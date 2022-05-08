Top 3 bộ cổ trang Hoa Ngữ 'dự bạo' 2022 gây 'hoang mang' cộng đồng mạng: Thả Thí Thiên Hạ chưa gì đã flop, phim của Dương Tử, Diệc Phi là hy vọng cứu cánh

Kính Song Thành lên sóng đầu năm nay, vốn được mong chờ là thế nhưng cuối cùng thất bại thảm hại. May mắn có Ngự Giao Ký nhưng so với Diên Hi Công Lược hay Hoa Thiên Cốt của vài năm trước thì chẳng đáng nhắc đến. Hiện tại, màn ảnh Hoa ngữ vẫn còn một rổ bộ cổ trang chờ chiếu, và CĐM đã không ngừng đưa ra dự đoán, xem tác phẩm nào sẽ bạo trong nửa cuối năm 2022.

Ba bộ phim mà CĐM dự đoán gây bão gồm Thả Thí Thiên Hạ, Mộng Hoa Lục và Trầm Vụn Hương Phai. Thả Thí Thiên Hạ đã lên sóng quá nửa, nhưng kết quả hiện tại khiến cho khán giả thất vọng. Không chỉ dính lùm xùm từ lúc quay đến lúc chiếu mà hiện tại, phim đang bị chê ngày càng dở, và bị ghét bỏ bởi bị nghi mượn ý tưởng, đối xử không tốt với động vật.

Cụ thể hơn, blogger mới đây đã tổng hợp lại những bộ cổ trang có mức đầu tư lớn chờ phát sóng năm nay. Tổng cộng có tới 18 bộ nhưng chỉ có 3 bộ là được netizen đoán là sẽ gây bão. Tuy nhiên, hiện tại, 1 trong 3 bộ dự bạo đã flop thê thảm.

Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Cụ thể, một blogger đã tung rất nhiều hình ảnh so sánh cùng liệt kê các chi tiết trùng hợp đến bất ngờ giữa hai bộ phim. Netizen đang bàn tán sôi nổi và tỏ ra bất bình cùng nghi ngại. Một vài blogger khác tiếp tục đăng đàn bốc phốt với nhiều chi tiết nội dung, cảnh quay và sắp đặt hệ thống nhân vật.

Hai bộ còn lại được dự đoán sẽ làm nên chuyện là Mộng Hoa Lục và Trầm Vụn Hương Phai. Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu được khen từ tạo hình đến nội dung. Nhan sắc của cặp nam nữ chính và dàn phụ cũng toàn cực phẩm. Tuy nhiên, phim vẫn khiến nhiều người lo lắng phim khó mà bạo được. Dù vậy, phim vẫn được kỳ vọng rất nhiều, bởi dù sao Mộng Hoa Lục cũng không làm nát bấy nguyên tác như bộ phim của Dương Dương và Triệu Lộ Tư.

Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Trầm Vụn Hương Phai là ẩn số lớn nhất đối với khán giả. Phim đổi nam phụ thành nam chính. Màn kết hợp giữa Dương Tử - Thành Nghị hứa hẹn đáng mong chờ, nhưng drama ngoài lề lại làm khán giả ngán ngẩm. Mặt khác, tạo hình phim này bị đánh giá là khá tương đồng với Lưu Ly Mỹ Nhân Sát nên sợ sẽ không có nhiều mới lạ. Thế nhưng trên nền tảng phát sóng cùng nhiều cư dân mạng vẫn đặt kỳ vọng phim này sẽ hot.

Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

Dù chưa biết kết quả cuối cùng như thế nào, CĐM tiếp tục hy vọng những bộ phim quý sau sẽ cứu cánh phần nào cho mùa trước.