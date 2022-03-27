Sau kết hôn, Hứa Ngụy Châu tái xuất với loạt ảnh nhìn như 'trai mới lớn'

Sau khi bất ngờ thông báo kết hôn vào tháng 3/2022, Hứa Ngụy Châu tái xuất với loạt ảnh điển trai khiến người hâm mộ dành "cơn mưa" lời khen cho anh trai. Không chỉ sở hữu gương mặt điển trai, trẻ trung, nam diễn viên còn có một thân hình gợi cảm, những múi cơ săn chắc, làn da bóng bảy khỏe mạnh. Do đó, loạt ảnh mới đây không ít cái fan nữ phải đổ 'đứ đừ'.

Trước đó, Hứa Ngụy Châu đã thông báo trên Weibo cá nhân của mình thông tin kết hôn. Cụ thể, nam diễn viên đăng tải bức ảnh giấy chứng nhận kết hôn cùng dòng trạng thái ngọt ngào: "Hạnh phúc đời này, chỉ có em là không thay đổi".