Hành động chào đón nồng nhiệt của ‘Mỹ nam đắt giá nhất xứ Hàn’ Kim Soo Huyn khi nghe tin nữ phụ ‘Hẹn hò chốn công sở’ về chung công ty

Sao quốc tế 13/04/2022 18:15

Nam diễn viên Kim Soo Huyn đã có những động thái mới trên Instagram cá nhân để chào đón việc nữ diễn viên Seol In Ah gia nhập công ty.

Ngày 11/4, Kim Soo Hyun đã đăng tải hình ảnh nữ diễn viên Seol In Ah thông qua Instagram cá nhân kèm bình luận: "#ôitrờiơi #Seol In Ah". Tiếp đó, nam ca sĩ cho thấy dáng vẻ chào đón Seol In Ah một cách mãnh liệt khi tiếp tục đăng tải bức ảnh khác cùng hastag "#Wow #seorinA".

Hành động chào đón nồng nhiệt của ‘Mỹ nam đắt giá nhất xứ Hàn’ Kim Soo Huyn khi nghe tin nữ phụ ‘Hẹn hò chốn công sở’ về chung công ty - Ảnh 1

Trong bức ảnh được công bố, Seol In Ah đang chụp ảnh chứng nhận gia nhập công ty bên cạnh hình ảnh các nghệ sĩ khác của công tỵ. Gần đây, cô đã ký hợp đồng độc quyền với Gold Medalist sau khi kết thúc bộ phim ‘Hẹn hò chốn công sở’ của đài SBS.
Hành động chào đón nồng nhiệt của ‘Mỹ nam đắt giá nhất xứ Hàn’ Kim Soo Huyn khi nghe tin nữ phụ ‘Hẹn hò chốn công sở’ về chung công ty - Ảnh 2
Seol In Ah sinh năm 1996 (27 tuổi). Sau khi ra mắt thông qua chương trình Produce (KBS2) vào năm 2015, cô đã xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như ‘Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon’ (KBS2), ‘School 2017’, ‘Ngày mai trời lại nắng’,…

Sau đó, nữ diễn viên xinh đẹp càng chứng tỏ thực lực của bản thân thông qua các vai diễn trong những bộ phim đình đám như 'Beautiful Love, Wonderful Life’, ‘Chàng hậu’ và gần đây nhất là vai Jin Young Seo trong ‘Hẹn hò chốn công sở’.

Hành động chào đón nồng nhiệt của ‘Mỹ nam đắt giá nhất xứ Hàn’ Kim Soo Huyn khi nghe tin nữ phụ ‘Hẹn hò chốn công sở’ về chung công ty - Ảnh 3
Gold Medalist dù mới thành lập được hơn 2 năm nhưng đã nhanh chóng trở thành một công ty quản lý diễn viên đáng chú ý của xứ sở kim chi. Công ty quy tụ dàn sao nổi tiếng như Kim Soo Huyn, Seo Ye Ji, Kim Sae Ron, Choi Hyun Wook,…

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Từ khóa:   sao châu á Seol In Ah Kim Soo Huyn

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