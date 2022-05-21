Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử chưa lên sóng đã bị tố đạo nhái 8 bộ truyện nổi tiếng khác?

Chi tiết giống nhau nhất trong Trầm Vụn Hương Phai và Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa chính là cả 2 nữ chính đều đau khổ vì tình mà quyết định quyên sinh. Trong khi Tố Tố nhảy Tru Tiên Đài thì Nhan Đàm nhảy xuống trần gian. Điều đáng nói ở đây là tác phẩm của Đường Thất Công Tử cũng bị tố đạo văn rất nhiều cuốn tiểu thuyết khác. Nhiều cư dân mạng đang mỉa mai Trần Vụn Hương Phai là tác phẩm “đạo của đạo”.

Chưa kịp lên sóng Trầm Vụn Hương Phai đã vướng vào bê bối đạo nhái 8 bộ truyện khác. Theo đó, phần nội dung chính của Trầm Vụn Hương Phai bị tố đạo nhái các tiểu thuyết như Đạo Mộ Bút Ký, Như Ý Đản, Hựu Nhất Xuân và cả Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Nguyên tác Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa cũng được chuyển thể thành phim, bản truyền hình do Dương Mịch – Triệu Hựu Đình đóng, bản điện ảnh do Lưu Diệc Phi – Dương Dương đóng.

Cư dân mạng chỉ ra, nhân vật Liễu Duy Dương của Trầm Vụn Hương Phai được xây dựng rất giống với Trương Khởi Linh của Đạo Mộ Bút Ký. Cả 2 nhân vật này đều từng bị mất trí nhớ, cùng đi đến nơi gặp nạn và chạm mặt nam nữ chính. Không những vậy, máu của Liễu Duy Dương và Trương Khởi Linh còn có thể xua đuổi côn trùng, đều không thích nói chuyện và được nam nữ chính đặt biệt danh cho.

Trầm Vụn Hương Phai bị tố đạo văn - Ảnh: Internet

Ngoài ra, phần ngoại truyện của Trầm Vụn Hương Phai cũng bị tố đạo các tác phẩm như Ngày Mai Của Ngày Mai Của Ngày Mai, Thi 7 Bước, Sorrow Is Nothing, Ảo Tưởng Hóa Thành Hiện Thực. Như vậy, cả bộ truyện Trầm Vụn Hương Phai đã đạo 8 cuốn tiểu thuyết khác. Thông tin này được đưa ra đã khiến cho nhiều khán giả vô cùng thất vọng.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, nguyên tác Trầm Vụn Hương Phai có đạo nhưng chỉ cần khi lên phim loại bỏ tình tiết giống nhau là được. Là dự án cấp S+ được đầu tư lớn, lại thêm sự tham gia diễn xuất của 2 lưu lượng đang nổi tiếng, nếu Trầm Vụn Hương Phai không được chiếu thì thật đáng tiếc.

Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

Trước đó, Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử cũng bị tố đạo nhái lại một phân cảnh của phim Hương Mật Tựa Khói Sương mà Dương Tử từng tham gia đóng chính cảnh đó. Cụ thể, cảnh đám cưới trong Trầm Vụn Hương Phai bị tố mượn ý tưởng phân đoạn lễ cưới của Dương Tử và La Vân Hi. Theo một blogger, cảnh đám cưới trong Trầm Vụn Hương Phai khiến người xem không khỏi liên tưởng tới một cảnh đám cưới khác trong bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương.

Cảnh đám cưới trong Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet

Dù chưa lên sóng, Trầm Vụn Hương Khai đã nhận không ít ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Các fan hâm mộ lo lắng khi phim lên sóng có phải hứng thêm chỉ trích gì nữa hay không.