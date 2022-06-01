Trầm Vụn Hương Phai lộ nội dung netizen dành nhiều lời khen ngợi cho nam chính Thành Nghị, Dương Tử bất ngờ bị chê diễn 'lố'

Sao quốc tế 01/06/2022 16:34

Đoạn video 12 phút bị lộ của Trầm Vụn Hương Phai khiến netizen phấn khích với kỹ xảo hình ảnh cực kỳ sắc nét.

Thời gian trước, bộ phim Trầm Vụn Hương Phai đã bị lộ nội dung đến 40 phút khiến người hâm mộ xôn xao. Ở thời điểm đó, điều nay đã khiến cho Yonku bị cộng động mạng xứ Trung chỉ trích nặng nề về việc thiếu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, một số bộ phận netizen cho rằng đó là chiêu trò mới của phía nhà sản xuất để gây sự chú ý cho Trầm Vụn Hương Phai của Dương tử và Thành Nghị trước thềm lên sóng.

Trầm Vụn Hương Phai lộ nội dung netizen dành nhiều lời khen ngợi cho nam chính Thành Nghị, Dương Tử bất ngờ bị chê diễn 'lố' - Ảnh 1
Phân cảnh đánh nhau mãn nhãn trong phim - Ảnh: Internet
Trầm Vụn Hương Phai lộ nội dung netizen dành nhiều lời khen ngợi cho nam chính Thành Nghị, Dương Tử bất ngờ bị chê diễn 'lố' - Ảnh 2
 Khả năng diễn xuất đỉnh cao của Thành Nghị - Ảnh: Internet

Dẫu vậy mới đây nhất, Trầm Vụn Hương Phai lại tiếp tục bị lộ nội dung thêm một lần nữa. Nhưng trái ngược với lần trước ở lần lộ clip 12 phút netizen đã nhận về những ý kiến tích cực từ phía người hâm mộ về cách kỹ xạo và cách nhà sản xuất xây đựng hình tượng nhân vật được làm rất chỉnh chu từng chút một. 

Ngoài ra Trầm Vụn Hương Phai còn được người hâm mộ nhận định là  là một trong những dự án phim được đầu tư khoản kỹ xảo đẹp nhất trong năm nay. Đứng trên bàn cân với Ngự Giao Ký, các phân đoạn đánh nhau hay khung cảnh ở tiên giới trong Trầm Vụn Hương Phai cũng được đầu tư bài bản hơn hẳn. 

Đáng chú ý nhất chính là màn diễn xuất đỉnh cao của nam chính Thành Nghị khi nhận được nhiều lời khen ngợi. Đặc biệt, tạo hình tóc trắng đầy ma mị của chàng mỹ nam này trên phim khiến khán giả không thể rời mắt.

Trong khi đó, nữ chính Dương Tử cũng nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp, tạo hình cổ trang đáng yêu. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng diễn xuất của mỹ nhân họ Dương trong phim quá lố. Đặc biệt là những phân cảnh thể hiện sự đáng yêu, nhí nhảnh khiến cô nàng trông như đang bị gượng ép thay vì diễn một cách tự nhiên nhất có thể. 

Trầm Vụn Hương Phai lộ nội dung netizen dành nhiều lời khen ngợi cho nam chính Thành Nghị, Dương Tử bất ngờ bị chê diễn 'lố' - Ảnh 3
Dương Tử bị nhận xét có phần diễn lố - Ảnh: Internet

Cũng có ý kiến cho rằng, dù sao đây cũng mới chỉ là một phần nội dung bị lộ. Muốn biết diễn xuất của Dương Tử có lố hay không thì phải đợi lịch chiếu chính thức của Trầm Vụn Hương Phai.

Hiện tại đa số khán giả đều cho rằng, Trầm Vụn Hương Phai liên tục tung ra tin tức mới chắc hẳn lịch chiếu sẽ không còn xa.

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Từ khóa:   Dương Tử Thành Nghị Trầm Vụn Hương Phai sao châu á Cbiz

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