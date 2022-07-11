Triệu Lộ Tư bị netizen soi ra khoảnh khắc photoshop quá đà trong Tinh Hán Xán Lạn khiến ai nhìn vào cũng phải phì cười

Triệu Lộ Tư tiếp tục gây chú ý theo cách không ngờ trong Tinh Hán Xán Lạn.

Tinh Hán Xán Lạn với sự tham gia diễn xuất của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang nhận được sự quan tâm khá lớn từ khán giả. Dù mới ra mắt được vài ngày nhưng mỹ nhân họ Triệu đã chiếm được cảm tình từ người hâm mộ khi có màn thể hiện tương đối xuất sắc.

Triệu Lộ Tư có màn thể hiện đáng khen trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Không giống như Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư trong lần tái xuất màn ảnh này lại ghi điểm với người xem nhờ diễn xuất và tạo hình phù hợp nhân vật.

Tuy nhiên, mới đây, ở tập 4 Tinh Hán Xán Lạn, cư dân mạng đã tinh mắt phát hiện một màn "biến hình", bóp mặt cực kỳ thần sầu của Triệu Lộ Tư do lỗi photoshop. Cụ thể, ở những giây đầu phim, khi Triệu Lộ Tư đang đối thoại, khuôn mặt của cô nàng vốn đang bầu bĩnh thì ngay lập tức đã có thể biến hình thành gương mặt trong sắc nét hơn rất nhiều.

Gương mặt bị chỉnh sửa quá nhiều của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Trong rất nhiều cảnh quay của Tinh Hán Xán Lạn, nữ diễn viên không ít lần bị netizen soi ra hình ảnh khuôn mặt bầu bĩnh, tròn trịa, thậm chí còn thấy cả nọng cằm. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tổ edit không làm cho khuôn mặt của cô trông thiếu tự nhiên đến như vậy.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Triệu Lộ Tư bị phát hiện sử dụng thủ thuật photoshop cho mặt nhỏ lại. Trước đó, trong Thả Thí Thiên Hạ, netizen đã khui hàng loạt ảnh cô nàng chỉnh cong cả bối cảnh, đến mức bị dân tình mỉa mai xứng danh "Công Chúa Cụt (Tencent)".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-bi-netizen-soi-ra-khoanh-khac-photoshop-qua-da-trong-tinh-han-xan-lan-khien-ai-nhin-vao-cung-phai-phi-cuoi-482224.html