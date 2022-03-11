Phản ứng của Hoàng Cảnh Du giữa lúc "tình cũ" Hứa Ngụy Châu tuyên bố kết hôn

Sao quốc tế 11/03/2022 21:06

Ngay lúc Hứa Ngụy Châu tuyên bố kết hôn, Hoàng Cảnh Du có thái độ đáng chú ý giữa phim trường.

Ngay sau thông tin Hứa Ngụy Châu tuyên bố kết hôn, nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối cho couple đam mỹ của anh và Hoàng Cảnh Du năm nào trong Thượng ẩn. Lúc này, sự xuất hiện của Hoàng Cảnh Du ở phim trường mới khiến cư dân mạng không khỏi chú ý.

Phản ứng của Hoàng Cảnh Du giữa lúc 'tình cũ' Hứa Ngụy Châu tuyên bố kết hôn - Ảnh 1
Phản ứng của Hoàng Cảnh Du giữa lúc 'tình cũ' Hứa Ngụy Châu tuyên bố kết hôn - Ảnh 2

Phản ứng của Hoàng Cảnh Du giữa lúc 'tình cũ' Hứa Ngụy Châu tuyên bố kết hôn - Ảnh 3

Nhất cử nhất động của Hoàng Cảnh Du đều lọt vào tầm ngắm giữa lúc Hứa Ngụy Châu tuyên bố kết hôn 

Vào ngày 11/3, trang Sohu và MXH Weibo đã đăng tải nhiều hình ảnh nam diễn viên Hoàng Cảnh Du tham gia lễ khai máy phim Cô chiến. Anh tỏ ra tất bật trao đổi với ekip về phim. Trông anh chàng khá "căng", hay nhăn nhó và cứ ôm khư khư chiếc điện thoại. Hẳn nam diễn viên cũng đã biết "tình cũ" chuẩn bị kết hôn nhưng nhiều năm nay, mối quan hệ của cả hai đã "như nước với lửa" nên không có bất kì tương tác nào. Thậm chí Hứa Ngụy Châu còn thông báo kết hôn ngay đúng ngày 10/3 - ngày thành lập topic của couple Thượng ẩn 6 năm trước trên Weibo như cách vỗ mặt người xưa.

Phản ứng của Hoàng Cảnh Du giữa lúc 'tình cũ' Hứa Ngụy Châu tuyên bố kết hôn - Ảnh 4
Phản ứng của Hoàng Cảnh Du giữa lúc 'tình cũ' Hứa Ngụy Châu tuyên bố kết hôn - Ảnh 5
Phản ứng của Hoàng Cảnh Du giữa lúc 'tình cũ' Hứa Ngụy Châu tuyên bố kết hôn - Ảnh 6
Phản ứng của Hoàng Cảnh Du giữa lúc 'tình cũ' Hứa Ngụy Châu tuyên bố kết hôn - Ảnh 7 

Phản ứng của Hoàng Cảnh Du giữa lúc 'tình cũ' Hứa Ngụy Châu tuyên bố kết hôn - Ảnh 8

Hứa Ngụy Châu tất bật nhưng không kém phần căng thẳng ở phim trường Cô chiến

Kể từ sau Thượng ẩn, Hoàng Cảnh Du không có quá nhiều dự án nổi bật. Anhchuyên tâm đóng các dự án phim có phần gai góc, không còn làm nam chính ngôn tình nữa.

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