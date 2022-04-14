Thả Thí Thiên Hạ tung trailer ra mắt, Triệu Lộ Tư - Dương Dương thể hiện đẳng cấp 'visual' đỉnh cao, nhưng sao netizen lại thất vọng: 'Nhìn giống kiểu miễn cưỡng ghép vào ý'

Sao quốc tế 14/04/2022 16:58

Phim chưa khởi chiếu nhưng Dương Dương và Triệu Lộ Tư gây thất vọng trong trailer mới của Thả Thí Thiên Hạ.

Mới đây nhất , bom tấn cổ trang Thả Thí Thiên Hạ đã tung ra poster và trailer mới, đoạn trailer chủ yếu về câu chuyện tình cảm giữa Dương DươngTriệu Lộ Tư, nhưng netizen lại cảm thấy ''lắc đầu ngao ngán'' vì khả năng tạo ''chemistry'' của cả 2 là không có, ngoài ra CĐM còn nhận định '' Nhưng mà hai người này nhìn không liên quan nhau thật. Ai cũng ổn nhưng mà không tạo ra được cảm giác couple. Đừng có bảo là phim chưa lên mà phán, cảm giác couple là thứ không cần phải đợi phim mới biết được. Có những cặp chỉ cần nhắc đến tên là ngọt ngào bay tung trời rồi.''. Có thể thấy dù phim chưa ra mắt nhưng ekip của bộ phim nên lo từ đây thì hơn. 

Thả Thí Thiên Hạ tung trailer ra mắt, Triệu Lộ Tư - Dương Dương thể hiện đẳng cấp 'visual' đỉnh cao, nhưng sao netizen lại thất vọng: 'Nhìn giống kiểu miễn cưỡng ghép vào ý' - Ảnh 1
Thả Thí Thiên Hạ tung trailer ra mắt, Triệu Lộ Tư - Dương Dương thể hiện đẳng cấp 'visual' đỉnh cao, nhưng sao netizen lại thất vọng: 'Nhìn giống kiểu miễn cưỡng ghép vào ý' - Ảnh 2
Dương Dương và Triệu Lộ Tư trong poster mới nhất của bộ phim - Ảnh: Internet

Dẫu được đầu tư hình ảnh rất công phu, nhiều cư dân mạng chê bai hai diễn viên chính trông chẳng liên quan gì đến nhau, như từ hai bộ phim khác nhau ghép lại. Cặp đôi chính tỏ ra gượng gạo và không mang lại cảm giác một bộ phim tình cảm một chút nào.

Thả Thí Thiên Hạ sẽ chính thức lên sóng vào 18/4 trên Tencent Video. Sở hữu dàn cast khủng lại được quảng bá rầm rộ, phim được đánh giá là khó mà không hot. Tuy nhiên, chất lượng phim đến đâu có lẽ phải chờ khi phim chiếu mới có thể đánh giá.

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Từ khóa:   sao chau a Triệu Lộ Tư Dương Dương Thả thí thiên hạ Cbiz

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