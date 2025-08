Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 4h30 hôm nay (1/8), tại bản Háng Pú Xi, xã Xa Dung (huyện Điện Biên Đông cũ, tỉnh Điện Biên), đã xảy ra lũ quét, cuốn trôi một số nhà dân. Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Điện Biên xác định có 2 cháu bé bị vùi lấp. Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn đang được địa phương khẩn trương triển khai.

Trung tá Nguyễn Hải Trung, Trưởng Công an xã Xa Dung cho biết, do mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 31/7 đến sáng ngày 1/8, trên địa bàn xã Xa Dung đã xảy ra sạt lở tại nhiều khu vực. Tính đến 7 giờ sáng đã ghi nhận 7 trường hợp mất tích, chủ yếu là do sạt lở vùi lấp tại các bản: Háng Pu xi (2 trường hợp) Trống sư B (3 trường hợp); Cồ Dề (2 trường hợp). Công an xã cùng chính quyền địa phương đã thành lập 3 tổ công tác vào các bản Háng Pu xi, Cồ Dề, Trống sư B để tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả.