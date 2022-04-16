Thả thí thiên hạ: Triệu Lộ Tư bị 'lu mờ' hào quang bởi dàn nữ phụ này, netizen 'khẳng định' nhìn ai cũng giống nữ chính hơn nữ chính

Tạo hình Triệu Lộ Tư bị đem lên bàn cân so sánh với dàn nữ phụ trong phim Thả Thí Thiên Hạ.

Hậu trường phim Thả Thí Thiên Hạ hiện đang là tâm điểm được khán giả quan tâm nhất. Bên cạnh những drama so sánh ngoại hình và cách diễn xuất với đàn chị ở phim khác, tạo hình của Triệu Lộ Tư khi đặt cạnh dàn nữ phụ trong phim đang trở thành đề tài tranh cãi của netizen. Tạo hình Triệu Lộ Tư đem ra so sánh với dàn nữ phụ - Ảnh: Chụp màn hình Đa số ý kiến đều cho rằng tạo hình nữ chính bị mờ nhạt hơn hẳn so với dàn nữ diễn viên phụ bao gồm Tuyên Lộ, Lý Nhược Đồng, An Duyệt Khê, Ngải Mễ, Triệu Hân. Một số người còn nhận định khí chất của Triệu Lộ Tư bị dàn diễn viên còn lại át vía một cách mạnh mẽ.

Dàn nữ phụ lấn lướt nữ chính: Tuyên Lộ, An Duyệt Khê, Ngải Mễ, Triệu Hân (từ trái qua) - Ảnh: Chụp màn hình Khán giả cho rằng tạo hình của Triệu Lộ Tư không thể toát ra phong thái thanh cao, băng lãnh của nhân vật Bạch Phong Tịch trong nguyên tác. Nhiều người hâm mộ của tiểu thuyết gốc còn tỏ ra khá thất vọng vì cho rằng nữ diễn viên đang phá nát hình tượng nhân vật. Khán giả cho rằng tạo hình Triệu Lộ Tư phá nát hình tượng nhân vật - Ảnh: Chụp màn hình Mặc dù không ít người bênh vực “mỹ nhân trà xanh”, cho rằng do trang phục cùng lối trang điểm của nhân vật Phong Tích Vân quá giản dị so với những nhân vật khác nhưng phần đông khán giả đều thể hiện sự kỳ vọng nhiều hơn đối với dàn diễn viên phụ.

Chưa dừng lại ở đó, diễn xuất của nữ chính Thả Thí Thiên Hạ cũng bị đem lên bàn cân so sánh với những gương mặt khác trong tác phẩm. Không ít người mong đợi vào màn thể hiện của Lý Nhược Đồng khi cô sở hữu tài năng diễn xuất nổi bật. Khán giả đặt kì vọng vào cô cô Lý Nhược Đồng - Ảnh: Chụp màn hình Trong khi đó, lối diễn của Triệu Lộ Tư vẫn chưa nhận được sự hài lòng của một bộ phận khán giả. - Dàn nữ phụ lu mờ hết hào quang nữ chính rồi, vừa có nhan sắc vừa có diễn xuất. - Cô cô Lý Nhược Đồng bao năm mãi đỉnh, chiếm trọn spotlight. - Ai cũng giống nữ chính hơn nữ chính. - Với dàn nữ phụ này dễ chiếm sóng lắm đây, cũng có chút chờ mong. - Sự thật thì nhan sắc dàn phụ chặt đẹp nữ chính mất rồi. - Thú thật khi nhìn dàn nữ, ngoài Triệu Lộ Tư thì ai cũng khí chất. Bộ phim Thả Thí Thiên Hạ sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 18/4 trên Tencent. Tuy nhiên, hậu trường phim vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi.

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