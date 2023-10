Top 3 bộ cổ trang Hoa Ngữ 'dự bạo' 2022 gây 'hoang mang' cộng đồng mạng: Thả Thí Thiên Hạ chưa gì đã flop, phim của Dương Tử, Diệc Phi là hy vọng cứu cánh

Kính Song Thành lên sóng đầu năm nay, vốn được mong chờ là thế nhưng cuối cùng thất bại thảm hại. May mắn có Ngự Giao Ký nhưng so với Diên Hi Công Lược hay Hoa Thiên Cốt của vài năm trước thì chẳng đáng nhắc đến. Hiện tại, màn ảnh Hoa ngữ vẫn còn một rổ bộ cổ trang chờ chiếu, và CĐM đã không ngừng đưa ra dự đoán, xem tác phẩm nào sẽ bạo trong nửa cuối năm 2022.

Kính song thành - Ảnh: Internet