'Ngự Giao Ký' chốt lịch lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sắp 'phá đảo' màn ảnh Hoa ngữ?

Mới đây, bộ phim "Ngự giao ký" của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sẽ bắt đầu lên sóng trên Youku vào ngày 17/3. Bộ phim được kì vọng sẽ trở thành"bom tấn" trên màn ảnh Hoa ngữ trong năm nay bởi sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân. Đây cũng là lần hợp tác đầu tiên của hai ngôi sao đình đám này.

Nhậm Gia Luân được biết đến là một nam thần màn ảnh hoa ngữ khi anh gần đây đã góp mặt vào những bộ phim ăn khách như Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố… đã thu về một lượng người hâm mộ đông đảo. Đồng thời, kĩ năng diễn xuất của nam diễn viên cũng được đánh giá rất cao. Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba là tiểu hoa đán 9x đình đám hiện nay. Sau bộ phim "Trường Ca Hành", nữ diễn viên càng khẳng định được tiếng tăm của mình. Chính vì vậy, nhan sắc đỉnh cao và kĩ năng diễn xuất đáng kì vọng của hai diễn viên chính được khán giả chờ đợi từng ngày.