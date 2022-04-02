Tổng chi phí khủng mà Hyun Bin và Son Ye Jin đã chi ra cho 'đám cưới thế kỷ': Tiền mua hoa còn cao hơn cả phí thuê địa điểm?

Nam tài tử Hyun Bin và ‘chị đẹp’ Son Ye Jin (40 tuổi) đã tổ chức đám cưới tại Grand Walkerhill Aston House vào ngày 31 tháng trước và ước tính chi phí họ đã chi cho đám cưới lên tới con số 100 triệu won (gần 2 tỷ đồng).

Ảnh cưới của Hyun Bin và Song Ye Jin Sheraton Grand Walkerhill Aston House (Gwangjang-dong, Seoul), nơi hai người tổ chức lễ cưới, là địa điểm không chỉ có các nghệ sĩ mà còn được cả giới chính trị gia yêu thích. Bae Yong Joon, Park Soo Jin, Ji Sung, Lee Bo Young, Shim Eun Ha, Ji Sang Wook, Kim Hee Sun, Park Joo Young từng kết hôn tại đây, hay con gái cả của chủ tịch Tập đoàn SK - Choi Tae Won và con gái thứ của cựu chủ tịch Đảng Saenuri Kim Moo Sung cũng đã tổ chức lễ cưới tại đây.

Theo Newsis, chi phí thuê Aston House mỗi ngày là 20 triệu won. Khi thuê nơi này để tổ chức lễ cưới, chi phí sẽ tăng lên tới 40 triệu won (~749.000.000 đồng). Được biết, tiền trang trí hoa dùng để trang trí lễ đường tốn khoảng 25 triệu won (468.105.000 đồng) và chi phí an ninh kiểm soát trong ngoài đám cưới ít nhất khoảng 10 triệu won (~187.000.000 đồng). Phần thực đơn khác nhau tùy thuộc vào từng loại, nhưng trung bình mỗi phần sẽ tốn khoảng 280 nghìn won, với tiêu chí 200 khách mời thì cặp đôi sẽ tốn khoảng 56 triệu won (~1 tỷ đồng). Tuy nhiên, chi phí 100 triệu won vẫn chỉ là con số tạm thời vì chưa cộng gộp tiền trang phục cưới, nhẫn cưới của cô dâu chú rể.

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