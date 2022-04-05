Động thái của BTS sau lễ trao giải Grammy: Các chàng trai thất vọng tràn trề khi 2 năm liên tiếp 'hụt mất' giải thưởng danh giá ?

Sao quốc tế 05/04/2022 07:57

Sau khi kết thúc sân khấu Grammy Awards, BTS đã trở về và livestream gặp gỡ người hâm mộ toàn cầu trên ứng dụng V Live.  

BTS đã được đề cử ở hạng mục Best Pop Duo/ Group Performance tại Grammy Awards, tuy nhiên các chàng trai đã không may mắn với giải thưởng năm nay. Dù vậy, nhóm nhạc đã có màn thể hiện để lại ấn tượng khó phai cho khán giả và người hâm mộ trên toàn thế giới.

 Động thái của BTS sau lễ trao giải Grammy: Các chàng trai thất vọng tràn trề khi 2 năm liên tiếp 'hụt mất' giải thưởng danh giá ? - Ảnh 1

Trong Vlive, BTS ngồi trong một căn phòng được trang trí bằng bóng bay, vừa ăn pizza vừa trò chuyện với nhau . RM với nụ cười tiếc nuối: "Cái này ngon quá. Có chút an ủi. Mình có thật lòng quá không vậy?”

Tiếp đó, Jimin chia sẻ: "Nhờ có các bạn ARMY mà bọn mình đã được thử sức một lần nữa, nhưng tiếc là không thể nhận được giải thưởng". Tuy nhiên, đây là một vị trí rất có ý nghĩa. Mình nghĩ mình có thể báo đáp lại các bạn ARMY bằng việc được nhận giải thưởng này. Tiếc ghê.”

Suga cũng chia sẻ: "Đây không phải là việc chúng ta phải buồn rầu quá. Mặc dù mình có hơi buồn nhưng mình đang tự thôi miên bản thân.” V chia sẻ: "Mình đã rất kích thích khi được xem rất nhiều màn trình diễn tuyệt vời tại buổi lễ".

 Động thái của BTS sau lễ trao giải Grammy: Các chàng trai thất vọng tràn trề khi 2 năm liên tiếp 'hụt mất' giải thưởng danh giá ? - Ảnh 2

Đặc biệt, trước lễ trao giải Grammy, BTS đã trải qua nhiều chuyện không vui như Jin bị thương ngón tay và các thành viên xác nhận nhiễm COVID-19. May mắn thay, họ đã có thể lên sân khấu lễ trao giải với đội hình đầy đủ. J-Hope chia sẻ: "Chúng mình đã chuẩn bị rất chăm chỉ cho màn trình diễn. Quá trình cũng trải qua nhiều thăng trầm". Nhóm trưởng RM bày tỏ "Chúng ta đã làm hết sức mình. Tuy cũng có phần đáng tiếc nhưng đó là một màn trình diễn tuyệt vời".

Mặt khác, BTS sẽ tổ chức concert trực tiếp Permission to Dance On Stage đến Las Vegas tại Sân vận động Allegiant, từ ngày 8 - 9 tháng 4 và ngày 15 - 16 tháng 4.

Từ khóa:   BTS lễ trao giải Grammy vlive

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