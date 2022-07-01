Sướng như fan Cbiz, tháng 7 vừa tới đã sắp sửa được chứng kiến màn tam đấu giữa Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử và Triệu Lộ Tư trên màn ảnh

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh hiện là bộ phim đang nhận được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả. Tuy nhiên, sắp tới cô nàng sẽ liên tiếp gặp phải 2 đối thủ nặng ký.

Bước sang tháng mới, điều người hâm mộ cbiz mong chờ nhất chắc chắn là những bộ phim Hoa ngữ lên sóng trong tháng 7 này, với các thể loại phim đa dạng từ hiện đại cho tới cổ trang cùng sự tham gia của loạt diễn viên tên tuổi. Trong 4 bộ phim được mong chờ phát sóng nhất bao gồm Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Thương Lan Quyết, Trầm Vụn Hương Phai và Tinh Hán Xán Lạn, hiện tại phim mới của ''nữ hoàng rating'' đang chiếm được nhiều sự chú ý nhất khi nhận về nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia có số lượng người đặt xem trước cực khủng - Ảnh: Internet Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là một trong những bộ chính kịch được kỳ vọng sẽ giúp nàng Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình thành công. Sau chuỗi ngày hoãn công chiếu, phim đã chốt lịch lên sóng vào ngày 29/6 và những tập đầu đã mang đến nhiều tính hiệu tích cực dành cho đoàn làm phim. Thương Lan Quyết cũng xứng đáng là bộ phim đáng coi trong hè này - Ảnh: Internet Bộ phim cổ trang Thương Lan Quyết với sự kết đôi của "Thánh lố" Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ có số lượng đặt trước là 2.424 triệu người chỉ đứng sau Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh.

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi xếp thứ 3 về số lượng hẹn trước. Phim hiện đã qua vòng kiểm duyệt và dự kiến sẽ được lên sóng vào ngày 6/7 sắp tới. Dự án Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi cũng hứa hẹn tạo nên cơn sốt trong thời gian tới - Ảnh: Internet Ngoài ra, Trầm Vụn Hương Phai cũng là dự án đang được dân tình ngóng ngày lên sóng nhất nhì hiện nay. Xét về số lần trì hoãn lên sóng, có lẽ không có tác phẩm nào địch lại được bộ phim này. Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet Tuy nhiên, Trầm Vụn Hương Phai được đánh giá là bộ phim đáng xem trong mùa hè này với nội dung đầy tình tiết ngược luyến tàn tâm.

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