay, vợ cũ của Phùng Thiệu Phong đã đóng qua rất nhiều tác phẩm. Nữ diễn viên cũng được mệnh danh là nữ hoàng rating phim truyền hình. Bởi lẽ, Triệu Lộ Tư vẫn là diễn viên trẻ. Cô chưa có giải thưởng nổi bật, các tác phẩm từng đóng cũng không phổ biến rộng rãi. Bên cạnh đó, năng lực diễn xuất của nữ diễn viên còn tồn tại nhiều hạn chế.

Trong khi Triệu Lệ Dĩnh đang chuyển hình thì Triệu Lộ Tư vẫn đóng dòng phim thương mại. Nếu so với đàn chị, cô thua về cả thực tích, diễn xuất và giải thưởng.

Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư đang trên con đường phát triển sự nghiệp. Vì vậy, nữ diễn viên vẫn còn thời gian để cố gắng và đạt được thành công như tiền bối.

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi khi có điểm số cao hơn cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi khi có điểm số cao hơn cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính

Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng đã chính thức mở điểm Douban và số điểm gây tranh cãi lớn hơn bao giờ hết.

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