Will Smith 'lên bài' xin lỗi về hành vi đánh người tại lễ trao giải Oscar 2022: "Tôi đã đi quá giới hạn"

Sao quốc tế 29/03/2022 21:48

Diễn viên Hollywood Will Smith đã xin lỗi về hành động bạo lực của anh tại lễ trao giải Oscar 2022. Ngày 28/4 (giờ Mỹ), nam diễn viên đã đăng tải một bài viết lên SNS: "Tôi muốn công khai xin lỗi Chris Rock".

Will Smith 'lên bài' xin lỗi về hành vi đánh người tại lễ trao giải Oscar 2022: 'Tôi đã đi quá giới hạn' - Ảnh 1

Bài viết nam diễn viên đã đăng tải lên SNS 

Trong bài đăng, Will Smith chia sẻ: "Tôi đã đi quá giới hạn và gây ra một hành động sai lầm. Bạo lực ở bất kỳ hình thức nào cũng là một hành vi mang tính độc hại và phá hủy. Hành động của tôi là không thể chấp nhận được. Tôi không còn gì để biện minh."

Nói về nguyên nhân dẫn đến việc mất kiểm soát, anh cho hay: "Lời bông đùa về tình trạng bệnh của vợ tôi Jayda là một hành động quá đáng. Vì không thể chịu đựng được nên cuối cùng tôi đã hành động theo cảm tính. Tuy nhiên bạo lực là sai lầm. Bản thân tôi thật đáng xấu hổ. Trong một thế giới tràn ngập tình yêu thương và sự tử tế, không có chỗ giành cho bạo lực."

Nam diễn viên cũng bày tỏ lòng xin lỗi với phía lễ trao giải Oscar: "Tôi xin lỗi nhà sản xuất của lễ trao giải, những người tham dự và khán giả trên toàn thế giới". Anh cũng 'cúi đầu' trước đoàn làm phim 'King Richard'. Tôi lo rằng những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta sẽ bị vấy bẩn bởi hành vi sai lầm của tôi."

Will Smith 'lên bài' xin lỗi về hành vi đánh người tại lễ trao giải Oscar 2022: 'Tôi đã đi quá giới hạn' - Ảnh 2

Will Smith tung cú tát vào mặt Chris Rock 

Will Smith đã tham dự lễ trao giải Oscar lần thứ 94 được tổ chức tại Nhà hát Dolby, Los Angeles vào ngày 27/3. Ngày hôm đó, Chris Rock đã xuất hiện với tư cách là người trao giải phim tài liệu dài tập. Trong khi đọc các đề cử, anh ấy đã trêu đùa khán giả và có nhắc đến vợ của Will Smith là Jada Pinkett Smith. Cụ thể, Chris Rock nói: "Tôi chờ đợi Jada Pinkett Smith đóng vai chính trong "Nữ chiến binh quả cảm" 2 bởi cô đang trọc đầu giống tạo hình nhân vật".

Ngay sau đó, Will Smith từ hàng ghế khán đài đã bước lên tung cú tát vào mặt Chris Rock với đề nghị: "Không được nhắc đến tên vợ tôi từ cái miệng thối tha của anh!".

Phía lễ trao giải Oscar thể hiện lập trường kiên quyết không thể tha thứ cho bạo lực khi đã đăng tải bài viết thông qua Twitter chính thức: "Chúng tôi không tha thứ cho bất kỳ hình thức bạo lực nào."

Tờ New York Post của Mỹ đã mượn lời một quan chức trong ngành và cho biết: "Phía Oscar có thể yêu cầu trả lại giải nam diễn viên xuất sắc nhất".

Theo: Dispatch

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