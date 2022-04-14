Jennie (Blackpink) lên đồ sexy tôn body cùng mái tóc cam ‘cực cháy’, đổ bộ sự kiện cao cấp tại Mỹ

Sao quốc tế 14/04/2022 15:06

Vẻ đẹp sang chảnh của Jennie (Blackpink) tại sự kiện khai trương cửa hàng cao cấp ở Los Angeles (Mỹ) đang khiến dân tình phát sốt.

Vào ngày 13/4, Jennie (BLACKPINK) đã chính thức ra mắt diện mạo mới khi tham dự sự kiện khai trương cửa hàng cao cấp tại Los Angeles, Mỹ để quảng bá bộ sưu tập kính mắt do chính mình thiết kế.

Jennie (Blackpink) lên đồ sexy tôn body cùng mái tóc cam ‘cực cháy’, đổ bộ sự kiện cao cấp tại Mỹ - Ảnh 1

Sản phẩm lần này mang ý nghĩa là 'đôi mắt của Jennie' dự kiến sẽ được bán trong một túi gồm bao da được trang trí bằng pha lê và móc chìa khóa do Jennie trực tiếp vẽ.

 Jennie (Blackpink) lên đồ sexy tôn body cùng mái tóc cam ‘cực cháy’, đổ bộ sự kiện cao cấp tại Mỹ - Ảnh 2

Đến tham gia sự kiện, Nữ thần tượng chọn chiếc váy đen cúp ngực, khoe trọn bờ vai móc áo thương hiệu. Tuy nhiên, điểm trừ của chiếc váy này là phần hông không được ôm sát, tạo cảm giác thùng thình thay vì khoe trọn body cực nuột của mỹ nhân BLACKPINK.

Jennie (Blackpink) lên đồ sexy tôn body cùng mái tóc cam ‘cực cháy’, đổ bộ sự kiện cao cấp tại Mỹ - Ảnh 3

Tâm điểm của lần xuất hiện này chính là mái tóc cam rực rỡ tôn thêm nhan sắc xinh đẹp, đầy khí chất của "công chúa YG". Phải công nhận rằng, Jennie trông trẻ trung, năng động và Tây hẳn nhờ mái tóc cam. Cô nàng cũng chọn cách trang điểm nổi bật phần hồng hào trên khuôn mặt, mang lại cảm giác dễ thương và nữ tính.

Sản phẩm dự kiến sẽ được bán tại cửa hàng flagship (Mỹ) mà Jenny đã ghé thăm gần đây ở khung giờ ưu tiên từ 11 giờ sáng ngày 13 (giờ Mỹ).

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Ngày 13/4, G-Dragon đã đăng tải lên Instagram một số bức ảnh cập nhật cuộc sống hiện tại của bản thân mà không kèm bất kỳ dòng mô tả nào.

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Từ khóa:   sao châu á Jennie (BLACKPINK) BLACKPINK

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