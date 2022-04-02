Tổng chi phí khủng mà Hyun Bin và Son Ye Jin đã chi ra cho 'đám cưới thế kỷ': Tiền mua hoa còn cao hơn cả phí thuê địa điểm?

Sao quốc tế 02/04/2022 23:01

Nam tài tử Hyun Bin và ‘chị đẹp’ Son Ye Jin (40 tuổi) đã tổ chức đám cưới tại Grand Walkerhill Aston House vào ngày 31 tháng trước và ước tính chi phí họ đã chi cho đám cưới lên tới con số 100 triệu won (gần 2 tỷ đồng).

Tổng chi phí khủng mà Hyun Bin và Son Ye Jin đã chi ra cho 'đám cưới thế kỷ': Tiền mua hoa còn cao hơn cả phí thuê địa điểm? - Ảnh 1
Ảnh cưới của Hyun Bin và Song Ye Jin

Sheraton Grand Walkerhill Aston House (Gwangjang-dong, Seoul), nơi hai người tổ chức lễ cưới, là địa điểm không chỉ có các nghệ sĩ mà còn được cả giới chính trị gia yêu thích.

Bae Yong Joon, Park Soo Jin, Ji Sung, Lee Bo Young, Shim Eun Ha, Ji Sang Wook, Kim Hee Sun, Park Joo Young từng kết hôn tại đây, hay con gái cả của chủ tịch Tập đoàn SK - Choi Tae Won và con gái thứ của cựu chủ tịch Đảng Saenuri Kim Moo Sung cũng đã tổ chức lễ cưới tại đây.

Tổng chi phí khủng mà Hyun Bin và Son Ye Jin đã chi ra cho 'đám cưới thế kỷ': Tiền mua hoa còn cao hơn cả phí thuê địa điểm? - Ảnh 2

Theo Newsis, chi phí thuê Aston House mỗi ngày là 20 triệu won. Khi thuê nơi này để tổ chức lễ cưới, chi phí sẽ tăng lên tới 40 triệu won (~749.000.000 đồng). Được biết, tiền trang trí hoa dùng để trang trí lễ đường tốn khoảng 25 triệu won (468.105.000 đồng) và chi phí an ninh kiểm soát trong ngoài đám cưới ít nhất khoảng 10 triệu won (~187.000.000 đồng).

Phần thực đơn khác nhau tùy thuộc vào từng loại, nhưng trung bình mỗi phần sẽ tốn khoảng 280 nghìn won, với tiêu chí 200 khách mời thì cặp đôi sẽ tốn khoảng 56 triệu won (~1 tỷ đồng). Tuy nhiên, chi phí 100 triệu won vẫn chỉ là con số tạm thời vì chưa cộng gộp tiền trang phục cưới, nhẫn cưới của cô dâu chú rể.

Tổng chi phí khủng mà Hyun Bin và Son Ye Jin đã chi ra cho 'đám cưới thế kỷ': Tiền mua hoa còn cao hơn cả phí thuê địa điểm? - Ảnh 3

Bữa ăn ngày hôm đó đã chuẩn bị 8 món ăn được làm từ các nguyên liệu thực phẩm cao cấp như trứng cá muối, trứng nhím biển, súp kem ngũ cốc, thịt bò Hàn Quốc, tôm hùm,…. Các món tráng miệng đa dạng như bánh mật ong, sô cô la mâm xôi v.v… cũng đã được chuẩn bị.

Tổng chi phí khủng mà Hyun Bin và Son Ye Jin đã chi ra cho 'đám cưới thế kỷ': Tiền mua hoa còn cao hơn cả phí thuê địa điểm? - Ảnh 4
Dàn khách mời 'siêu xịn' tại đám cưới 'thế kỷ'

Mặt khác, đám cưới của hai người đã trở thành chủ đề nóng khi dàn khách mời giống như đang đi dự lễ trao giải, bao gồm Gong Hyo Jin, diễn viên Um Ji Won, Song Yoon Ah và Lee Min Jung,…

 

 

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