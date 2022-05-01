Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư 'vạch trần' bộ mặt thật của Dương Dương? Netizen 'ù òa' không ngờ lại như vậy

Sao quốc tế 01/05/2022 11:07

Triệu Lộ Tư vừa trả lời phỏng vấn xoay quanh phim Thả Thí Thiên Hạ. Đáng chú ý là mỹ nhân đã 'vạch trần' bộ mặt thật của Dương Dương qua vấn đề này.

 Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Tencent video, Triệu Lộ Tư - nữ chính của phim đã có dịp chia sẻ những suy nghĩ của bản thân và tiết lộ nhiều điều thú vị về Thả Thí Thiên Hạ. Theo đó, chia sẻ của Triệu Lộ Tư về tính cách thật của bạn diễn Dương Dương khiến dân mạng dậy sóng vì quá bất ngờ.

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư 'vạch trần' bộ mặt thật của Dương Dương? Netizen 'ù òa' không ngờ lại như vậy - Ảnh 1
Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh minh họa: Internet

 Cụ thể, phóng viên đã hỏi Triệu Lộ Tư rằng: "Nghe nói bạn và Dương Dương đều mua súng bong bóng đến phim trường, có vẻ không khí của đoàn làm phim rất thoải mái". Nữ diễn viên vội ngắt lời và trả lời rằng Dương Dương "chỉ là thích so kè mọi thứ với cô thôi".

Lý giải cho đều này, Lộ Tư kể thêm rằng Dương Dương háo thắng đến mức khi cô mua một chiếc quạt, anh ấy phải mua chiếc lớn hơn, tương tự với cốc uống nước và máy thổi bong bóng. Như vậy, mỗi lần Lộ Tư có món đồ gì, Dương Dương đều ngay lập tức đi mua món lớn hơn và còn muốn so kè với cô.

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư 'vạch trần' bộ mặt thật của Dương Dương? Netizen 'ù òa' không ngờ lại như vậy - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư mô tả chiếc quạt lớn của Dương Dương - Ảnh minh họa: Internet

Trước chia sẻ "nửa đùa nửa thật" của Triệu Lộ Tư, khán giả khắp nơi đã bàn luận xôn xao. Nhiều người cho rằng Dương Dương có vẻ đang muốn tạo niềm vui cho bạn diễn và đoàn làm phim vì áp lực của ekip hiện là rất lớn. Điều này dễ hiểu bởi kể từ khi công bố dàn cast đến lúc quay rồi ra mắt khán giả, Thả Thí Thiên Hạ liên tục vướng vào những lùm xùm không đáng có.

Những lần vướng lùm xùm đa phần đều nhắm vào Triệu Lộ Tư, ít khi nhắm vào Dương Dương. Ngay từ khi phim vừa phát sóng, Triệu Lộ Tư đã bị chê thê thảm về tạo hình. Nhan sắc của cô được nhận xét chỉ dừng ở mức ưa nhìn, không quá thanh tú, xinh đẹp như cách khán giả từng tưởng tượng về nhân vật Bạch Phong Tịch. Triệu Lộ Tư cũng có thiên hướng ngọt ngào, tinh nghịch nên chuyện vào vai một nữ cường hào hiệp càng là thử thách lớn đối với nữ diễn viên. Ngay từ ở bước tạo hình, khán giả đã cho rằng cô không thực sự phù hợp với vai diễn này.

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư 'vạch trần' bộ mặt thật của Dương Dương? Netizen 'ù òa' không ngờ lại như vậy - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư luôn là tầm ngắm chỉ trích của khán giả - Ảnh minh họa: Internet

 Về phần Dương Dương, anh nổi tiếng là một chàng trai lịch thiệp, nên khán giả nghĩ việc anh làm đang muốn tạo ấn tượng tốt với đồng nghiệp để việc hợp tác trở nên trơn tru hơn. Tuy nhiên, nhiều người nhận thấy tính cách của Dương Dương khá kỳ quặc. Có lẽ, việc anh thường xuyên so đo như vậy khiến Triệu Lộ Tư cảm thấy phiền lòng.

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư 'vạch trần' bộ mặt thật của Dương Dương? Netizen 'ù òa' không ngờ lại như vậy - Ảnh 4
Dương Dương nổi tiếng lịch thiệp với bạn diễn - Ảnh minh họa: Internet

 Hiện mọi bình luận của khán giả chỉ mang tính chất tham khảo, mong rằng những ý kiến không hay xoay quanh bộ phim và dàn diễn viên sẽ không làm ảnh hưởng đến phim.

 

Từ khóa:   triệu lộ tư dương dương Dương Dương Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz

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