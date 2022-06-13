Dương Tử có quyết định 'gây sốc' fan hâm mộ trong dự án phim Thanh Trâm Hành

Sao quốc tế 13/06/2022 11:45

Dương Tử gây bất ngờ khi quyết định đóng chung với sao nam kém tên tuổi trong Thanh Trâm Hành đang là chủ đề được nhiều fan hâm mộ Cbiz chú ý đến.

Với việc nam chính Ngô Diệc Phàm bị vướng vào drama lớn và dường như chắc chắn sẽ không còn cơ hội quay lại với làng giải trí Trung Quốc. Điều đó kéo theo rất nhiều thiệt hại cho những công ty hay dự án mà nam thần tượng từng ký kết trước đó, trong đó không thể kể đến dự án phim Thanh Trâm Hành đã bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu muốn lên sóng, bộ phim này phải xóa bỏ toàn bộ những cảnh quay của sao nam họ Ngô và chọn người khác đóng thế. Mới đây, lại có thông tin cho biết Thanh Trâm Hành đang chuẩn bị quay lại vì đã tìm được nam chính để nên duyên cùng Dương Tử.

Dương Tử có quyết định 'gây sốc' fan hâm mộ trong dự án phim Thanh Trâm Hành - Ảnh 1
Dương Tử và Ngô Diệc Phàm trong một phân đoạn của Thanh Trâm Hành - Ảnh: Internet

Trước đó, nhiều blogger nổi tiếng đã đăng bài cho biết phía đoàn làm phim Thanh Trâm Hành đã mời Lâm Canh Tân thế chỗ Ngô Diệc Phàm vào vai nam chính. Tuy nhiên, với việc xác nhận chủ diễn trong Dữ Phượng Hành cùng Triệu Lệ Dĩnh, chắc chắn anh chàng sẽ không thể nhận lời tham gia vào Thanh Trâm Hành được nữa. Điều này khiến cho Thanh Trâm Hành càng rơi vào thế khó khi việc tìm được một nam diễn viên đủ sức mang lại sự chú ý từ phía khán giả là vô cùng khó khi hầu như những cái tên hàng đầu đều đã có lịch trình của riêng mình. 

Dương Tử có quyết định 'gây sốc' fan hâm mộ trong dự án phim Thanh Trâm Hành - Ảnh 2
Nam diễn viên Trương Bân Bân - Ảnh: Internet

Mới đây, có nguồn tin trên mạng cho biết nhà sản xuất Thanh Trâm Hành đã tìm đến Trương Bân Bân. Anh chàng sẽ thế chỗ Ngô Diệc Phàm để quay lại các cảnh lộ mặt trong phim. Tuy không nổi tiếng bằng Lâm Canh Tân, thế nhưng Trương Bân Bân lại được đánh giá là có diễn xuất tốt hơn hẳn. Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện thông tin bộ phim Thanh Trâm Hành được quay lại.

-Trương Bân Bân tuy không quá nổi tiếng nhưng diễn xuất lại rất tốt, anh chàng đóng nam chính Thanh Trâm Hành cũng ổn lắm đó.

- Không biết tin này có thật không nữa, mấy lần trước cũng có tin đang quay lại nhưng vẫn chưa chốt nam chính nữa.

- Trương Bân Bân với Lâm Canh Tân đều chưa xác nhận mà, phim này đúng là xui thật đó.

- Dù ai là nam chính thì Thanh Trâm Hành cũng khó lên sóng lắm, chưa kể việc cắt cảnh của Ngô Diệc Phàm cũng sẽ khiến phim bị cấn cấn cho coi.

- Ai cũng được, để phim lên sóng đi, chứ công sức của bao nhiêu người cuối cùng cất kho thì tiếc lắm. Chưa kể nguyên tác Thanh Trâm Hành cũng hay lắm, hi vọng chuyển thể cũng hay.

Hiện tại, thông tin về sao nam thay thế Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành vẫn là một ẩn số rất lớn. Nhiều cư dân mạng cho rằng, sẽ khó có sao nam nổi tiếng nào chịu nhận thế chỗ cho Ngô Diệc Phàm trong dự án phim tai tiếng này.

 

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Từ khóa:   Dương Tử Ngô Diệc Phàm Trương Bân Bân Thanh Trâm Hành sao châu á

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