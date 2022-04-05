Nam tài tử 'Giày thủy tinh' cuối cùng cũng tái xuất màn ảnh nhỏ sau hơn 2 năm kết hôn với nữ thần phát thanh viên kém 17 tuổi

Bộ phim truyền hình Doctor Roy (MBC) phát sóng tập đầu tiên vào ngày 27/5 sẽ là một bộ phim kể về một công tố chuyên về tội phạm y tế và một bác sĩ ngoại khoa thiên tài trở thành luật sư sau khi bị tước đoạt mọi thứ do cuộc phẫu thuật giả.

So Ji Sub sẽ trở lại với tư cách là luật sư chuyên về tố tụng y tế và đảm nhận vai Han Lee Han. Han Lee Han là nhân vật được gọi là "át chủ bài" với thực lực xuất chúng và sức hút tỏa ra vô cùng lớn.

Mặt khác, nữ diễn viên Shin Sung Rok đảm nhận vai Jayden Lee, giám đốc chi nhánh châu Á của Anus Hand, một công ty chuyên về vận động và đầu tư. Jayden Lee là một kiều bào Mỹ thế hệ thứ ba, là người sẵn sàng ném mình vào nguy hiểm vì thành công;

Lim Soo Hyang vào vai Geum Seok Young, công tố viên chuyên về tội phạm y tế của Viện kiểm sát trung tâm Seoul. Geum Seok Young là một công tố viên có niềm tin vững chắc rằng sự hồi sinh của tội phạm xuất phát từ hình phạt.

Việc kết hợp của những diễn viên đầy kinh nghiệm này sẽ làm tăng sự thú vị và căng thẳng của một bộ phim về y tế và pháp luật. Đó là lý do vì sao 'Doctor Royer' chính là tác phẩm được kỳ vọng cao nhất trong nửa đầu năm 2022.

Bộ phim truyền hình Doctor Royer (MBC) đã hoàn thành dàn line-up casting với những cái tên hàng đầu như So Ji Sub, Shin Sung Rok và Lim Soo Hyang sẽ được phát sóng tập đầu tiên lúc 21h50 (giờ Hàn Quốc) thứ Sáu ngày 27/5.