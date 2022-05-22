Dàn sao Hoa Ngữ bị hủy hoại danh tiếng vì có 'nước đi' chọn phim sai lầm: Châu Đông Vũ bị chê nhìn như trẻ em mặc đồ người lớn, Dương Tử có biểu cảm cứng đơ

Sao quốc tế 22/05/2022 15:00

Một số sao Hoa Ngữ danh tiếng đang rất ổn áp, thậm chí trên đà vươn đến đỉnh cao sự nghiệp, bất ngờ lại trượt dốc vì lựa chọn phim sai lầm.

Châu Đông Vũ - Thiên Cổ Quyết Trần

Dàn sao Hoa Ngữ bị hủy hoại danh tiếng vì có 'nước đi' chọn phim sai lầm: Châu Đông Vũ bị chê nhìn như trẻ em mặc đồ người lớn, Dương Tử có biểu cảm cứng đơ - Ảnh 1
Châu Đông Vũ - Ảnh: Internet

 

Trong những năm gần đây, ngôi sao điện ảnh thi nhau “hạ phàm”, chuyển sang đóng phim truyền hình vì rằng thù lao cao, dễ thu hút được fan hâm mộ. Nhưng đa số những màn "hạ phàm" ấy lại gây thất vọng nặng nề cho khán giả màn ảnh nhỏ, trong đó có cả Châu Đông Vũ. Sau khi gặt hái được Tam Kim Ảnh hậu, cứ ngỡ rằng Châu Đông Vũ sẽ tiếp tục theo con đường phát triển điện ảnh, nào ngờ nữ diễn viên lại quay xe trở lại mảng truyền hình với Thiên Cổ Quyết Trần.

Phim cổ trang, tiên hiệp có nội dung thần bí và lãng mạn do Doãn Đào làm tổng đạo diễn, Châu Đông Vũ và Hứa Khải diễn chính. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết huyền huyễn Thượng Cổ của tác giả Tinh Linh, kể về mối tình vạn năm của hai vị chân thần thời thượng cổ là Thượng Cổ và Bạch Quyết, những người đã bất chấp sống chết để giữ trọn tình yêu của mình.

Thiên Cổ Quyết Trần đã trở thành nỗi ê chề trong sự nghiệp của Tam Kim Ảnh hậu. Dù rằng diễn xuất của Châu Đông Vũ trong Thiên Cổ Quyết Trần không đến nỗi nào, nhưng nó là bước thụt lùi so với phong độ và sự kỳ vọng của khán giả dành cho cô. Đã thế, cô nàng còn chẳng phù hợp với hình tượng nhân vật. Khi nữ chính được miêu tả là đại mỹ nhân, mà nhìn Châu Đông Vũ giống như một đứa trẻ mặc đồ người lớn.

Lý Dịch Phong - Kính Song Thành

Dàn sao Hoa Ngữ bị hủy hoại danh tiếng vì có 'nước đi' chọn phim sai lầm: Châu Đông Vũ bị chê nhìn như trẻ em mặc đồ người lớn, Dương Tử có biểu cảm cứng đơ - Ảnh 2
Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

 

Trong những năm gần đây, Lý Dịch Phong đang tích cực chuyển hình sang phái thực lực khi những vai diễn, tác phẩm mà anh lựa chọn đều mang tính khảo nghiệm, thử thách về mặt diễn xuất. Bộ phim chính kịch Bí Ẩn Mà Vĩ Đại do Lý Dịch Phong đóng chính đạt số điểm khá cao trên trang Douban với 8,0 điểm, màn thể hiện của nam diễn viên trong tác phẩm này giúp anh dần thoát khỏi mác lưu lượng và bước một chân vào phái thực lực. Nhưng người tính nào bằng trời tính, tác phẩm tiếp theo của Lý Dịch Phong mang tên Kính Song Thành đã đưa anh trở lại “nguyên hình”, bao nhiêu công sức trước đó đều đổ sông đổ bể.

Không chỉ kịch bản phim có vấn đề mà kỹ năng diễn xuất của nam diễn viên họ Lý cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Trong Bí Ẩn Mà Vĩ Đại, Lý Dịch Phong diễn ổn áp bao nhiêu thì ở Kính Song Thành lại trở nên thảm họa bấy nhiêu. Nhìn lối diễn “í ẹ” của Lý Dịch Phong khi nên duyên màn ảnh cùng Trần Ngọc Kỳ, không ít ý kiến cho rằng màn thể hiện ấn tượng của anh chàng trong Bí Ẩn Mà Vĩ Đại chỉ là ăn may.

Dương Tử - Nữ Bác Sỹ Tâm Lý

Dàn sao Hoa Ngữ bị hủy hoại danh tiếng vì có 'nước đi' chọn phim sai lầm: Châu Đông Vũ bị chê nhìn như trẻ em mặc đồ người lớn, Dương Tử có biểu cảm cứng đơ - Ảnh 3
Dương Tử - Ảnh: Internet

 

Dương Tử từng được đánh giá là đại diện cho diễn viên thực lực trong số những ngôi sao lưu lượng 9X. Có thể thấy, khán giả đã công nhận và đánh giá rất cao khả năng diễn xuất của cô. Qua hai màn thể hiện trong Hương Mật Tựa Khói Sương và Thân Ái, Nhiệt Ái, Dương Tử chiếm được cảm tình của đông đảo người xem. Tuy nhiên, kể từ khi Nữ Bác Sỹ Tâm Lý lên sóng, những lời phàn nàn diễn xuất của Dương Tử bắt đầu xuất hiện.

Không ít nhận xét cho rằng trước giờ thực lực của Dương Tử đã được thổi phồng quá lố, như thùng rỗng kêu to, giờ đây với một vai diễn mang tính thử thách, khảo nghiệm diễn xuất thì cô nàng đã lộ “nguyên hình”. Ánh mắt đờ đẫn vô hồn, biểu cảm đơ cứng, màn thể hiện này của Dương Tử chưa đạt yêu cầu tròn vai, chứ đừng nói là vươn đến trình độ diễn viên thực lực. Có thể thấy chính vì bộ phim này đã khiến danh tiếng mà nàng tiểu hoa tích góp bao lâu nay đều tan thành mây khói.

Dương Dương - Thả Thí Thiên Hạ

Dàn sao Hoa Ngữ bị hủy hoại danh tiếng vì có 'nước đi' chọn phim sai lầm: Châu Đông Vũ bị chê nhìn như trẻ em mặc đồ người lớn, Dương Tử có biểu cảm cứng đơ - Ảnh 4
Dương Dương - Ảnh: Internet

 

Một bộ phim thành công sẽ giúp diễn viên khẳng định diễn xuất hoặc gia tăng sức nóng, thế nhưng Thả Thí Thiên Hạ mang lại cho Dương Dương chỉ thấy thiệt hại, chứ không lợi được miếng nào. Bao vụ lùm xùm, drama xoay quanh bộ phim khiến tên tuổi của Dương Dương chịu ảnh hưởng không ít, đã thế diễn xuất của nam thần trong tác phẩm này cũng bị chê bai rất nhiều.

Những bình luận đánh giá tiêu cực về kỹ năng diễn xuất của Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ xuất hiện tràn ngập trên các trang mạng. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng Dương Dương là một ngôi sao không biết diễn xuất, ánh mắt không thể hiện được cảm xúc, khẩu hình miệng gây khó chịu cho người xem,… Bên cạnh Vũ Động Càn Khôn thì Thả Thí Thiên Hạ chính là tác phẩm thất bại nhất trong sự nghiệp diễn xuất của nam minh tinh.

 

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