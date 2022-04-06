Động thái của nam thần 'Vườn sao băng' trước khi kết hôn: Thể hiện sự đam mê với một trong những môn thể thao tốc độ nhất thế giới

Trong bức ảnh được công bố, Kim Hyun Joong đã tìm đến phòng tập lái xe của ô tô thể thao. Đặc biệt, biểu cảm vui vẻ của Kim Hyun Joong đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Trước đó, Kim Hyun Joong đã tuyên bố kết hôn với người bạn gái không nổi tiếng vào tháng 2 vừa qua. Công ty quản lý Henechia của Kim Hyun Joong đã đưa ra thông báo chính thức: "Hôm nay, chúng tôi đã thông báo tin tức kết hôn của nghệ sĩ trực thuộc Kim Hyun Joong thông qua concert của anh ấy".

Phía công ty quản lý cho biết: "Xem xét tình hình khó khăn của dịch bệnh, họ đã quyết định tạm bỏ qua lễ cưới. Chúng tôi đã cẩn trọng trong việc thông báo vì vợ của anh ấy không phải là người nổi tiếng, vậy nên mong mọi người thông cảm và tránh suy đoán quá nhiều".

Cuối cùng, phía công ty cho biết thêm: "Họ đã bắt đầu với mối lương duyên trong khoảng thời gian khó khăn và sẽ chung sống với tư cách vợ chồng trong tương lai. Mong các bạn vẫn ủng hộ thật nhiều cho âm nhạc và các hoạt động của nghệ sĩ Kim Hyun Joong".

Kim Hyun Joong sinh năm 1986, là trưởng nhóm nhạc SS501 và nổi đình nổi đám với vai diễn nam thứ trong bộ phim Vườn Sao Băng. Giữa lúc sự nghiệp đang lên, nam idol kiêm diễn viên bị bạn gái cũ đâm đơn kiện tội hành hung. Cặp đôi hẹn hò từ 2012 nhưng đã xảy ra cãi vã vào tháng 5/2014, dẫn đến việc cô Choi bị Kim Hyun Joong hành hung, làm gãy và tổn thương 6 chiếc xương sườn.

Đến năm 2015, cô Choi tiếp tục tố bị Kim Hyun Joong đánh sảy thai. Sau 6 năm kiện tụng, Kim Hyun Joong mới được minh oan cáo buộc đánh bạn gái sảy thai, nhưng hình ảnh và sự nghiệp của anh đã xuống dốc hoàn toàn.