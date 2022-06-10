Dương Tử và Ngu Thư Hân bất ngờ bị chỉ trích vì mặc trang phục thời Đường, tất cả là vì lý do này đây

Hiện đang quay các dự án phim tiên hiệp, tuy nhiên việc Ngu Thư Hân và Dương Tử mặc trang phục thời Đường đang gây nhiều sự tranh cãi từ phía cộng đồng mạng xứ Trung.

Mới đây, trên mạng đã nổ ra một cuộc tranh cãi liên quan đến việc “phim cổ trang huyền huyễn nhưng lại sử dụng trang phục thời Đường”. Điều này vô tình khiến Ngu Thư Hân và Dương Tử vô tình bị ''dính chưởng'' khi cả 2 hiện đang thực hiện 2 dự án với trang phục thời Đường. Tạo hình của Dương Tử trong Trường Tương Tử gây tranh cãi - Ảnh: Internet Theo đó, một số tạo hình của Dương Tử trong Trường Tương Tư được nhận xét là xinh đẹp, song bộ váy vàng nhạt mà cô nàng mặc trong cảnh đánh đàn tranh được cho là rất giống với trang phục thời Đường. Thậm chí đến cả kiểu tóc của cô nàng cũng bị dân tình soi ra cực kỳ giống với thiếu nữ thời Đường.

Ngu Thư Hân xinh đẹp trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet Trước Dương Tử, Ngu Thư Hân cũng có tạo hình mỹ nhân thời Đường trong bộ phim tiên hiệp Thương Lan Quyết. Tuy nhiên, cô nàng ít bị ném đá hơn đàn chị. Nguyên nhân là do trong nguyên tác, Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân) đã xuống trần gian ngao du nên việc cô có mặc trang phục thời Đường thì cũng không có gì khó hiểu. Tuy nhiên cô nàng lại nhận được nhiều lời khen ngợi hơn Dương Tử nhờ nhan sắc xinh đẹp của mình.

Dù Dương Tử và Ngu Thư Hân xinh đẹp là vậy, nhưng cư dân mạng cho rằng đoàn làm phim không nên sử dụng trang phục mang tính biểu thời đại vào phim tiên hiệp. Như vậy sẽ khiến cho khán giả bị nhầm lẫn mà những người tôn trọng lịch sử cũng rất tức giận. - Trang phục của Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết là hợp lý nhé! Đoạn này Hoa Lan Nhỏ và Đông Phương Thanh Thương đang ngao du nhân gian, chẳng lẽ lại đi mặc đồ tiên giới với ma giới? - Nhìn rõ phi lí. Quần áo tiên hiệp ngày xưa vừa độc lạ, vừa không thiên về thời đại nào. Cơ bản vẫn đẹp. - Trường Tương Tư của Dương Tử bối cảnh là thời Tam Hoàng Ngũ Đế - trước thời nhà Đường rất rất lâu. - Tại vì trang phục nữ thời Đường gợi cảm với đẹp, nữ tính với nhiều kiểu dáng, dễ tôn lên hình thể diễn viên. - Phim chưa chiếu! Không biết trang phục diện trong bối cảnh nào trong phim, chỉ dựa vào vài tấm hình leak đã quy chụp! Nhắc đến những mỹ nhân có tạo hình thời Đường đẹp nhất, khán giả nghĩ ngay đến Phạm Băng Băng trong Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ. Hay mới đây là Tống Dật và Tống Thiến trong Phong Khởi Lạc Dương. Ngoài ra còn có Triệu Lộ Tư trong Trường Ca Hành, Cảnh Điềm trong Đại Đường Vinh Diệu... Đặt vào trong bối cảnh thời đại chính xác, trang phục của dàn mỹ nhân trên cũng được đầu tư vô cùng tỉ mỉ khiến người xem mãn nhãn.

Diễn xuất cực ổn nhưng Châu Đông Vũ, Dương Tử lại bị chê bai thậm tệ khi vào vai đệ nhất mỹ nhân Luôn được đánh giá cao ở năng lực diễn xuất nhưng cả Dương Tử và Châu Đông Vũ lại không nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả khi vào vai đệ nhất mỹ nhân.

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