Dương Tử bị chê tạo hình xấu trong Trường Tương Tư, fan lo sợ liền gợi ý tạo hình phác thảo

Ngay sau khi những tạo hình này được tung ra, khán giả không khỏi tỏ ra phấn khích và bày tỏ mong muốn đoàn làm phim có thể "chiều lòng" fan mà cho Dương Tử sử dụng những tạo hình này lên phim.

Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính lại liên tục bị khán giả chê tạo hình xấu thảm họa, nhan sắc của dàn diễn viên phải gánh còng lưng mới có thể coi là tạm ổn. Vì quá bức xúc, một blogger đã đăng tải loạt ảnh dựng tạo hình dành cho nữ chính Trường Tương Tư, thay fan bày tỏ mong muốn đoàn làm phim có thể tham khảo thêm về phong cách của nhân vật nữ chính.

Bên cạnh những lời khen ngợi về độ đẹp của tạo hình, cũng vẫn có những ý kiến lo rằng Dương Tử kén tạo hình, có thể những tạo hình này khi phác thảo thì đẹp nhưng khi nữ diễn viên sử dụng thì không chắc chắn.

Dương Tử lại liên tục bị khán giả chê tạo hình xấu thảm họa trong Trường Tương Tư - Ảnh: Internet

Trước đó, tạo hình của Dương Tử trong Trường Tương Tư liên tục trở thành đề tài gây tranh cãi, đặc biệt là tạo hình "nữ cải nam trang" của cô bị đánh giá là quá giả trân và kém sắc. Thậm chí khán giả còn lo sợ Dương Tử sẽ phá hỏng cả bộ phim chỉ vì tạo hình quá thảm họa.

- Có tham khảo thì cuối cùng khi Dương Tử mặc lên cũng vẫn thành thảm hoạ thôi.

- Nhưng cô Tử kén tạo hình lắm mà, không phải cứ đẹp là hợp với cô đâu.

- Tạo hình đẹp là một chuyện còn nữ chính hợp hay không lại là chuyện khác.

- Tạo hình phim này khá là kỳ cục luôn ấy, thấy tạo hình fan gợi ý có khi còn đẹp hơn. Mong rằng đoàn làm phim sẽ tham khảo để cho Dương Tử mặc đẹp lên chút.

Một số khác lo rằng Dương Tử kén tạo hình, có thể những tạo hình này khi phác thảo thì đẹp nhưng khi nữ diễn viên sử dụng thì không chắc - Ảnh minh họa: Internet

Hiện, Trường Tương Tư hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa ấn định lịch chiếu cụ thể.