Kiểu tóc ‘hot’ nào của năm 2022 mà khiến các mỹ nam Hàn ‘đua nhau’ để đến vậy?

Sao quốc tế 28/03/2022 07:15

Kiểu tóc 'Wolf cut' đang hot trở lại!

Giống như xu hướng thời trang xoay vòng, xu hướng kiểu tóc 'Wolf Cut' rầm rộ những năm 2000 cũng đang 'làm mưa làm gió' trở lại. Với phần tóc mai tương đối ngắn và tạo điểm nhấn bằng phần độ dài chân tóc, đây đã từng được chọn là "Kiểu tóc nam mà phụ nữ ghét nhất". Vậy điều này có áp dụng đối với các nam diễn viên của chúng ta không? Hãy cùng xem kiểu tóc của Jung Hae In, Minho và Yoo In Soo, những mỹ nam mang vẻ đẹp vừa trẻ trung vừa nam tính nhé!

Kiểu tóc ‘hot’ nào của năm 2022 mà khiến các mỹ nam Hàn ‘đua nhau’ để đến vậy? - Ảnh 1

Jung Hae In thay đổi kiểu tóc mới

Sự thay đổi kiểu tóc của Jung Hae In đã liên trở thành chủ đề bàn tán trên SNS! Với phần tóc mái che phủ chân mày và phần tóc sau dài tới gáy, không chỉ fan mà Lee Hong Gi, Jung Yong Hwa và Seol Hyun cũng đã khá bất ngờ với sự thay đổi này của 'nam tài tử'. Từ hình ảnh 'Suho' với mái tóc ngắn đầy sức hút được thể hiện tại Seol Ganghwa, anh chàng đã biến hóa hoàn hảo thành một thiếu niên đầy sức hút!

Kiểu tóc ‘hot’ nào của năm 2022 mà khiến các mỹ nam Hàn ‘đua nhau’ để đến vậy? - Ảnh 2

Min Ho điển trai trong bộ vest sang trọng cùng kiểu đầu 'Wolf cut'

Gần đây, nam ca sĩ đã gây chú ý với kiểu tóc mới lạ khi tham gia 'I Live Alone'. Phần tóc sau được nuôi dài và uốn cong để tạo độ phồng, tóc mái được chia 2:8 giữ nét tự nhiên kết hợp cùng bộ com - lê sang trọng đã tăng độ điển trai của anh chàng lên một cấp độ mới. Mặc dù đây là kiểu tóc không được các nàng yêu thích nhưng Minho của chúng ta đã giúp mọi người thay đổi suy nghĩ đó, phải không nào?

Kiểu tóc ‘hot’ nào của năm 2022 mà khiến các mỹ nam Hàn ‘đua nhau’ để đến vậy? - Ảnh 3

Yoo In Soo (vai Yoon Gwi Nam trong bộ phim 'Ngôi trường xác sống')

Nếu bạn là một chàng trai có mong muốn được thử nuôi tóc dài một lần? Hãy chú ý đến kiểu tóc của diễn viên Yoo In Soo ( vai Yoon Gwi Nam trong bộ phim 'Ngôi trường xác sống'). Việc nuôi tóc phía sau một cách tự nhiên và giữ phần tóc hai bên có độ ngắn nhất định đã tạo ra một sức hút rất lớn đối với người nhìn. Còn nếu các chàng muốn thử một hình ảnh nhẹ nhàng, hãy nuôi dài toàn bộ tóc và tạo thêm độ phồng cho phần trước đỉnh đầu nhé.

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Từ khóa:   Yoo In Soo Min Ho SHINee Jung Hae In

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