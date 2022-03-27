Sau kết hôn, Hứa Ngụy Châu tái xuất với loạt ảnh nhìn như 'trai mới lớn'

Những hình ảnh mới nhất của Hứa Ngụy Châu khiến cư dân mạng quan tâm và dành lời khen không ngớt.
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Sau khi bất ngờ thông báo kết hôn vào tháng 3/2022, Hứa Ngụy Châu tái xuất với loạt ảnh điển trai khiến người hâm mộ dành "cơn mưa" lời khen cho anh trai. Không chỉ sở hữu gương mặt điển trai, trẻ trung, nam diễn viên còn có một thân hình gợi cảm, những múi cơ săn chắc, làn da bóng bảy khỏe mạnh. Do đó, loạt ảnh mới đây không ít cái fan nữ phải đổ 'đứ đừ'.
Trước đó, Hứa Ngụy Châu đã thông báo trên Weibo cá nhân của mình thông tin kết hôn. Cụ thể, nam diễn viên đăng tải bức ảnh giấy chứng nhận kết hôn cùng dòng trạng thái ngọt ngào: "Hạnh phúc đời này, chỉ có em là không thay đổi".
Từ trước đến nay, nam diễn viên vốn luôn rất kín tiếng trong việc chia sẻ về đời tư, cũng không để lộ ra bất kì tin tức hẹn hò nào. Vậy nên việc anh đột ngột thông báo sẽ xây dựng gia đình khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ.
Hứa Ngụy Châu nổi tiếng sau thành công của bộ phim trên mạng "Thượng Ẩn" (2016). Tuy nhiên, tháng 4/2016, Cục phát thanh và truyền hình Trung Quốc ra văn bản yêu cầu các nhà sản xuất không lăng xê dàn diễn viên chính và phim "Thượng Ẩ"n vì nội dung không tích cực. Sự nghiệp của Hứa Ngụy Châu "đóng băng" từ đó.
Sau một năm bị đình chỉ hoạt động, tới năm 2017, Hứa Ngụy Châu trở lại với hình ảnh thêm nam tính. Ngôi sao được mời góp mặt trong sự kiện của nhiều thương hiệu lớn và tham gia một số chương trình truyền hình trong nước.