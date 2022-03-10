'Ngự Giao Ký' chốt lịch lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sắp 'phá đảo' màn ảnh Hoa ngữ?

Bộ phim "Ngự Giao Ký" do Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai chính đã chính thức được cấp phép lên sóng vào ngày 17/3.
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Mới đây, bộ phim "Ngự giao ký" của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sẽ bắt đầu lên sóng trên Youku vào ngày 17/3. Bộ phim được kì vọng sẽ trở thành"bom tấn" trên màn ảnh Hoa ngữ trong năm nay bởi sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân. Đây cũng là lần hợp tác đầu tiên của hai ngôi sao đình đám này.
Nhậm Gia Luân được biết đến là một nam thần màn ảnh hoa ngữ khi anh gần đây đã góp mặt vào những bộ phim ăn khách như Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố… đã thu về một lượng người hâm mộ đông đảo. Đồng thời, kĩ năng diễn xuất của nam diễn viên cũng được đánh giá rất cao. Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba là tiểu hoa đán 9x đình đám hiện nay. Sau bộ phim "Trường Ca Hành", nữ diễn viên càng khẳng định được tiếng tăm của mình. Chính vì vậy, nhan sắc đỉnh cao và kĩ năng diễn xuất đáng kì vọng của hai diễn viên chính được khán giả chờ đợi từng ngày.
Bên cạnh đó, một lợi thế cũng giúp "Ngự giao ký" được nhiều khán giả quan tâm chính là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.
Cửu Lộ Phi Hương là cây bút quen thuộc với những khán giả yêu đọc tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc với phong cách hài hước, sủng ngọt pha ngược nhẹ. Lối văn của tác giả này bi hài đan xen viễn cảnh phong phú nhưng logic và đi vào trọng tâm, luôn vẽ ra một bức tranh huyền huyễn đầy màu sắc. Chính vì vậy, nhiều khán giả hi vọng "Ngự giao ký" sẽ khuynh đảo màn ảnh trong năm 2022.
Phim xoay quanh câu chuyện của một cô gái mang ẩn mạch tên Kỷ Vân Hoà là một Ngự yêu sư (Trừ yêu phục yêu) và một chàng trai tên Trường Ý là một giao nhân (Người cá). Trường Ý là giao nhân dưới biển sâu, chỉ vì cứu công chúa mà bị công chúa bắt lên bờ làm nô lệ, công chúa giao cho Ngự Yêu Cốc (là nơi nữ chính làm việc) yêu cầu Ngự Yêu Cốc phải thuần phục Giao Nhân, bắt Giao Nhân mở miệng nói, tách bỏ đuôi cá và phải phục tùng vô điều kiện.
Sau 6 năm gặp lại, Trường Ý trở thành một Tôn chủ cao cao tại thượng chống lại triều đình, mà Kỷ Vân Hòa lại trở thành một kẻ cạn kiệt sinh lực chỉ đợi ngày hồn phi phách tán.