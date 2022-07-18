Sau Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đóng cặp cùng Ngô Lỗi. Dẫu cho có một kịch bản xán lạn nhưng phim vẫn gây thất vọng khi không được nhiều để ý đến mấy. Tuy nhiên mới đây, Tinh Hán Xán Lạn đã chính thức mở điểm Douban và số điểm mang về không khỏi khiến nhiều người phải bất ngờ.

Mức điểm cao bất ngờ của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Theo đó, bộ phim hợp tác đóng chính của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư được chấm 7,4 điểm ngay khi Douban mở. Trong đó, có đến 30% đáng giá 5 sao, 34,1% đánh giá 4 sao và 20,3% đáng giá 3 sao. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng đối với dự án phim không có dàn lưu lượng top đầu Cbiz, thậm chí khi được so sánh với bộ phim đang làm mưa làm gió ở xứ Trung hiện tại là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính còn có điểm số con hơn.