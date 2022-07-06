Diễn xuất Triệu Lộ Tư trong phim mới bất ngờ được người hâm mộ khen ngợi hết lời: 'Nét diễn hồn nhiên này xem rất thoải mái'

Sao quốc tế 06/07/2022 17:30

Tinh Hán Xán Lạn vừa lên sóng, Triệu Lộ Tư đã nhận về cơn mưa lời khen có cánh về màn diễn xuất nhập thần của mình.

Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính hiện đã chính thức được lên sóng sau thời gian dài khiến khán giả phải chờ đợi mòn mỏi vì một số lý do khách quan. Và thực sự những sự chờ đợi đó đã được đền đáp lại một bộ phim cực kỳ hay ở thời điểm hiện tại, đặc biệt phần thể hiện của Triệu Lộ Tư chính là một trong những điểm ấn tượng nhất của bộ phim. 

Diễn xuất Triệu Lộ Tư trong phim mới bất ngờ được người hâm mộ khen ngợi hết lời: 'Nét diễn hồn nhiên này xem rất thoải mái' - Ảnh 1
Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Cụ thể, Triệu Lộ Tư đã chứng minh được bản thân thực sự phù hợp với nhân vật Trình Thiếu vốn mang tính cách tinh nghịch, đáng yêu và tốt bụng. 

Nữ diễn viên được khán giả khen ngợi hết lời vì có lối diễn xuất tự nhiên, đáng yêu, đặc biệt là những phân đoạn cô nàng nháy mắt, giả vờ ngất, hóng chuyện thực sự gây ấn tượng tốt với khán giả. Tất cả tạo nên một nhân vật đáng yêu hết nấc và khiến cho cho người xem cảm thấy có cảm tình ngay từ những tập đầu tiên. 

Trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư vào vai nữ nhi Trình Thiếu Thương sớm phải giả ngốc để bảo vệ bản thân. Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) mở màn bằng hình ảnh tiều tụy bị bỏ đói nhiều ngày tại trang viên thôn dã của Trình gia. Bộ dạng đáng thương thật giống với hình ảnh của Lạc Yên công chúa bị lạc năm đó trong Trường Ca Hành nhưng hiện đã có nét trưởng thành hơn. 

Diễn xuất Triệu Lộ Tư trong phim mới bất ngờ được người hâm mộ khen ngợi hết lời: 'Nét diễn hồn nhiên này xem rất thoải mái' - Ảnh 2
Diễn xuất bất ngờ lên ''trình'' của Triệu Lộ Tư khiến nhiều khán giả phấn khích - Ảnh: Internet

Dù đa phần đang trong trạng thái giả vờ đáng thương, nhưng thực chất số phận của Trình Thiếu Thương cứ như nghĩa đen của tên nàng "thiếu thốn tình thương" vô cùng. Triệu Lộ Tư đã rất thành công trong việc giới thiệu vai diễn này. 

Một số bình luận của khán giả về diễn xuất của Triệu Lộ Tư trong những tập đầu của Tinh Hán Xán Lạn:

- Phim mới xem 4 tập thấy ổn, hy vọng những tập tiếp theo sẽ bùng nổ, Triệu Lộ Tư tạo hình này xinh xắn quá. 

- Triệu Lộ Tư phim này diễn ổn thật sự, cảm giác không phải diễn theo bản năng như trước mà cũng có nghiên cứu vai rồi. Đáng khen. 

- Nét diễn hồn nhiên này xem rất thoải mái chứ không bị gồng cứng đơ như đợt Thả Thí Thiên Hạ. 

- Triệu Lộ Tư phim này tạo hình xinh xắn mà diễn xuất cũng thật sự ấn tượng, kiểu không quá xuất sắc nhưng xem sẽ thấy rất vừa phải và đáng yêu. 

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