Bằng chứng Dương Tử hưởng đặc quyền cao cấp của Weibo? Tất cả đều có nguyên do?

Mới đây, cộng đồng mạng đã phát hiện ra những bằng chứng cho thấy Dương Tử đang nhận được đặc ân từ nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc.

Riêng IP của Dương Tử chỉ hiển thị chung là khu vực Trung Quốc. Khán giả đã phải đặt ra câu hỏi điều gì đã khiến Dương Tử được hưởng đặc quyền cấp cao của Weibo? Trong khi những nghệ sĩ khác cùng chung số phận phải công khai IP khu vực.

Từ khi Weibo cho phép hiển thị IP của khu vực người dùng thì tất cả người dùng Weibo đều bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ. Đây là khu vực của 4 nghệ sĩ mạnh nhất hiện nay là: Địch Lệ Nhiệt Ba IP khu vực Tứ Xuyên, Dương Mịch IP khu vực Hồ Nam, Triệu Lệ Dĩnh IP khu vực Bắc Kinh.

Thế nhưng, chỉ ngay sau khi tranh cãi Dương Tử hưởng đặc quyền cao cấp của Weibo nổ ra, hiện tại địa chỉ IP của Dương Tử đã thay đổi từ IP Trung Quốc bằng IP Chiết Giang. Liệu đây là lỗi của bộ phận kỹ thuật Weibo hay có uẩn khúc đằng sau?

Rộ tin Dương Tử được hưởng đặc quyền cấp cao của Weibo - Ảnh: Internet

Trước đó, Weibo hiện tính năng IP người dùng, Triệu Lộ Tư, Dương Dương, Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Trương Bân Bân bị ném đá. Trái lại, Dương Tử lại nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ và dân tình. Lý d̵o là bởi, thời điểm Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn lên sóng, nữ diễn viên họ Dương đã đ̵ăng t̵ải một bài viết quảng bá cho phim trên Weibo, địa chỉ IP là Chiết Giang, vừa hay là nơi cô nàng đang q̵uay phim.

Dương Tử được dân tình khen ngợi vì quảng bá Chiết Giang - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho rằng đây là động thái thể hiện mối quan hệ gắn kết của Weibo với Dương Tử. Cộng đồng mạng còn mỉa mai rằng nếu như có sự chống lưng của nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc này thì Dương Tử không còn phải lo ngại bất cứ scandal hay tin đồn nào.

- Cơ cô này lớn phết đấy chứ nhỉ, Weibo không hiển thị hẳn IP thì hẳn là ghê rồi.

- Đoàn đội Dương Tử nổi tiếng là nổi lên nhờ chiêu trò mà nên Weibo trở thành sân sau của cô nàng cũng không phải là lạ.

- Trong khi những lưu lượng khác gặp biết bao bất tiện vì phải tiết lộ IP thì cô Tử mãi sau này khi bị để ý đến mới hiện IP, chỉ có thể là có liên hệ với Weibo từ trước.

- Mờ ám thật đấy chứ, bao nhiêu lâu rồi mới hiện IP, trong khi các đỉnh lưu khác hiện từ lâu rồi.