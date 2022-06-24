Bị chê bai ngoại hình không hợp để đóng phim điện ảnh, Dương Tử quyết tâm chứng minh cho tất cả thấy nhận định trên hoàn toàn sai lầm

Sao quốc tế 24/06/2022 16:20

Thông tin Dương Tử sắp sửa tham gia phim điện ảnh đang thu hút sự chú ý lớn từ phía người hâm mộ.

Hoạt động với tư cách diễn viên nhí từ nhỏ, Dương Tử có dịp tham gia nhiều dự án truyền hình từ hiện đại đến cổ trang và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Mới đây, có thông tin cho rằng Dương Tử sẽ đóng phim điện ảnh sau khi quay xong các dự án truyền hình. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ, bởi cô nàng từ trước tới nay luôn tự ti về ngoại hình của mình nên rất ít khi tham gia các dự án điện ảnh. 

Bị chê bai ngoại hình không hợp để đóng phim điện ảnh, Dương Tử quyết tâm chứng minh cho tất cả thấy nhận định trên hoàn toàn sai lầm - Ảnh 1
Dương Tử là một diễn viên có thực lực tại Cbiz - Ảnh: Internet

Cụ thể, một blogger cho biết Dương Tử đang xem xét dự án điện ảnh sau Trường Tương Tư. Phía đoàn đội của Dương Tử đã giúp đỡ cô tiếp xúc với một vài đạo diễn nổi tiếng trong giới.

Được biết, trước đó nữ diễn viên không mấy tự tin với những đường nét trên gương mặt của mình. Cô sợ những khuyết điểm trên mặt sẽ bị công chúng chê cười khi được chiếu trên màn ảnh rộng.

Dù chưa lên tiếng xác nhận về thông tin trên nhưng người hâm mộ vẫn tỏ ra cực kỳ quan tâm đến thông tin này. Bởi lẽ phần đông khán giả đồng ý với quyết định đầu tư cho điện ảnh của Dương Tử. Bởi nữ diễn viên vốn có diễn xuất cực kỳ tốt, không kén vai diễn hay tạo hình. Vì vậy, không nhất thiết phải kìm nén tài năng của mình ở một vị trí mà cô nàng nên thử sức ở nhiều vai trò khác nhau để mang đến cho người xem những sản phẩm mới nhất, độc đáo hơn so với trước đây. 

Bị chê bai ngoại hình không hợp để đóng phim điện ảnh, Dương Tử quyết tâm chứng minh cho tất cả thấy nhận định trên hoàn toàn sai lầm - Ảnh 2
Netizen cực kỳ háo hức trước thông tin tham gia phim điện ảnh của cô nàng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số người nhận thấy Dương Tử đang làm rất tốt với vai trò diễn viên truyền hình. Nên họ nghĩ cô vẫn nên tiếp tục phát huy thế mạnh của mình.

Việc lấn sân sang điện ảnh nghe có vẻ thú vị, nhưng lại dễ khiến sự nghiệp truyền hình của cô bị gián đoạn nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Công chúng rất tò mò về dự án tiếp theo của Dương Tử sau loạt phim cổ trang đình đám - Trường Tương Tư và Trầm Vụn Hương Phai.

 

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