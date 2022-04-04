BTS 'vụt mất' giải Best Pop Duo/Group Performance tại Grammy năm nay, chủ nhân của chiếc cúp này chính là...?

BTS lại một lần nữa gặp khó khăn tại Grammy Awards.

BTS đã được đề cử ở hạng mục Best Pop Duo/Group Performance tại lễ trao giải Grammy lần thứ 64 được tổ chức tại MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Mỹ. Tuy nhiên, đáng tiếc thay là các chàng trai của chúng ta đã không nhận được giải. Năm ngoái, BTS cũng đã được đề cử làm ứng cử viên cho hạng mục tương ứng.

Người chiến thắng là Doja Cat và SZA, cả hai đã rơi nước mắt khi phát biểu cảm nghĩ về việc được nhận giải.

Mặt khác, BTS đã trình diễn sân khấu Butter tại Grammy Awards. Ca khúc Butter mang bầu không khí sôi động và sảng khoái với đặc trưng là dòng bass hút tai ngay từ phần mở đầu, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong việc thay đổi đội hình cũng giúp cho màn trình diễn thêm mãn nhãn.

Sau khi lọt vào BXH Hot 100 của Billboard vào ngày 5/6/2018, ca khúc này đã leo lên vị trí No.1 10 lần và chiếm giữ vị trí cao trong 7 tuần liên tiếp. Đây được ghi nhận là ca khúc đạt No.1 nhiều nhất ở BXG Billboard Hot 100 trong năm 2021.

Sau lễ trao giải Grammy, BTS cũng sẽ tổ chức concert trực tiếp Permission to Dance On Stage đến Las Vegas tại Sân vận động Allegiant, từ ngày 8 - 9 tháng 4 và ngày 15 - 16 tháng 4.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bts-vut-mat-giai-best-pop-duo-group-performance-tai-grammy-nam-nay-chu-nhan-cua-chiec-cup-nay-chinh-la-460139.html