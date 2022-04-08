Netizen soi ra hình ảnh '2 em bé' của cô dâu Son Ye Jin cũng đến tham dự 'hôn lễ thế kỷ'

Sao quốc tế 08/04/2022 18:09

Gần đây, mối quan hệ giữa Son Ye Jin với chú chó Kitty và Park Jae Joon - một diễn viên nhí đóng cùng cô trong bộ phim truyền hình JTBC 'Thirty, Nine' đang nhận được nhiều sự chú ý. Cả hai nhân vật đáng yêu này đều đến tham dự ‘đám cưới thế kỷ’ của Ye Jin và Huyn Bin.

 

 Netizen soi ra hình ảnh '2 em bé' của cô dâu Son Ye Jin cũng đến tham dự 'hôn lễ thế kỷ' - Ảnh 1

Ngày 1/4, cậu bé Park Jae Joon đã đăng tải lên Instagram cá nhân một bức ảnh chụp thể hiện tình cảm cùng Son Ye Jin.

Cậu bé chia sẻ: "Dì Mijo đã nhận nuôi Hoonie. Dì ấy rất ấm áp. À không, giờ phải gọi là mẹ Mijo. Chúc mừng diễn viên Son Ye Jin kết hôn". Trên trang tin tức giải trí, các bài báo có tiêu đề như ‘Son Ye Jin và con trai nuôi Hoon Hoon’, ‘Son Ye Jin tình cảm với con trai nuôi’ v.v… đã được đăng tải.

Ngoài ra, Kitty - chú chó cưng của Son Ye Jin - đã thu hút sự chú ý khi cũng tham dự đám cưới của "mẹ". Cộng đồng mạng đã lan truyền một bức ảnh chú chó Kitty được chụp tại đám cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin.

 Netizen soi ra hình ảnh '2 em bé' của cô dâu Son Ye Jin cũng đến tham dự 'hôn lễ thế kỷ' - Ảnh 2

Theo người viết bài viết này, Kitty đã tham dự đám cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin được tổ chức tại Aston House khách sạn Walkerhill ở Gwangjang-dong, Seoul vào ngày 31 tháng trước và theo dõi đám cưới trong vòng tay của diễn viên Gong Hyo Jin.

Trong thời gian qua, Son Ye Jin đã thường xuyên cập nhật cuộc sống thường nhật cùng Kitty thông qua SNS, vì vậy câu chuyện tham dự đám cưới của Kitty đã nhận được sự quan tâm lớn. Các phương tiện truyền thông giải trí khác nhau cũng đưa tin về tin tức này như "Kitty dõi theo mẹ từ vòng tay Gong Hyo Jin".

Son Ye Jin và Hyun Bin vẫn đang nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của công chúng sau hơn một tuần tổ chức đám cưới. Hai người không đi du lịch trăng mật ngay sau đám cưới mà được cho là đang ở căn nhà tân hôn ở Guri, tỉnh Gyeonggi.

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Từ khóa:   Hyun Bin - Son Ye Jin Son Ye Jin đám cưới thế kỷ

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