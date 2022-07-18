Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi khi có điểm số cao hơn cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính

Sao quốc tế 18/07/2022 11:17

Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng đã chính thức mở điểm Douban và số điểm gây tranh cãi lớn hơn bao giờ hết.

Sau Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đóng cặp cùng Ngô Lỗi. Dẫu cho có một kịch bản xán lạn nhưng phim vẫn gây thất vọng khi không được nhiều để ý đến mấy. Tuy nhiên mới đây, Tinh Hán Xán Lạn đã chính thức mở điểm Douban và số điểm mang về không khỏi khiến nhiều người phải bất ngờ. 

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi khi có điểm số cao hơn cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính - Ảnh 1
Mức điểm cao bất ngờ của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Theo đó, bộ phim hợp tác đóng chính của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư được chấm 7,4 điểm ngay khi Douban mở. Trong đó, có đến 30% đáng giá 5 sao, 34,1% đánh giá 4 sao và 20,3% đáng giá 3 sao. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng đối với dự án phim không có dàn lưu lượng top đầu Cbiz, thậm chí khi được so sánh với bộ phim đang làm mưa làm gió ở xứ Trung hiện tại là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính còn có điểm số con hơn. 

Tuy nhiên, điểm Douban của Tinh Hán Xán Lạn lại gây nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng, bộ phim này được chấm điểm quá cao trong khi từ nội dung đến diễn xuất của nam nữ chính đều chưa tới và việc phim này có điểm cao hơn phim của Triệu Lệ Dĩnh là điều gì đó thực sự không đúng trong mắt netizen. 

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi khi có điểm số cao hơn cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính - Ảnh 2
Hạnh Phúc Đến Vạn Gia mặc dù được người xem đánh giá cao hơn nhưng lại có số điểm thấp hơn - Ảnh: Internet

- Thực sự rất bất ngờ với số điểm Douban của Tinh Hán Xán Lạn, mình vẫn nghĩ bộ phim này chỉ được tầm 6 đến 6,5 điểm mà thôi.

- Phim khá hay, chemistry của nam nữ chính khá tốt, mặc dù diễn còn chưa tới nhưng rất phù hợp để xem giải trí. Nhưng mở mức điểm này cũng hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ chỉ khoảng 6.5 thôi.

Hiện tại, Tinh Hán Xán Lạn mới chỉ đi được một nửa quãng đường của phần 1. Khán giả mong rằng nội dung phim sẽ đặc sắc hơn ở những tập tiếp theo.

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Không phải do Triệu Lộ Tư hay Ngô Lỗi diễn xuất thậm tệ mà đây mới là nguyên nhân chính khiến Tinh Hán Xán Lạn chịu cảnh thất thế.

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